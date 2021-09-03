Эксперты из Татарстана: Марафон «Новое знание» не имеет аналогов ни в России, ни в мире

Просветительский марафон «Новое знание» является уникальным проектом, аналогов которому нет во всем мире. Такое мнение выразили члены Экспертного клуба из Татарстана.

«На данный момент такого проекта нет не только в России, но и во всем мире. Молодое поколение учащихся, как говорится из „первых рук“ получат такой стимул для саморазвития и карьерной мотивации, очень важно и полезно ориентироваться на тех, кто уже очень много достиг в жизни», — отметил кандидат экономических наук, доцент Мунир Гафиятуллин.

Еще один эксперт из Татарстан Айдар Акмалов посчитал, что мероприятие позволит приблизить друг к другу выдающих деятелей из разных областей и молодежь.

«Марафон общества „Знание“, однозначно, позволит молодым людям узнать больше о том, кто эти люди, как они живут, как получали образование и с какими сложностями сталкивались на пути к успеху? Также, надеюсь, что после „живого“ общения с такими людьми у ребят появится больше понимания о том, что достичь высоких результатов можно при ежедневном и усердном труде», — отметил Акмалов.

Президент Академии информатизации РТ Альберт Бикмуллин назвал марафон истинным праздником для школьников. По его словам, проведение личной встречи с выдающимися учеными, предпринимателями и политиками позволит ребятам узнать о сегодняшних достижениях в разных областях. Кроме того, марафон нужен не только для культурного познания, но и духовного, нравственного и гармонического развития личности.

«Общий эффект от этого просветительного марафона также поможет школьникам набрать интеллектуальную, личностную силу и обрести свое собственное лицо», — резюмировал Бикмуллин.

Доктор философских наук, профессор Олег Агапов назвал проект знаковым событием, последствия которого будут иметь долгое эхо и тиражироваться в соцсетях. На положительный эффект от марафона обратила внимание и председатель Молодежного правительства РТ Алла Абросимова.

«Неформальное образование и самообразование — важнейшие элементы, которые формируют личность. В Год науки и технологий как никогда важно просвещение молодежи в сфере цифровизации, креативной экономики, медицины, урбанизации и экологии. Марафон отвечает на все запросы и транслирует самые актуальные темы», — сказала Абросимова.