Эксперты из Татарстана: Идеи из разряда «вернем город горожанам» сейчас мировой тренд

В Татарстане цифровая коммуникация между государственной и муниципальной властями и гражданами становится повседневностью и способствует развитию ответственности и взаимному доверию между всеми сторонами. Таким мнением поделились члены Экспертного клуба, оценивая проведение народного голосования по выбору общественных пространств для благоустройства в 2020 году.

Напомним, на портале госуслуг РТ и в мобильном приложении «Услуги РТ» началось голосование за объекты, которые будут благоустроены в 2022 году. Кроме общественных пространств татарстанцы сами смогут определить топ-200 дворов, реконструкция которых пройдет в рамках республиканской программы «Наш двор», и выбрать приоритеты развития прибрежных зон в рамках Стратегии развития реки Казанки.

Председатель Общественной палаты Татарстана Зиля Валеева акцентировала внимание на том, что подобные инициативы для республики не новы и с каждым годом количество татарстанцев, участвующих в голосованиях, увеличивается. Так, уже не первый год министерства социального блока на основе общественного мнения формируют публичные задачи. Если в 2019 году в голосовании приняли участие чуть более 30 тысяч человек, то в 2020 — уже более 55 тысяч.

«Благодаря возможностям цифровизации мы не только получаем инструменты оперативных решений социально-экономических задач, но и обретаем новые гражданские компетенции ответственного участия на всех этапах работы — от выбора приоритетов до контроля за реализацией уже непосредственно на местах. Такой постоянный диалог — формирует взаимную ответственность и взаимное доверие, которое необходимо сегодня и управленцам, и жителям», – считает Валеева.

Руководитель исследовательского агентства «Ставим вопросы — предлагаем ответы» Антон Глухов сравнил подобную практику голосования с новгородским вече.

«Народное голосование на портале госуслуг Татарстана, направленное на определение приоритетных общественных пространств и дворов для облагораживания, — не что иное, как современное воплощение древних устремлений общества к прямой демократии», — отметил Глухов.

По его мнению, если такой опыт окажется успешным, в сферу непосредственной ответственности татарстанцев могут попасть и более чувствительные решения. Подобный эксперимент подталкивает людей к изучению пространства, к включенности в жизнь небольшого сообщества, а также учит объединяться во имя конкретных целей.

«Вообще идеи из разряда „вернем город горожанам“ или „отдадим страны гражданам“ — сейчас мировой тренд. Никто кроме самих жителей конкретных территорий не может лучше и точнее сформулировать подходы к развитию местности», — резюмировал эксперт.