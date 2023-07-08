Эксперты из Татарстана: 8 июля стало одним из любимых праздников для россиян всех религий

Очень важно, что День семьи, любви и верности — праздник с изначально христианским основанием — нашел отклик и отозвался ценностям представителей всех традиционных религий России и светских граждан. На это обратили внимание члены Экспертного клуба из Татарстана.

Как напомнил доктор философских наук Олег Агапов, этот праздник отмечается с 2008 года, а в 2022-м получил статус государственного и уже стал одним из наиболее любимых у россиян.

«По данным ВЦИОМ, праздник планируют отмечать две трети российских граждан, что говорит о том, что их вектор предпочтений связан с институтом семьи, с традициями любви и верности, со стремлением развивать такие качества как взаимопонимание, взаимоуважение, забота друг о друге», — заметил он.

Агапов отметил, что для Татарстана День семьи, любви и верности стал формой продвижения брачно-семейных практик, повышения их привлекательности и устойчивости. 600 различных мероприятий, развернувшихся по всей республике, в большинстве своем опираются на гражданские инициативы.

Депутат Госдумы от Татарстана Татьяна Ларионова полагает, что праздник упрочил связь между поколениями. «Мы сегодня признаемся друг другу в самых светлых, в самых замечательных чувствах. Мы говорим: „Я люблю тебя“, и слышат эти слова самые близкие, родные нам люди», — отметила она.

Как добавили депутаты Госдумы Максим Топилин и Олег Морозов, семья — это духовный оплот человека, его корни и история, из которых, в свою очередь, складывается настоящее и будущее всей России.

«Крепкая семья — это, в свою очередь, главная ценность, опора и основа развития нашей страны. Мы пишем ее историю — от далеких предков до нынешних поколений. Какой она будет, зависит только от нас самих, от прочности семейных основ!» — заявил Морозов.

Максим Топилин также рассказал, как отметил День семьи, любви и верности со своими близкими. «В этом году решили поближе познакомиться с Татарстаном, а точнее с богатой историей Болгара. После региональной недели приехал сюда с семьей. Это место, отражающее уникальную историю России, где во главе угла всегда были и остаются семейные ценности», — подчеркнул он.