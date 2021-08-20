Эксперты из РТ: Знание правил избирательного процесса — фильтр компетентности кандидатов

В России истекли 10 дней, которые были отведены избиркомам для принятия решения о регистрации списков партий и кандидатов по одномандатным округам. Cнятие с регистрации, отказ в регистрации — это одна из наиболее конфликтных тем в любой избирательной кампании современной России, считают члены экспертного клуба из Татарстана.

Избирательное законодательство России — это сложный, постоянно обновляющийся свод нормативно-правовых актов. Поэтому важной составляющей современных избирательных кампаний становится профессиональное юридическое сопровождение, подчеркнул региональный координатор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» в РТ Рафаэль Фахрутдинов. При этом понимание данных процедур и регламентов важно и для самих кандидатов, будущих законотворцев.

«Кроме того, учитывая изменения, внесенные в прошлом году в Конституцию РФ относительно полномочий Государственной Думы РФ, полагаю, что ответственное отношение кандидатов к порядку формирования и подачи необходимых документов в ходе регистрации можно смело рассматривать как один из фильтров, демонстрирующих уровень компетенций будущих кандидатов», — полагает он.

Однако те, кто снимается с избирательной гонки, зачастую пытаются политизировать это действие, к примеру говоря о «преследованиях», препятствиях «выражению своих взглядов» и так далее, заметил завкафедрой конфликтологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ, член Общественной палаты РТ, доктор политических наук Андрей Большаков.

«Однако, если мы посмотрим списки кандидатов, например в Татарстане, то увидим: <...> в качестве политического рычага эта мера властями не применяется», — сказал специалист.

Он также выделил другую проблему — постоянное усложнение избирательного законодательства. «Наверное, здесь есть над чем подумать, поскольку соблюдение закона должно непременным, а вот его толкование очень часто переход в „спор профессиональных юристов“, который может опять же быть рассмотрен, как избирательная технология», — добавил Большаков.

Однако незнание не освобождает от ответственности, подчеркивает кандидат политических наук, член Российской ассоциации политических наук, доцент кафедры религиоведения Института социально-философских наук КФУ Зоя Силаева. Следовать положениям законов должен каждый человек, независимо от его социального статуса, чтобы поддерживать порядок и стабильность.

«Будущие законотворцы также не должны пренебрегать и обращением за помощью к юристам. В условиях сложного избирательного процесса, который имеет множество нюансов, это является необходимостью, которая помогает избежать роковых ошибок», — заметила эксперт.

По ее словам, система, существующая в России, позволяет отсечь «несостоятельных» кандидатов, которые не могут грамотно составить уведомление о своем выдвижении либо собрать необходимое количество подлинных подписей избирателей.

С ней согласен и кандидат политических наук, доцент кафедры политологии КФУ Виктор Сидоров. Он сравнил таких политиков с профессиональными спортсменами, не знающими правила игры.

«К самим правилам есть вопросы, их необходимо совершенствовать. К примеру, оказалось, что базы избирателей по реестрам МВД несовершенны и содержат ошибки. Страдают кандидаты и качество конкуренции», — заключил он.