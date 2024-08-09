Эксперты из РТ высказались о законе, который покончит с анонимной информацией в интернете

Эксперты из Татарстана рассказали, одобряют ли вы деанонимизацию всех лиц, распространяющих информацию в интернете, можно ли доверять анонимным источникам информации и какие меры вы могли бы предложить для того, чтобы интернет-пространство стало более прозрачным и безопасным. Их комментарии опубликованы на сайте экспертного клуба.

Напомним, комитет Госдумы по информационной политике поддержал поправки об обязанности владельцев пабликов в соцсетях и каналов в мессенджерах, в том числе в Telegram, с более 10 тыс. подписчиков сообщать о себе в Роскомнадзор.

Многие такие каналы превосходят традиционные СМИ по влиянию, но их владельцы практически не несут ответственности за распространяемую информацию, включая и фейки.

Владельцы каналов с аудиторией более 10 тыс. подписчиков будут обязаны подать Роскомнадзору сведения о себе и не распространять запрещенную информацию.

Речи о блокировке каналов без идентификации не идет, но они не смогут размещать рекламу, собирать донаты, а их посты не должны будут репоститься другими каналами.

Одним из спикеров стал завкафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений Андрей Большаков.

«Запрет на анонимность уравнивает в правах традиционные СМИ и новые СМИ, которые имеют многочисленных подписчиков и теперь будут нести ответственность за любую информацию, получать наказания за фейки. В этом плане предстоит революция, которую необходимо пережить. Информационное поле будет даже дестабилизировало, но через некоторое время все должно стабилизироваться. Как полагают авторы законопроекта деаномнизация нанесет удар по нелегальным структурам, экстремистскими и террористическим сайтам. Понятно, что контролировать информационное пространство России необходимо, особенно в условиях информационной войны, которую ведут против нас западные страны, режим Зеленского на Украине. Как всегда, самым сложным вопросом будет правоприменение конкретных норм контроля. Здесь необходима дальнейшая разработка и конкретизация существующего законодательства», - сказал он.

Также своим мнением поделилась замруководителя обособленного подразделения АНО «Диалог Регионы» в РТ (ЦУР РТ) Эмилия Хакимуллина.

«За последние несколько лет соцсети и мессенджеры стали одним из важнейших инструментов информирования, позиционирования и аналитики происходящего вокруг (и речь здесь не только о политике). Новые медиа облегчили нашему мозгу работу – этап самостоятельного «разжевывания» исчез как процесс. Мы привыкли. Поверили в чьи-то готовые ответы. И больше не включаем внутреннего критика, который скажет, стоп, наверное, у этого вопроса более сложное объяснение, чем пост на 500 знаков с мнением неизвестного человека (или группы) из телеграм-канала. Да, а кто все эти люди? Почему я должен им доверять?», - делится спикер.

Она добавила, что тема с деанонимизацией владельцев ресурсов – сложная и многослойная.

«Понимаю тех, кто верит, что сеет «разумное, доброе, вечное» из анонимного телеграм-канала, потому что не может открыто рассказать о том, что происходит рядом. Бояться последствий за правду, конечно, ненормально. Но мы не в идеальном мире живем, друзья, и такое случается. Однако более ненормально распространять непроверенную информацию, сеять панику или целенаправленно подрывать чью-то репутацию, а после не отвечать за слова. Урон огромный, а решение пока только одно - удалить пост, если запахло жареным», - продолжает Хакимуллина.

Она согласилась, что, тем, кто ведет именные каналы проще: есть личность, есть мнение, и все понимают про что этот человек, какие у него ценности и взгляды. Таких Роскомнадзором не напугаешь, но даже у них после решения Комитета Госдумы по информационной политике случились мурашки, подмечает эксперт. Причина, по ее мнению, кроется в том, что где-то на подкорке у каждого из нас есть глубинный страх, что, если нас считают, это не к добру.

«Решение есть - провести разъяснительную работу (по-простому объяснить, что и зачем), иначе мы получим армию тех, кто будет против, исключительно из-за непонимания действий со стороны государства. Я уже читала подобные посты у авторов, которые максимально патриотичны, максимально за государство, максимально «свои», - подчеркивает она.

При этом, работы предстоит сделать еще очень много, продолжает Хакимуллина. Деанонимизация – это первый этап.

«А там глядишь и до интернет-хейтеров доберутся. Травля в сети еще более глобальная проблема, с которой надо что-то срочно делать. И тут уже дело не в ресурсах, их авторах, владельцах. Дело в каждом из нас. А это уже сложнее», - резюмировала спикер.

Следующий эксперт из Татарстана Евгения Храмова добавила, что источник, излагающий свою точку зрения, основывающуюся на достоверных данных, априори должен быть транспарентен. Ему незачем скрываться. Анонимизируются, по ее словам, как правило только те, кто знают, что лукавят в интерпретации фактов или выдают заведомо недостоверную информацию. Либо эта информация не подкреплена фактами и аргументами. В таких случаях эта информация по качеству больше напоминает слухи и сплетни. А в них достоверности практически не бывает.

«Соответственно, доверять анонимным источникам информации не стоит. Чтобы интернет-пространство стало более прозрачным и безопасным источники информации должны четко осознавать свою ответственность за произнесенное или напечатанное ими каждое слово. Ответственность перед обществом. А социальная ответственность - это всегда персонифицированное действие. Это как на рабочем месте: я делаю, значит я отвечаю за свои действия», - считает она.

Член Общественной Палаты Республики Татарстан, советник Председателя ОГО ФСО «Динамо» Республики Татарстан, доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова, в свою очередь, сказала, что лидеры мнений в цифровой среде оказывают большое влияние на формирование ценностей и поведенческих установок пользователей. И все прекрасно понимают, что деятельность блогеров не должна быть деструктивной в отношении граждан нашей страны.

«Не редко на своем сетевом творчестве многие блогеры зарабатывают миллионы, а некоторые даже миллиарды рублей. К сожалению, о баснословных доходах отдельных авторов становится известно из сводок правоохранителей, фигуранты дел уходили от налогов и водили за нос своих клиентов. Работа ведётся без всякой регистрации и других право устанавливающих документов. Сегодня, по данным сервиса, для автоматизации работы с фрилансерами и блогерами 90% сетевых авторов оказывается в статусе физического лица и практически не несут ответственности за распространяемую информацию, включая и фейки», - говорит она.

Павлова напомнила, что 29 июля 2024-го Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи поддержал поправку о передаче данных популярными блогерами и владельцами каналов Messenger с более 10 тыс. подписчиков государству. Кабинет министров определит порядок передачи и перечень данных, который владелец популярной страницы в соцсети будет передавать Роскомнадзору. Владельцы, которые откажутся регистрироваться в Роскомнадзоре, не смогут размещать на своих страницах рекламу и получать донаты, кроме того с таких страниц нельзя будет делать репосты, отмечает спикер.

«Вместе с тем, мы должны понимать, что ни один здравый человек не пойдёт регистрироваться в Роскомнадзор, если не будут сняты сомнения в личной безопасности информации, которую он передаёт. И здесь надо уже сейчас создавать правовую экосистему. Главное - не навредить, не сломать тот уникальный механизм российского Telegram и VK, который до сегодняшнего дня позволял управлять информационными потоками», - считает эксперт.

Резюмируя, Павлова сказала, что государство должно защищать своё информационное пространство от иностранного влияния и гарантировать безопасность и равные права российских авторов с иностранными блогерами, которые вещают на российскую аудиторию.