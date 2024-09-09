Эксперты из РТ поделились мнением о прошедшем Восточном экономическом форуме

Эксперты из Татарстана поделились своими комментариями по поводу прошедшего во Владивостоке Восточного экономического форума. Напомним, мероприятие длилось с 3 по 6 сентября 2024-го.

Член Общественной Палаты РТ, советник Председателя ОГО ФСО «Динамо» республики, доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова назвала Дальний Восток мощнейшим фактором укрепления позиций России в мире, флагманом нашей страны.

«Деловые связи, торговые маршруты и весь вектор развития все больше будет переориентирован на Восток и Глобальный Юг, на рынки, куда дальневосточные российские регионы имеют прямой выход. И все попытки коллективного запада во главе с Соединёнными Штатами Америки изолировать Россию конечно тщетны», - отметила спикер.

Она напомнила, что в рамках трёх последних форумов во Владивостоке было подписано более тысячи соглашений с российскими и международными компаниями на общую сумму свыше 10,5 трлн рублей.

«Россия продолжает улучшать деловой климат в стране в целом и на Дальнем Востоке в частности. РФ реализует новые эффективные подходы во взаимодействии с иностранными инвесторами. Сегодня наша страна взяла курс развития экономики по новому принципу. Наша экономика должна строиться вокруг человека. Успех в реализации планов государства зависит прежде всего от граждан. Нельзя руководствоваться старыми принципами - сначала возводить заводы, а уже потом социальные объекты для тех, кто трудятся на этих предприятиях - такая логика не справедлива и не работает в современном мире», - комментирует Заслуженный тренер России.

Она также отметила важность запуска на Дальнем Востоке социальных инициатив. Так с помощью единой субсидии будут построены и реконструированы школы, детские сады, больницы, поликлиники, спортивные комплексы, новая инфраструктура, благоустраиваться городская среда.

​«Российская экономика сегодня серьёзно и уверенно сближается с экономикой стран БРИКС. Россия активно продолжает сотрудничать с Китаем. Об этом говорит рекордный товарооборот и развитие тесных связей между отдельными регионами, например, товарооборот Дальнего Востока и Китая превысил 60 млрд долларов или 40% всей торговли. Это очень большой потенциал. Кроме того, сама организация БРИКС сегодня прирастает новыми членами. Россия занимает место торгового партнёра со всеми странами объединения БРИКС и конечно развивает с ними дипломатические отношения», - продолжает Павлова.

Она добавила, что на протяжении десятилетий мировая экономика и финансы были монополизированы Западом и прежде всего США. Сегодня влияние доллара ослабевает с каждым годом. Своими односторонними санкциями сам Вашингтон ускоряет этот процесс.

«Безусловно ключевой стала встреча, в рамках экономического форума во Владивостоке, Раиса Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова с премьер-министром Малайзии. Повесткой встречи стали перспективные направления сотрудничества Татарстана и Малайзии в нефтехимической отрасли, промышленном кластере машиностроения, новые направления, связанные с робототехникой и серийным запуском беспилотных электромобилей «Атом». Необходимо отметить сотрудничество сторон в различных направлениях культурной сферы. И конечно самое главное - это атмосфера дружелюбия, энергия и большой потенциал которым могут обменяться наши территории», - подчеркнула спикер.

В завершении она подчеркнула, что на площадке форума прошли традиционные встречи Республики Татарстан со своими партнёрами из Индии. Председатель Индийско-Российского делового совета, глава Федерации индийских торгово-промышленных палат (FICCI) Трибхуван Дарбари отметил готовность сторон к реализации различных проектов в области туризма и спорта, отметив что на этом пути можно ожидать очень больших результатов, сказала Павлова.

Другой эксперт из Татарстана Евгения Храмова, подметила, что отношения России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона в последние годы вышли на новый более высокий уровень. Татарстан, по ее словам, исторически является надежным партнером достаточно большого числа азиатских стан в силу культурных, конфессиональных особенностей и экономических интересов.

«Для развития дальнейшего сотрудничества необходимо наращивать инвестиционный потенциал и взаимный обмен инвестициями в экономическую инфраструктуру. В этой связи интересным представляется опыт РТ, который во всем своем разнообразии (выставочно и в режиме реальных встреч на самых разных уровнях) представили на Восточном экономическом форуме», - считает Храмова.

Председатель Комиссии по вопросам экономики Общественной палаты Республики Татарстан Айрат Гимадутдинов, в свою очередь, назвал важной основой для развития отношений России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона разделяемые общечеловеческие ценности, традиционные взгляды на устройство семьи и общества, похожие взгляды на политическое мироустройство.

«Эти традиционные ценности, а также отсутствие противоречий в политических взаимоотношениях способствуют развитию экономических, культурных и образовательных связей. Несомненно, перспективы расширения отношений нашей страны со странами АТР имеют большой потенциал и взаимный интерес», - говорит эксперт.

Он добавил, что Татарстан уже давно эффективно выстраивает отношения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. В свое время делегации чиновников и бизнеса посещали Сингапур, знакомились с опытом сингапурского чуда, много полезного потом было внедрено в управлении в Татарстане. Богатый положительный опыт имеет республика во взаимодействии с Малайзией.

«Несколько лет назад мне посчастливилось принять участие в поездке, организованной Агентством инвестиционного развития Татарстана, в эту страну. Поездка была очень полезная, мы увидели большую заинтересованность малазийцев в сотрудничестве с нашей страной, нам есть чему поучиться друг у друга», - рассказывает Гимадутдинов.

Он подчеркнул, что в работе Восточного экономического форума Татарстан предоставили на самом высшем уровне. В частности, Раис республики Рустам Минниханов принял участие во встрече президента нашей страны Владимира Путина с премьер-министром Малайзии, где были обсуждены перспективы сотрудничества, в том числе в рамках БРИКС.

«Мы ждём также важного прогресса во взаимодействии со странами АТР в части развития в России партнёрского банкинга», - сказал в завершении эксперт.

Кандидат экономических наук, доцент Минур Гафиятуллин от себя добавил, что сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) всегда было неотъемлемой частью внешнеполитического курса нашей страны, сейчас, в свете последних событий, оно стало более интенсивным и этому есть весомые причин.

«Традиционное внимание к развивающимся странам АТР многократно возросло, благодаря той недружественной политике, которая проводится в отношении России. Сегодня мы ищем и находим новые возможности для расширения и без того колоссального межрегионального сотрудничества. Это очень важно в условиях перестройки мировых хозяйственных связей, рынков сбыта и потребления, логистических цепочек и, конечно, дедолларизации», - отметил Мунир.

Он считает, что ВЭФ — один из самых значимых экономических форумов в России, который уступает разве только Петербургскому. Татарстан тоже представил на ВЭФ свой стенд. Площадь экспозиции республики — более 70 «квадратов», с презентацией инновационного, инвестиционного, промышленного и торгово-экономического потенциала Татарстана.

«Ключевое сообщение, которое посылает Татарстан с помощью стенда, — республика притягивает мероприятия международного уровня. Акцент сделан на международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество», который во второй раз пройдет в ноябре в Казани. Форум играет большую роль в развитии международного сотрудничества, технологического суверенитета, финансовой, логистической, транспортной систем, оказывает поддержку образовательной среды», - подвел итог спикер.

Своим мнением о прошедшем форуме поделился и председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.

«Взаимодействие России со странами Азиатско-тихоокеанского региона выходит на новый уровень. Во многом благодаря санкциям экономика России была переформатирована, сейчас страны Азии являются одними из основных наших партнёров. Безусловно, расположение российских регионов также влияет на уровень взаимодействия со странами. Однако можно сказать, что несмотря на расстояния, отношения в том числе и Татарстана с данными странами становится все крепче», - говорит Топилин.

Он напомнил, что на Дальневосточном форуме Раис Татарстана Рустам Минниханов уже встретился с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.

«Важно, что это была не первая их встреча. В прошлом году товарооборот между Татарстаном и Малайзией увеличился в 5,5 раз и сейчас обсуждается торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. Руководство республики ставит перед собой амбициозные цели, которые, уверен, ей по плечу», - подчеркнул Топилин.