Эксперты из РТ вспомнили про трагедию в школе №1 в Беслане

Эксперты из Татарстана вспомнили про трагедию в школе №1 в Беслане. Напомним, 1-3 сентября 2004-го там произошел теракт, который унес жизни 334 человек. Сейчас она представляет собой мемориальный комплекс. Недавно его посетил Президент РФ Владимир Путин.

На сегодняшний день школьный спортзал, где боевики удерживали более 1,2 тыс. заложников, сохранен полностью в исходном виде, на его стенах размещены фотографии погибших. Посетители регулярно приносят к ним игрушки, цветы и бутылки с водой - так как террористы не давали захваченным людям еды и воды, те сильно страдали от жажды и голода. Каждый год в первые три дня сентября здесь проходит вахта памяти.

Тем временем экспертов из Татарстана спросили, что необходимо сделать для того, чтобы трагические события двадцатилетней давности никогда не повторились? Какие уроки извлекла наша страна из трагедии Беслана? Какие меры принимаются в вашем регионе для обеспечения безопасности образовательных учреждений? Все ответы опубликованы на сайте «Экспертного клуба».

Первый проректор, проректор по научной работе Казанского инновационного университета, депутат Государственного Совета Республики Татарстан Игорь Бикеев сказал, что хорошо помнит те страшные дни.

«Вся страна с крайней степенью напряжения, затаив дыхание, ждала вестей из школы № 1 Беслана. Для каждого нормального человека жизнь ребенка является особой ценностью. Все мы родители, дяди и тети, братья и сестры, а когда-то и сами дети, внуки, мы с трепетом относимся к тем, кто еще недавно вступил в жизнь, доверчиво смотрит в глаза нас, взрослых, и по понятным причинам является беззащитным. По факту своего существования взрослые являются их заботливыми хранителями. И вдруг такое», - делится Бикеев.

Он отметил, что террористы попрали все нормы человеческой морали, захватив детей в качестве заложников, мучая и убивая их. Однако в итоге они добились противоположного от того, чего хотели. Россияне осознали, что любые сделки с ними невозможны и безнравственны, добавил спикер, подчеркнув, что заслуженное воздаяние террористам – бесславная смерть в результате ликвидации либо справедливое и строгое наказание по закону. Сам Бикеев согласился с мнением о том, что захватчики – это настоящие «шайтаны» и отношение к ним не терпит компромиссов.

«В стране в целом и в Республике Татарстан в частности многое делается для того, чтобы те трагические события не повторились даже в малой степени. Действуют на опережение правоохранительные органы, где-то школы ставятся под охрану, применяются металлодетекторы и видеокамеры, реализуются другие меры физической защиты. Такие меры тоже, конечно, нужны, эффект от них есть. Но самое главное, на мой взгляд, это ликвидация интеллектуальных центров терроризма, в которых людей в результате обработки их сознания превращают в нелюдей. Ведь убивая источник зла, мы уничтожаем само зло», - поделился Бикеев.

Он также добавил, что нужна всемерная работа по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, поскольку именно взгляды человека определяют его поведение.

«Человек, разделяющий наши ценности, повторить совершенное террористами в Беслане не может. Он без раздумий пойдет на самопожертвование, защищая детей», - резюмировал спикер.

Советник ректора по стратегическим инициативам Олег Агапов, в свою очередь, сказал, что для всех россиян Беслан – это незаживающая рана, а также народная трагедия, напоминающая нам о значении человеческой жизни, а также о важности целенаправленной борьбы с любыми формами терроризма и экстремистских идеологий.

«Трагедия Беслана для россиян в 2004-м показала всю опасность внутреннего сепаратизма и международного терроризма, раскрыла замыслы геополитических и внутренних врагов относительно будущего Российской Федерации. И если до этого политика в первой каденции Президента РФ Владимира Путина вызывала у многих непонимание, то после Беслана наиболее здравомыслящие ясно осознали, что без военно-политического, экономического и социокультурного суверенитета дальнейшее существование и развитие России невозможно. Возможно, именно Беслан стал вехой перед «мюнхенской» речью Владимира Путина в 2007 году и дальнейшими шагами по свертыванию планов глобалистов, прибегающих к террору как практике давления на политическое развитие России», - отметил эксперт.

Он добавил, что прошедшие двадцать лет были весьма сложными и связаны с ответом на множество геополитических вызовов. По его словам, трагические события в Беслане изменили сам подход к безопасности образовательных учреждений – создали условия для выстраивания комплексной структуры безопасности детей и молодежи. В современных условиях – во время проведения специальной военной операции на Украине – мы должны удвоить свою бдительность и расширять систему профилактики скулшутинга, мизантропии, исторического невежества как питательной среды для экстремистских сообществ, говорит Агапов.

«В Республике Татарстан ведется постоянный мониторинг антитеррористической защищённости, системы слаженности охраны школ и подразделений Росгвардии. В информационном плане для школьников и студентов представителями силовых ведомств и НКО ведутся практические занятия против их вовлечения в экстремистские сообщества», - резюмировал спикер.

Член Общественной Палаты Республики Татарстан, советник Председателя ОГО ФСО «Динамо» Республики Татарстан, доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова от себя добавила, что аналогия между террористическими актами на Донбассе, в Курске и в Беслане очевидна. Она также поддержала позицию Путина о борьбе с терроризмом.

«Мы поддерживаем позицию нашего лидера. Мы должны бороться с этой коричневой чумой где бы она не проявлялась, по всем фронтам. Этому уродливому явлению будет дан самый жесточайший отпор. Нужно искоренить фашизм, нужно искоренить терроризм, между этими омерзительными проявлениями однозначно надо ставить знак равенства, им не должно быть мест в современном социуме», - говорит Павлова.

Заслуженный тренер добавила, что спустя 20 лет со дня кровавой трагедии расследование не завершено, виновные не названы.

«В ситуации однозначно надо разобраться и поставить справедливую точку. ​Память о невинных жертвах террористических актов должна служить предостережением об опасностях и трагедиях, которые таят в себе агрессивная нетерпимость, фашизм, фанатизм… И конечно создание музея с информацией о жертвах самых крупных терактов в мире будет постоянным напоминанием о хрупкости нашего мира» - считает спикер.

Она также подчеркнула, что в Татарстане помнят и страшные события 2021 года в казанской гимназии № 175.

«Выводы сделаны. В Татарстане систематически принимаются меры по обеспечению безопасности в образовательных учреждениях. Ежегодно на эти цели выделяется около 2 млрд рублей. Проводят учения для практики действий в чрезвычайных ситуациях и рекомендуют знать планы эвакуации», - подвела итог Павлова.

Еще своим мнением по этому поводу поделилась другой эксперт из РТ Евгения Храмова.

«Говоря о трагедии в Беслане, нужно помнить, что это не одна, а сотни семейных трагедий. Ведь когда мы говорим о гибели детей, то говорим о каждой детской жизни как о непоправимом горе для всей семьи, для родителей. Когда мы говорим о гибели родителей, мы говорим о самой ужасной трагедии для ребёнка в его жизни, трагедии, которую невозможно забыть, заглушить. Для каждого человека, переживающего трагедию потери самого родного, самого близкого человека - это его трагедия, его беда, его горе, которые не сможет прочувствовать кто-то другой. Чтобы бесланские события никогда не повторились, о них нельзя забывать. Нельзя забывать обществу, которое претендует на статус человеческого. И это самый главный урок, который извлекла наша страна из трагедии Беслана», - говорит Храмова.

Она отметила, что именно поэтому родители и дети Татарстана с глубоким пониманием относятся ко всем мерам предосторожности, предпринимаемым в республике для их защиты.

«Не важно, новые это образовательные и досуговые заведения или старые — руководство республики и населенных пунктов Татарстана вкладывает большие средства и прикладывает все усилия для защиты маленьких граждан. Хотя, уровень достаточности этих вложений всегда будет низким в сравнении с ценностью каждой человеческой жизни. Поэтому самым главным в обеспечении безопасности граждан всегда будет их полное взаимопонимание с властью, взаимопомощь и взаимное доверие», - поделилась Храмова.