Эксперты из РТ: Вестись на провокации и поддаться «культуре отмены» — потерять нацию

Члены Экспертного клуба из Татарстана прокомментировали попытки западных стран «отменить» Россию, ее народ и культуру. Они отметили, что подобные столкновения были уже не раз в истории.

«Российская культура имеет многовековую историю, на протяжении которой не раз были ее столкновения с западной, в результате чего происходило выстраивание границ для сохранения собственных культурных и индивидуальных ценностей в противовес унификации и навязыванию элементов чуждой культуры», — сказала член Российской ассоциации политических наук Зоя Силаева.

Она подчеркнула, что российская культура на сегодняшний день плотно вплетена в мировую, а ее самобытность представляет особый интерес. По мнению Силаевой, основополагающей для России является народная культура, которая помогает объединиться в самых тяжелых условиях и не позволяет сломить русский дух.

«Для народного творчества нет границ, сегодня мы наблюдаем, что даже в условиях ожесточенной информационной войны есть общие символы и ценности, которые объединяют сердца всего мира и через народную культуру передаются из уст в уста несмотря на расстояние. И отменить всенародное единение нельзя, так же как нельзя забыть и об историческом прошлом», — заявила эксперт.

Она подчеркнула, что вестись на провокации и унифицироваться, стать такими, как остальные, — это значит потерять нацию и государство.

Член Общественной палаты РТ, доктор политических наук Андрей Большаков заявил о ценностной и нравственной деградации современного западного общества. В пример он привел переименование картины Эдгара Дега «Русские танцовщицы» в Лондонской галерее в «украинские» — это было сделано по просьбам «некоторых украинских пользователей соцсетей».

«Смешно и нелепо выглядят попытки американцев навязать свои ценности и представления всему „коллективному Западу“, которые европейские страны охотно воспринимают и культивируют в Европейском Союзе», — сказал Большаков.

Он отметил, что такие древние цивилизации, как Китай, Индия и другие, не хотят подчиняться ценностям, выработанным в странах, чья история и культура не превышает 250 лет.

По словам Большакова, Россия стоит особняком — ее история, культура, вклад в мировую науку, изобретения, достижения человечества масштабен, она может просто не обращать внимания на все вместе взятые достижения современного «коллективного Запада» и развиваться по-своему.

«В мире существует масса центров влияния, продвинутых в своем развитии регионов, с которыми мы можем взаимодействовать и обогащать друг друга. А политика „культуры отмены“ постепенно приведет западные страны к потере своей собственной идентичности и исторической катастрофе», — резюмировал эксперт.

Доктор философских наук, профессор Олег Агапов выразил уверенность в том, что современные практики культуры отмены против России провалятся, так как российская цивилизация уже больше тысячи лет является частью мировой культуры.

Доцент кафедры политологии КФУ, кандидат политических наук Виктор Сидоров подчеркнул, что «культура отмены» на сегодня стала бескультурной. Он подчеркнул, что нельзя «отменить» высочайшие гуманистические произведения русского искусства — русскую литературу, классическую музыку, балет.