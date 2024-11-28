Эксперты из РТ указали на значимость семейных ценностей в жизни россиян

Семья, защита отцовства, материнства и детства играют значимую роль в системе традиционных ценностей российского общества. О том, в каком направлении развивается демографическая политика России, а также почему защита семейных ценностей в современных условиях служит залогом будущего всей страны, рассказали эксперты из Татарстана.

Кандидат экономических наук Мунир Гафиятуллин отметил, что в РФ всегда семья воспринимается как основа стабильности и безопасности.

«В условиях экономических и социальных изменений семья часто выступает в роли главного источника поддержки, члены семьи помогают друг другу справляться с трудностями, эмоциональными и финансовыми кризисами. Не забываем и о культурных и религиозных аспектах, влияние православной культуры и других религиозных традиций также способствует укреплению института семьи. Семья имеет ключевая роль и в воспитании детей, в передаче культурных и моральных норм, именно она формирует личность, дает базовые знания и навыки для социальной адаптации», – сказал Гафиятуллин.

По его словам, особую актуальность в Татарстане, как и в РФ в целом, приобретают вопросы качества жизни, демографии и благополучия семей.

«В целом в стране принимаются комплексные программы, например, национальный проект «Демография» охватывает все аспекты жизнедеятельности семьи, начиная от рождения ребёнка и даже начиная от планирования ребёнка. Следующий этап — когда ребёнок идёт в школу. Реализуются очень большие программы по развитию системы образования. В республике Татарстан, ежегодно вводятся новые школы и детские сады», – заключил спикер.

Семья – единственный инструмент, который позволяет нормально растить детей, успешно передавать им знания и навыки родителей, считает первый проректор Казанского инновационного университета Игорь Бикеев.

«Люди учатся на примере, вбирая слова и действия своих отца с матерью, получая от них заботу, любовь и внимание. И потом уже сами становятся нормальными мужчинами, женщинами, папами, мамами, братьями, сестрами, хранителями и трансляторами культуры своего народа», – считает Бикеев.

Россия – территориально большая страна, отметил эксперт, но жителей в ней не хватает.

«Сейчас мы вступили в новую экономическую модель: раньше очень многое покупали на Западе в готовом виде, но после начала СВО наши бывшие партнеры подло и вероломно нас «кинули», прекратив поставки и желая тем самым нанести России стратегическое поражение. Поэтому в стране по призыву Президента (России Владимира) Путина взят курс на технологический суверенитет. Модернизируются производства, создаются новые предприятия, кратно прибавилось работы ученым и конструкторам. Вызовов и возможностей колоссальное количество. А для всего этого нужны люди, люди и люди», – добавил он.

Член Общественной палаты РФ от РТ Ольга Павлова отметила, что Россия – страна с богатым опытом и глубокими традициями семейного уклада.

«Семья – это фундамент общества. Она формирует у человека базовые нравственные ориентиры, учит ответственности, взаимопомощи и уважению. Гармоничные семейные отношения – залог психического здоровья и социальной адаптации каждого её члена. Дети, выросшие в атмосфере любви и заботы, более устойчивы к стрессам, более успешны в учёбе и профессиональной деятельности, и, что немаловажно, склонны к созданию собственных крепких семей. Это, в свою очередь, положительно сказывается на демографической ситуации в стране», – сказала Павлова.

Она добавила, что семья служит важнейшим фактором демографического роста.

«Без поддержки семьи, стимулирования рождения детей, проблемы депопуляции не решить. Защита семейных ценностей – это не просто абстрактная концепция, а прямой путь к укреплению демографического потенциала России», – считает эксперт.