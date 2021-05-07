Эксперты из РТ: Проектный офис ЦУР реплицирует опыт общения власти и граждан на всю РФ

Татарстан всегда был в авангарде с точки зрения использования новых технологий работы с обращениями граждан. Создание проектного офиса на базе республиканского Центра управления регионом, который обобщит российский и республиканский опыт общения между населением и властью, является логичным решением. Такое мнение выразили члены Экспертного клуба.

«Для федерального ЦУР республика один из опорных регионов, методический и экспертный центр. У нас накоплен значительный опыт интернет-коммуникаций между населением и властью, — отметил политтехнолог, гендиректор агентства „Теория Дарвина“ Владимир Кутилов. — Это крайне важно для дальнейшего реплицирования, можно даже сказать, интериоризации практик прямой работы с населением в тех регионах, где она находится в зачаточном, неразвитом состоянии».

Руководитель исследовательского агентства «Ставим вопросы — предлагаем ответы» Антон Глухов посчитал, что у России высокие шансы выстроить между обществом и властью близкие к эталону взаимоотношения.

«Страна пропитана идеями IT, есть дешевый всеобщий доступ в Сеть и ее распространенность, есть доступность устройств входа и наличие развернутых программ подготовки специалистов как вузовских, так и дистанционных. Сформирована благоприятная питательная среда, в которую может удобно вплестись власть», — сказал Глухов.

При этом он отметил, что различным структурам стоило бы общаться с людьми на привычных для них платформах.

«Я убежден, что общаться с людьми нужно на привычных для них площадках социальных сетей, там, где размещать жалобы и предложения удобно самим людям. Государственные интегративные жалобные книги формализуют процесс общения власти с людьми, делая его удобным чиновникам, но не гражданам», — заметил Глухов, приведя в пример коммерческие компании, которые стремятся получать обратную связь через комментарии и посты.

«Похожий процесс заметен и у государственных структур в крупных развитых городах, но все идет медленно», — резюмировал эксперт.