Эксперты из РТ: Россияне на Олимпиаде – послы доброй воли, снимающие кольцо изоляции

Российские спортсмены на Олимпиаде — послы доброй волы, снимающие кольцо изоляции и санкции. Такое мнение выразили члены Экспертного клуба из Татарстана. Напомним, республику на Играх представят восемь спортсменов по пяти видам спорта.

«Олимпийские игры в XXI веке превратились, помимо спортивной составляющей, еще и в большой смотр высоких социально-гуманитарных и технологических достижений. Участие в Олимпиадах выступает свидетельством развития спортивной инфраструктуры и общего развития стран — участниц», — отметил советник ректора по стратегическим инициативам, доктор философских наук, профессор Олег Агапов.

По его словам, для России участие в играх — это не только спортивное событие, но и важнейшее политическое достижение, подтверждение стратегического партнерства с Китаем и свидетельство того, что Россия — лидер не только в военно-политической сфере.

«Спортсмены России — это послы доброй воли, снимающие кольцо изоляции и санкции. Спортивная команда Российской Федерации — свидетельство его многонационального и многорелигиозного единства российского общества», — подчеркнул Агапов.

Кандидат политических наук, член Российской ассоциации политических наук Зоя Силаева напомнила, что для Татарстана развитие спорта — одно из приоритетных направлений.

«В нашей республике созданы все условия для подготовки спортивного резерва, в том числе и для сборных команд РФ. Восемь спортсменов из Татарстана в этом году принимают участие в XXIV Олимпийских играх», — сказала эксперт.

По ее словам, такое число показывает не только результат политики, проводимой властями РТ в том числе для развития талантливой молодежи в спорте, но и итог большой работы самих спортсменов и их тренеров.

«Наши спортсмены должны быть не только на высоте, показать высокие результаты, которые все от них ждут, но и продемонстрировать психологическую стойкость», — сказала Силаева.