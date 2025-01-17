Эксперты из РТ рассказали о своих ожиданиях в связи со стартом новых нацпроектов

Эксперты из Татарстана рассказали о своих ожиданиях в связи со стартом новых национальных проектов, а также поделились, какие меры, на их взгляд, необходимо предпринять для того, чтобы реализация нацпроектов была еще более эффективной. Еще они ответили на вопрос о том, какой из нацпроектов наиболее важен для республики. Все комментарии опубликованы на сайте клуба экспертов.

Напомним, ранее Президент России Владимир Путин призвал оценивать результаты нацпроектов по реальным улучшениям.

«Здесь очень важно, чтобы документы не расходились с реалиями жизни. Как и говорил уже неоднократно, будем оценивать результаты не по бумагам, а по тому, как предпринимаемые нами действия, проводимые мероприятия отражаются на жизни конкретных людей, - указал глава государства на совещании с членами правительства», - сказал он.

Отметим, что с 1 января 2025 года стартовала реализация 19 новых национальных проектов, которые касаются практически всех сфер - от экономики до экологии. Выполнение намеченных планов должно улучшить качество жизни россиян, вывести на новый уровень многие отрасли. Двадцатый национальный проект, направленный на развитие биоэкономики, должен быть готов к запуску к концу марта.

Из федеральных ресурсов на нацпроекты до конца 2030 года планируется направить свыше 40 трлн рублей, еще не менее 13 трлн - привлечь за счет внебюджетных инвестиций.

Первый проректор, проректор по научной работе КИУ, доктор юридических наук, профессор, эксперт Общественной палаты РТ Игорь Бикеев сказал, что новые национальные проекты – это прямое свидетельство того, что страна обдуманно прокладывает свой путь, ориентируясь не на сиюминутные, а на стратегические приоритеты. Причем постоянно изучая ситуацию и учитывая изменения.

«Мы видим живой процесс. Добиваться эффективности национальных проектов следует разными способами. На мой взгляд, прежде всего, необходимо, чтобы они были понятны всем гражданам и поддерживались ими как важные и нужные, поэтому нужна популяризация проектов. Люди должны иметь сознательную возможность в них участвовать и пользоваться их благими плодами. Как специалисту в области противодействия коррупции для меня крайне важно, чтобы в идеале ни один рубль из выделяемых на национальные проекты 40 трлн не был украден бесчестными людьми. А также, конечно, чтобы все эти триллионы полноценно «работали» на наши страну и народ», - говорит эксперт.

При этом Бикеев считает, что определять, какой именно из нацпроектов наиболее важен для Татарстана – задача неблагодарная. Все они необходимы.

«Опять же, на мой взгляд, сквозным является национальный проект «Семья». Для такой огромной и великой страны как Россия нас, ее граждан, сейчас просто мало. Хочется, чтобы каждый познал полноценное семейное счастье: любовь, отцовство или материнство, детство, наполненное теплым общением с братьями, сестрами и другими близкими людьми», - резюмировал он.

Депутат Госдумы Федерального Собрания РФ, член Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Ларионова, в свою очередь, сказала, что нацпроекты прочно зарекомендовали себя значительными результатами и повышением качества жизни граждан. Так, за 6 лет их реализации в Татарстан было направлено 228 млрд рублей. Средства были направлены на развитие инфраструктуры и благоустройство. Построено и отремонтировано более 7 тыс. километров дорог, что значительно улучшило транспортное сообщение как внутри республики, так и с соседними регионами. Благоустроено 353 парков и скверов.

«Большое внимание уделено социальной сфере. Возведено 87 новых общеобразовательных учреждений и 27 школ, реализовано строительство и ремонт более 70 объектов культуры, построено и модернизировано около 400 объектов здравоохранения, включая Центр детской онкологии в Казани. Закуплено современное медицинское оборудование и открыты гериатрические центры. Значительную поддержку ощутили предприятия малого и среднего бизнеса. Реализованы проекты, направленные на популяризацию предпринимательства, такие, как «Школьный бизнес-старт» и «Фабрика предпринимательства. Достигнуты значительные результаты в вопросах экологии, цифровизации, безопасности», - поделилась эксперт.

Однако время, отмечает она, ставит новые вызовы и задачи, поэтому с 1 января 2025 года утверждены и начинают действовать новые национальные проекты. В этом году в Татарстане будут реализованы 12 из утвержденных 19. И все они направлены на дальнейшее развитие республики.

«Мне, как члену Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Госдумы России, особо близки и значимы нацпроекты «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни». Вдумайтесь только, на нацпроект «Семья» предусмотрено 46% от выделенных на все нацпроекты средств. Новые нацпроекты направлены для улучшения демографической ситуации и решение проблем семей с детьми. «Благополучие и достаток российских семей – в центре наших планов, буквально каждый шаг надо сверять с мнением людей», подчеркнул наш Президент Владимир Путин на Съезде партии «Единая Россия», - говорит Ларионова.

Резюмируя, она добавила, что нацпроекты, их реализация и перспективы, - позволяют каждой семье почувствовать внимание, заботу, уверенность в завтрашнем дне.

Член Общественной Палаты РФ от РТ, советник Председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ, доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова от себя добавила, что оценка результатов нацпроектов будет проводиться по реальным улучшениям на жизни людей. И это, по ее мнению, самый верный показатель, ведь от проведенной работы, от эффективности реализации нацпроектов зависит наше общее будущее и уровень жизни каждого из нас.

«Мы направляем значительные финансовые и организационные ресурсы на такие важные проекты, как «Семья», «Молодежь и дети», «Инфраструктура для жизни» и «Экологическое благополучие». Это не просто инициативы — это шаги к созданию лучшего будущего для всех нас. Президент также обозначил основные принципы, которые помогут обеспечить социальное благополучие. После Года семьи мы продолжаем уделять особое внимание поддержке матерей, детей и многодетных семей. Мы создаем систему, которая будет помогать на всех этапах — от планирования до воспитания», - говорит она.

Не менее значимы, продолжает эксперт, и вопросы качества инфраструктуры и кадрового обеспечения в нашей экономике, поэтому так важно, что все уровни власти работают над решениями, которые помогут нам развиваться. Это совместное созидание России XXI века — страны, в которой наши дети могут найти все необходимое для успеха и процветания.

«Новые национальные проекты, инициированные нашим Президентом, — продолжение государственной политики, направленной на улучшение качества жизни граждан. Мы поддерживаем семьи с детьми, молодежь, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями и наших героических защитников Отечества. Это не просто слова, это наша общая задача и ответственность!», - резюмировала Павлова.

Также своим мнением по этой теме поделился и председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.

«По своему опыту с уверенностью могу сказать, что реализация национальных проектов в Татарстане проводится комплексно. В рамках партийного десанта я встречаюсь с жителями, контролирую ход реализации ряда проектов, в частности, по реализации национального проекта МСП. Могу с уверенностью сказать, что команда Министерства экономики во главе с Мидхатом Шагиахметовым смело реализует прорывные новаторские идеи и в этом является для многих примером. Ведь в республике единая система специальных институтов развития и поддержки малого бизнеса . Это к примеру, технопарки и промпарки, где для бизнеса созданы необходимые условия. Будем и в дальнейшем активно работать, привлекать федеральные средства в республику, чтобы жители могли эффективно развиваться на благо себя и региона», - сказал он.

Еще своим комментарием по той же теме поделилась и эксперт из Татарстана Евгения Храмова.

«Посредством механизма национальных проектов реализуется одна из основных задач российского государства как государства социального. В этом плане расширение пула проектов - это всегда эффективность государственной политики в ее формировании и в ее реализации. Ожидание от новых национальных проектов только одно - улучшение качества жизни и условий труда населения страны и, в частности, нашего региона - Республики Татарстан. Для Татарстана проекты давно уже не являются вызовом. Проекты для республики - это закономерность развития через реализацию грамотной внутренней политики. Чтобы проекты были эффективны, они должны быть актуальны, востребованы населением страны и реалистичны. Все это, как показывает практика уже реализованных проектов, у нас есть. Так, в Татарстане нет более значимых или менее значимых проектов, поскольку как и по всей России население республики дифференцировано и на каждый проект есть свой запрос, свой «клиент», свой потребитель. Поэтому Татарстан зачастую становится и пилотным регионом в реализации новых проектов, и всегда в числе эффективных регионов по результатам их мультиплицирования», - прокомментировала Храмова.