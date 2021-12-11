Эксперты из РТ рассказали, какие задачи стоят перед «ЕР» в новом составе Госдумы

В начале декабря состоялся заключительный съезд партии «Единая Россия», на котором обсуждались результаты сентябрьских выборов в Госдуму, а также перевыборов руководящих органов. На что партии стоит обратить внимание и какие проблемы решить, чтобы оправдать доверие избирателей, рассказали татарстанские представители Экспертного клуба.

Обращаясь к делегатам, Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что у представителей партии есть «все ресурсы, чтобы поддержать людей в решении вопросов, которые они ставят». Выборы показали, что конкуренция среди партий в России высока, поэтому им стоит начинать работать уже сейчас для повторения такого высокого результата, отметила кандидат политических наук, член Российской ассоциации политических наук Зоя Силаева.

«Приоритетным направлением в деятельности „Единой России“ остается работа с избирателями, выстраивание прямого конструктивного диалога, направленного на уточнение и решение проблем населения, которые легли в основу предвыборной программы. Взятые ими обязательства в ходе избирательного процесса должны быть выполнены, так как это основа доверия», — заметила эксперт.

О важности прямого диалога власти и общества напомнил и политтехнолог Владимир Кутилов. Он отметил, что представителям «Единой России», как и других партий, необходимо разрушить стереотип о том, что «депутаты не слышат и не работают с избирателями».

«Ковид, цифровизация, экономика и социалка — все это требует новых актуальных решений в части правового обеспечения, законов и регулирования. <...> Необходимо сломать стереотип о том, что депутаты не слышат и не работают с избирателями. Этот стереотип есть, он усиливает кризис субъектности и политических партий, и представительных органов власти. Ежегодные отчеты, прямая работа в соцсетях, открытые обсуждения в Telegram — все это и многое другое нужно сделать, чтобы избиратели снова поверили и доверились депутатам», — подчеркнул он.

Это очень важно, так как именно «Единой России» придется нести ответственность за переходный этап во время изменения власти в 2024 году. Данный период будет иметь огромное значение для транзита и устойчивости всей политической системы страны, заявил завкафедрой конфликтологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Андрей Большаков.

«Президент поставил ряд задач перед ЕР и во внутренней политике. Основной является помощь государству в проведении адекватной социальной политики в эпоху пандемии», — добавил специалист.

«Единой России» также предстоит решение серьезной задачи — повышение уровня жизни граждан РФ, считает доцент кафедры политологии КФУ, кандидат политических наук Виктор Сидоров. В настоящее время это является первоочередным вопросом, стоящим перед партией.

«В условиях высокой инфляции партия должна сосредоточиться на решении социальных задач. Много проблем в экономике и социальной сфере», — заметил он.