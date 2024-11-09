Эксперты из РТ рассказали, какие программы поддержки необходимы молодежи

В России уделяется большое внимание созданию комфортной среды для молодежи. О том, какие перспективные проекты реализуются для ее поддержки и как необходимо улучшать это направление в будущем, в преддверии Всемирного дня молодежи РТ рассказали члены Экспертного клуба из Татарстана.

В настоящее время молодежью в России считаются граждане от 14 до 35 лет. По данным Росстата, это порядка 38 миллионов человек. Для ее поддержки в стране реализуются различные программы: по содействию занятости, сопровождению в предпринимательстве, эффективной самореализации. Проводятся различные форумы, в том числе на платформе Росмолодежи, расширяется волонтерское движение.

Современная молодежь активно участвует в социальных, культурных и экономических проектах, заметил депутат Казанской городской Думы Марсель Шарапов. В то же время, подчеркнул он, молодые люди зачастую сталкиваются с различными вызовами: трудностями при трудоустройстве, с поиском жилья и доступом к качественному образованию. Несмотря на наличие множества проектов по поддержке молодежи, необходимо продолжить развитие данного направления.

«Наиболее эффективными проектами можно считать те, которые обеспечивают комплексный подход к поддержке молодежи. Например, программы стажировок и практик на предприятиях, которые помогают молодым людям получить реальный опыт работы и адаптироваться к требованиям рынка труда. Также стоит отметить проекты, направленные на развитие креативных индустрий и поддержку стартапов», — перечислил эксперт.

Шарапов также поделился мнением о дополнительных мерах поддержки, которые стоит запустить в России. К примеру, расширить программу менторства, создав специальные платформы для связи молодых специалистов с более опытными коллегами; улучшить доступ к образованию за счет грантов и стипендий для обучения востребованным профессиям; развивать программы психологической поддержки и так далее.

На систему поддержки развития молодежи в Татарстане обратила внимание эксперт Евгения Храмова. По ее мнению в регионе созданы все необходимые условия, в частности локации, проекты, образовательные площадки и коммуникационные сети. Республика участвует в реализации проектов Росмолодежи, Общества «Знание», Движения Первых, работают собственно республиканские движения и проекты по поддержке всех групп молодежи, в том числе ребят с ОВЗ, волонтеров, молодых и многодетных семей и других.

«Очень хотелось бы, чтобы было обращено внимание на проблему жилья для многодетных молодых семей и выдачу положенных им земельных участков», — подчеркнула специалист.

Современная молодежь зачастую сталкивается с проблемами при трудоустройстве из-за нехватки опыта и навыков. Это делает ее уязвимой в условиях экономической нестабильности, сообщил депутат Государственного Совета РТ, член Комитета ГС РТ по социальной политике Руслан Шигабуддинов.

«Программы поддержки, такие как „Страна мастеров“ и „Развитие системы поддержки молодежи“, помогают преодолеть эти барьеры, предоставляя молодежи возможности для обучения, самозанятости и создания собственного бизнеса», — отметил он.

Подобные проекты реализуются и на региональном уровне. Так, в Татарстане действуют различные программы по содействию волонтерству, молодежные форумы, где участники могут обмениваться опытом и находить единомышленников. Финансовую поддержку для своих проектов и инициатив молодежь может получить в рамках программе «Регион для молодых».

В качестве дополнительных мер депутат назвал поддержку научных исследований и инновационных проектов и создание платформ для профессиональной ориентации и стажировок.

Как отметила член Общественной палаты России от Татарстана Ольга Павлова, республика является лидером в сфере молодежной политики России. Здесь действуют 154 военно-патриотических клуба, регион активно участвует и регулярно побеждает на Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки добровольчества «Регион добрых дел». Уделяется большое внимание практическому обучению, предоставлению возможностей для самореализации и создания условий для обмена опытом.

«Однако для полноценной поддержки молодых людей необходимо принимать дополнительные меры. Заслуживает всяческой поддержки инициатива запуска программы „Земский тренер“ с 2025 года, аналогичной программам „Земский учитель“, „Земский доктор“ и „Земский фельдшер“. Единовременная выплата в размере не менее 1 млн рублей — это мощный стимул для привлечения молодых специалистов в сельские районы и малые города. Это важный шаг к равномерному развитию страны и обеспечению качественных услуг для всех граждан», — уверена заслуженный тренер России.

По ее мнению, перспективным является создание дополнительных программ, направленных на развитие предпринимательской активности среди молодежи, поддержку инновационных проектов, расширение доступа к современным технологиям и профессиональному развитию. Кроме того, важно продолжить создание инфраструктуры для реализации креативных идей и стартапов, расширить возможности для международного обмена опытом и сотрудничества.