Эксперты из РТ прокомментировали слова Путина о «коллективном иммунитете» к экстремизму

Президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что исторический опыт России — это преимущество нашей страны, несмотря на большое количество в нем негатива: «У нашего общества выработался „коллективный иммунитет“ к экстремизму. Люди у нас действительно ценят стабильность и возможность нормально развиваться, быть уверенными в том, что их планы и надежды не рухнут из-за безответственных устремлений очередных революционеров».

По словам главы государства, наш консерватизм — это консерватизм оптимистов: «Мы верим, что стабильное, успешное развитие возможно».

Высказывание главы государства прокомментировали эксперты, в том числе из Татарстана.

Кандидат политических наук, Член Российской ассоциации политических наук, доцент кафедры религиоведения Института социально-философских наук Казанского федерального университета Зоя Силаева отметила, что экстремизм по-прежнему остается одной из главных угроз, которые раскалывают общество и лишают его целостности. По ее словам, внимание надо уделять не только объяснению негативных явлений и процессов (социальной напряжённости, конфликтам, ксенофобии и т.д.), но и механизмам социальной интеграции.

«Для этого надо обращаться к специалистам — конфликтологам, религиоведам, политологам, социологам и поддерживать их интерес к исследованиям процессов построения мира, феноменам взаимного примирения, восстановления доверия, моделям межрелигиозного диалога, к специфическим и органичным для нашей культуры методам разрешения противоречий. Иными словами, понимание причин экстремизма ничего не даст для борьбы с ним, если мы не будем отчетливо представлять как инициировать, усиливать и подкреплять интегративные общественные процессы», — считает Зоя Силаева.

Она подчеркнула, что каждый исторический период имеет свою специфику и не учитывать ее в борьбе с экстремизмом, надеясь на «уроки прошлого» и «коллективный иммунитет», нельзя.

Кандидат исторических наук, доцент, член научного Совета РАН по комплексным проблемам этничности и межнациональных отношений, член Совета при Президенте РТ по межнациональным и межконфессиональным отношениям Вадим Козлов: «Надо помнить, что „иммунитет“ даже и коллективный величина не постоянная, и чтобы он оставался на том уровне, который обеспечивает обществу стабильное развитие необходима регулярная „ревакцинация“ правдой о тех последствиях, которые наступают, когда перестаешь осознавать непроходящую ценность согласия, взаимоуважения, терпимости. Особенно важно, чтобы это осознавало молодое поколение россиян».

Заведующий кафедрой конфликтологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского (Приволжского) федерального университета, член Общественной палаты РТ, доктор политических наук

Андрей Большаков отметил, что Владимир Путин прав, когда говорит об «исторической прививке России против экстремизма». По его словам, глава государства имеет ввиду то, что террористическое движение в России было тесно связано с революционным, которое затем разрушило основы государственности и российского общества.

«Однако феномен экстремизма носит глобальный характер и его воздействие на российскую территорию нельзя полностью предотвратить. Будущее за сетевой профилактикой гражданскими структурами проявлений экстремизма и терроризма. Здесь у нашего общества есть большой потенциал для развития», — подчеркнул Большаков.

Советник ректора по стратегическим инициативам, доктор философских наук, профессор Олег Агапов также согласился с позицией Президента России в том, что консерватизм как мировоззренческая позиция и политика — это гарантия устойчивого развития России, поскольку радикализм ряда политических идеологий ведет к институциональным «срывам», не к наращиванию и обогащению социально- экономических, политических и социокультурных компетенций, институтов, структур, а к их редукции.

Вместе с тем, по словам Большакова, для общественного сознания — важно также осознать, что консерватизм — это не реакция, а соотношение темпа и ритма развития государства с темпами и ритмом общества. «Кроме того, важно помнить — что традиции требуют развития смыслов, практик. К сожалению, у нас любят сравнивать социальные системы с биологическими кодами, генами, но это вредная и ложная иллюзия. Традиции требуют осмысления, воплощения, это практики быта, пронизывающие жизнь от рождения до смерти. Это практики сотрудничества, солидарности, заботы, памяти. Поэтому — если мы будем осмыслять итоги революций и войн, будем стремиться к анализу уникального российского опыта развития межнациональных и межрелигиозных отношений и т.д., тогда у нас есть снизить риски развития экстремистских и радикальных сценариев. Если же нет, то все заявления обернуться профанацией и имитацией. Также следует помнить, что экстремистами не рождаются, а становятся. Поэтому в проведении государственной политики нужна разумность, стратегический подход. Есть корреляции: закрыл школу — открыл тюрьму и наоборот. Сегодня малые ручейки питающие сообщества экстремистов, базируются на ошибках госуправления и непродуманных реформ. В российской истории немало примеров положительной мобилизации для развития и созидания с XVIII в. до XXI в.», - подчеркнул эксперт.