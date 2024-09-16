Эксперты из РТ прокомментировали итоги Единого дня голосования-2024

6-8 сентября прошли дополнительные выборы депутатов Госдумы, выборы высших должностных лиц в 21 регионе, выборы в законодательные собрания состоялись в 13 регионах, а также прошли выборы в городские парламенты.

По итогам Единого дня голосования 2024 года избирательная система России продемонстрировала устойчивость. Многие идеологические тренды ЕДГ-2024 задала президентская кампания. Она определила повестку, и поскольку люди видят во Владимире Путине фигуру консолидирующую общество.

Наблюдатели и надежные цифровые системы исключили любую возможность фальсификации и деструктивного вмешательства. Результаты выборов соответствуют ожиданиям избирателей, что позволяет им быть уверенными в честности и прозрачности процедур. Высокая явка – это яркий маркер доверия граждан к институту выборов.

Отдельно стоит отметить, что жители Курской области не поддались на провокации киевского режима, продемонстрировав рекордную явку. Дестабилизации в регионе не произошло, наоборот, люди сплотились.

«Единая Россия» подтвердила статус партии Президента. КПРФ по итогам ЕДГ-2024 становится партией «второго эшелона», а ЛДПР — партией «второго выбора». «Новые люди» применили в этой кампании креативный подход и заручились поддержкой бывших оппозиционных политиков.

Эксперты из Татарстана оценили итоги ЕДГ – 2024 в оптике будущего политической системы России. Также они спрогнозировали, как ЕДГ-2024 отразится на подготовке партий к выборам в Госдуму. Их комментарии опубликованы на сайте «Клуба экспертов».

«Итоги единого дня голосования в 2024 году показывают высокую результативность процесса политической социализации, запущенного с принятием Российской Федерацией курса на демократизацию. «Политически повзрослевшее» общество научилось избирательно относиться к предлагаемым вариантам при выборе политических субъектов. Обусловлено это тем, что в обществе вырос уровень социальной ответственности за свой выбор не только перед нынешними, но и перед будущими поколениями», - сказала эксперт из РТ Евгения Храмова.

Она отметила, что люди делают ставку в выборе на политических субъектов, которые уже зарекомендовали себя как ответственные за судьбы страны граждане, а значит, эти субъекты новой политической жизни чего-то стоят, на них можно возлагать надежды. Может быть именно поэтому высоко доверие в регионе кандидатам, выдвигаемым партией «Единая Россия» и весьма низок рейтинг «Новых людей», считает она.

«Общество доверяет тем, кто уже показал себя в различных направлениях деятельности, а не только в риторике. Склоняюсь к тому, что этот региональный тренд закрепится в предпочтениях граждан на выборах в Государственную Думу РФ, а партии возьмут на вооружение региональные результаты при подготовке к выборам в Госдуму», - сказала спикер.

В свою очередь, член Общественной Палаты РТ, советник Председателя ОГО ФСО «Динамо» Татарстана, доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова отметила, что выборы показали устойчивость и эффективность политической системы.

«Прошедшая избирательная кампания показала конкуренцию политических партий: на выборах в законодательные собрания было до восемь кандидатов на место. Все парламентские партии приняли участие. Где работали более эффективно — смогли набрать большее количество голосов поддержки, где менее — соответственно, меньший результат. Высокая явка говорит о желании людей влиять на развитие своих регионов и в целом страны. Выборы показали, что политическая система устойчива», - сказала Павлова.

Также прошли довыборы в Государственную Думу по трем одномандатным округам. На них одержали победу кандидаты, имеющие большой опыт работы, которые ответственно относятся к делу.

«Для Государственной Думы и региональных парламентов очень важно, когда приходят профессиональные и подготовленные к работе в парламенте депутаты. Избиратели от этого только выиграют», - добавила спикер.

В целом выборы, по мнению Заслуженного тренера России, по-прежнему остается самым интересным спортом в России. И гражданам есть за кого болеть, резюмировала она.

Заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений Андрей Большаков тем временем сказал, что ЕДГ продемонстрировал высокую степень консолидации российского общества.

«Явка избирателей во многих регионах была выше обычной, несмотря на то, что эти выборы были местными. Избирались губернаторы, законодательные собрания, муниципальные депутаты. Активность продемонстрировали избиратели даже на тех территориях, где возможны ежедневные атаки со стороны Украины и ее союзников с Запада. В Курской области, несмотря на то, что ее небольшая часть находится под оккупацией врага, люди голосовали различными способами, в том числе и те, кто вынужден был уехать с захваченных территорий», - сказал эксперт.

Он напомнил, что во многих регионах выборы проходили три дня, в некоторых в один.

«Основная масса избирателей голосовала за представителей парламентских партий. У этих партий и практически всех кандидатов-одномандатников сложился патриотический консенсус. Все они выступали за победу России в СВО, за политический курс президента РФ Путина ВВ во внешней политике России. Избрание легитимных органов власти, дееспособность губернаторов, законодательных органов, муниципальных руководителей очень важны для осуществления эффективной социально-экономической политики в период сво и противостояния с коллективным Западом», - резюмировал Большаков.

Первый проректор, проректор по научной работе Казанского инновационного университета, депутат Госсовета РТ Игорь Бикеев, говоря об итогах ЕДГ, отметил, что чуда не произошло.

«Результаты Единого дня голосования-2024 являются, на мой взгляд, закономерными. Максимальную поддержку избирателей получили политические партии, которые имеют разветвленную сеть дееспособных местных отделений и постоянный «ядерный» электорат. Именно они сумели мобилизовать людей на избирательные участки», - сказал он.

По мнению спикера, современная реальность вносит и свои особенности. Важными в глазах граждан являются высокая социальная активность в вопросах волонтерства, помощи участникам спецоперации и членам их семей. А также поддержка национального лидера, Президента России Владимира Путина, что видно по результатам состоявшихся выборов глав субъектов федерации, полагает он.

«Избиратель теперь ценит реальные дела. Это прослеживается по результатам «Единой России». Голый популизм себя дискредитировал. Все осознали, что находятся в одной лодке, и потому выбирали из политических сил, стоящих на позициях патриотизма и защиты интересов страны» - добавил Бикеев.

При этом так называемая «либеральная оппозиция» полностью себя дискредитировавшая в глазах избирателей, куда-то исчезла, растаяла, что тоже вполне закономерно, подчеркнул он.

«Предателей и людей, действующих в ущерб интересам своей страны, никто не любит, и этот тренд однозначно сохранится в следующие избирательные кампании», - подвел итог Бикеев.