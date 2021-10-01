Эксперты из РТ: Один из итогов думских выборов — появление новой партии в парламенте

За последние пять лет российская избирательная система претерпела ряд изменений, а один из основных итогов думских выборов — появление новой партии в парламенте страны. К такому выводу пришли члены Экспертного клуба из Татарстана.

«Итоги выборов отражают предпочтения избирателей. Появилась новая парламентская партия. Это один из важнейших итогов избирательной кампании», — отметил кандидат политических наук, доцент кафедры политологии КФУ Виктор Сидоров.

Между тем, говорят эксперты, прогноз выборов оправдался: конституционное большинство сохранила за собой «Единая Россия», КПРФ и «Справедливая Россия» усилили свои позиции, а ЛДПР сдал свои.

«Казалось бы, принципиально ничего не изменилось, но в действительности нынешняя кампания стала важным этапом в большой трансформации российской власти, запущенной в 2020 году вместе с конституционной реформой. На этот раз перемены затронули партийное поле, и очень надеемся, что новый состав Государственной Думы будет хорошо работать на улучшение жизни в нашей стране», — кандидат экономических наук, доцент Гафиятуллин Мунир.

Член Общественной палаты РТ, доктор политических наук Андрей Большаков назвал причины победы «Единой России» в думских выборах.

«Фактор наличия административного ресурса для ЕР не стал единственным, который может объяснить ее победу. Эксперты указывают на технологичную избирательную кампанию ЕР, грамотно подобранную пятерку лидеров списка», — перечислил кандидат политических наук.

По его словам, выборы показали, что прогнозы на специальное понижение явки не сбылись. В этом году показатель составил 51%, что выше по сравнению с 2016 годом.

Кандидат политических наук, член Российской ассоциации политических наук Зоя Силаева отметила, что избирательная система за пять лет претерпела ряд изменений.

«И с каждым избирательным процессом мы будем продолжать видеть ее изменения, так как это неотъемлемая часть развития любого института. Эту динамику мы уже увидели на выборах в Госдуму-2021 — развитие дистанционного электронного голосования и расширение его применения в регионах, многодневное голосование, голосование по месту нахождения избирателей, отмена дня тишины, привлечение наблюдателей от общественных палат и многие другие. Эти изменения неизбежны, они необходимы для того, чтобы создать все условия для осуществления избирателем своего волеизъявления», — сказала Силаева.

По ее словам, в этом году изменилось и электоральное поведение самих граждан. Несмотря на все сложности и ковидные ограничения, наблюдается повышение явки с 47,88% в 2016 году до 51,72 в 2021 году.

«Мы видели борьбу партий за избирателей и активных избирателей, которые рационально подошли к своему выбору в 2021 году, выбрав своих кандидатов и проведя их в Госдуму восьмого созыва. Увеличилось количество победителей на выборах среди самовыдвиженцев и политических партий, имеющих хотя бы по одному своему представителю», — резюмировала кандидат политических наук.

Она подчеркнула, что в Госдуме появляются новые игроки, чье мнение придется учитывать. Также изменился кадровый состав партий-тяжеловесов, мандаты получили новые лица, на которых избиратели возлагают большие надежды.

«А значит им придется хотя бы попытаться сдержать большую часть данных ими обещаний, так как борьба за избирателей после прохождения выборов не заканчивается», — заключила Силаева.