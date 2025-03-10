Эксперты из РТ оценили значимость законопроекта Госдумы о местном самоуправлении

Эксперты из РТ оценили значимость законопроекта Госдумы «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Также они ответили, как повлияет новый закон на взаимодействие властей в Татарстане и каким образом, на их взгляд, в законе соблюден баланс между полномочиями органов местного самоуправления и полномочиями субъекта федерации. Все комментарии опубликованы на сайте клуба экспертов.

Напомним, упомянутый проект закона разработали в соответствии с поправками, принятыми в 2020 году на общенародном голосовании в Конституцию. Одна из ключевых целей этой реформы – обеспечить полноценное оперативное и стратегическое взаимодействие всех трех уровней: центр – регионы – муниципальные образования.

Первый проректор, проректор по научной работе Казанского инновационного университета, доктор юридических наук, профессор, эксперт Общественной палаты РТ Игорь Бикеев отметил, что в данном законопроекте учли позицию Госсовета и Раиса РТ Рустама Минниханова о необходимости сохранения возможности двухуровневой системы местного самоуправления – с сельскими и городскими поселениями.

«В первоначальном варианте документа предлагался только один уровень – городской или муниципальный округ, иначе говоря, городской или районный. Это мудрое решение – предоставить самим гражданам право определять, какая именно модель им подходит», – сказал он.

Бикеев добавил, что органы местного самоуправления непосредственно работают с жителями той или иной территории. От эффективности их деятельности, по его словам, серьезно зависит повседневная жизнь людей.

«К сожалению, в стране было немало случаев, когда органы местного самоуправления начинали конфликтовать с региональными органами власти в силу ошибок, пробелов законодательства либо даже личных причин. А в итоге страдали граждане. Рассматриваемый законопроект как раз и призван, в числе прочего, убрать прежние изъяны, что, конечно же, необходимо», – продолжил эксперт.

В Татарстане, как отметил Бикеев, взаимодействие республиканских и муниципальных властей выстроено хорошо: никто «не тянет одеяло на себя». Все понимают, что в итоге одно дело делают: работают в интересах граждан. Также документ дает возможность перераспределения отдельных полномочий как сверху вниз, так и снизу вверх. Это представляется очень полезным для определения и корректировки оптимального баланса между полномочиями органов местного самоуправления и полномочиями субъекта федерации, резюмировал эксперт.

Завкафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений Андрей Большаков добавил, что эффективное взаимодействие трех уровней власти выстраивается в РФ более 30 лет.

«Конституция 1993 года породила симбиоз норм, списанных с законодательства Германии и США. Понятно, что повторять опыт этих стран России было просто не нужно. Но для понимания этого понадобились десятилетия. Наследие постсоветского режима Бориса Ельцина удалось преодолеть за счет политики "укрепления вертикали власти". Но уровень местного самоуправления смогли реформировать только поправки в Конституцию РФ 2020 года и последующая работа с законодательством в сфере местного самоуправления», – отметил Большаков.

Теперь, по его словам, модели местного самоуправления позволяют использовать те материальные ресурсы, которые закладываются под них непосредственно. Он считает, что Россия выстроила систему централизованного федерализма с местным самоуправлением, которое является частью механизмов госуправления.

«Татарстан играл значительную роль в реформировании общероссийского законодательства в сфере местного самоуправления. Фактически была принята ее модель, которая теперь закреплена на федеральном уровне законодательства. Теперь эффективность действующей системы государственного управления будет подвергаться проверке на практике. Лишь через это возможно дальнейшее реформирование общероссийского законодательства. Если нужды местного самоуправления будут адекватно финансироваться во всех 89 российских регионах, то многолетнюю реформу, очень сложную и многогранную, можно будет признать успешной», – поделился спикер.

Также на вышеупомянутые вопросы ответил и член Комитета Госдумы по защите конкуренции, член Комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Айдар Метшин.

«Закон "О публичной власти" – логическое и последовательное завершение дискуссии, в которой участвовали все стороны процесса : население, в лице его представителей, депутатов сельского уровня, которые на Съезде муниципальных образований РТ выразили свою позицию в поддержке двухуровневой системы муниципального управления; депутаты Госсовета Татарстана, на заседании которого Раис республики четко и однозначно сформулировал необходимость сохранения поселенческого уровня управления и представительства народа через депутатов сельских поселений; депутатов Госдумы, которые в процессе широкого обсуждения, учли мнение регионов, тем самым подтвердили федеративный характер нашего государства», – подчеркнул он.

В итоге, продолжил Метшин, 3041 сельское поселение республики, в которых проживает более млн татарстанцев, получили гарантированное право непосредственного участия в реализации своих прав на местах и возможность также непосредственно взаимодействовать с органами местной власти на местном уровне.

Принятие Госдумой нового закона «Об общих принципах организации местного самоуправления» – событие, которое проходило под пристальным вниманием Татарстана. Об этом заявила член Общественной Палаты РФ от РТ, советник Председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ, доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова, комментируя упомянутую тему.

«Как известно, близость местной власти к населению – залог успешной реализации любой государственной политики. Поэтому реформа местного самоуправления – это вопрос не только эффективного взаимодействия всех уровней власти, но и прямого влияния на жизнь каждого гражданина», – сказала она.

Павлова напомнила, что изначально, законопроект вызывал определённые опасения, связанные с возможной чрезмерной централизацией. Татарстан всегда отличался достаточно высокой степенью самостоятельности муниципалитетов, и в республике выработалась успешная модель взаимодействия между разными уровнями власти, отметила она. Поэтому сохранение этого баланса было для Татарстана крайне важно, считает спикер.

«Радует, что голоса регионов, в том числе и Татарстана, были услышаны. В ходе работы над законопроектом учитывались многочисленные предложения и замечания от субъектов. Благодаря этому текст закона претерпел существенные изменения, обеспечивающие большую гибкость и учёт региональной специфики», – продолжила Павлова.

В результате Татарстан сохраняет право на использование удобной для нас модели местного самоуправления.

«Мы можем сами решать, какая система наиболее эффективна в конкретных районах и городах, сохранять или не сохранять существующие структуры сельских и городских поселений. Эта вариативность — ключевой фактор успешного применения нового закона в нашем регионе», – сказала заслуженный тренер России.

Она также выразила уверенность в том, что новый закон, с учетом внесенных изменений, поспособствует дальнейшему развитию местного самоуправления в Татарстане.