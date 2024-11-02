Эксперты из РТ оценили значение Дня народного единства в нынешних условиях

4 ноября Россия отметит День народного единства. Отношение граждан к этому празднику - маркер консолидации российского общества. Особое значение эта дата принимает сейчас, когда народы России плечом к плечу стоят на защите своей Родины.

По данным ВЦИОМ с 2022 года восприятие гражданами Дня народного единства качественно изменилась, отражая возросшую сплоченность общества. Важность всенародных праздников, формирующих национальную идентичность, поддержал 71% опрошенных.

Исторически праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке. Он учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

Эксперты из Татарстана оценили смысл и значение Дня народного единства в нынешних условиях, а также рассказали, изменилось ли отношение к празднику на фоне противостоянии России коллективному Западу? Их комментарии опубликованы на сайте экспертного клуба.

Так, директор ГБУ «Дом Дружбы народов Татарстана» Тимур Кадыров отметил, что в России проживает много народов, но Родина у них одна. В нашей стране, как сказал эксперт, веками рядом жили и живут десятки народов, с разной культурой, языком, но одним историческим кодом. Поэтому сегодня так часто говорят: «Учите историю, тогда на любой, самый сложный вопрос, найдётся ответ», считает он.

«Дата 4 ноября тоже наш исторический код, который с каждым годом все больше консолидирует наше общество. Сегодня брошен очередной вызов нашей стране, нашим идеям и ценностям. Мы понимаем, что только вместе сможем победить. Страна у нас большая – почти 90 регионов. И практика показывает, что наиболее сильными и успешными становятся те субъекты, лидеры которых умеют выстраивать межнациональные отношения. Пример тому, недавний саммит БРИКС, который встречала Казань», - говорит Кадыров.

Он добавил, что в Татарстане более 260 национально-культурных организаций, которые представляют 175 народов республики. Сегодня, каждый из них, по его словам, считает долгом внести свой вклад в общую Победу. Это и есть настоящее народное единство.

«А ко Дню народного единства Дом Дружбы народов Татарстана ежегодно организует площадку для проведения Всероссийской акции «Большой этнографический диктант» и проводит Гала-концерт Республиканского этнокультурного фестиваля «Наш дом – Татарстан», в отборочных турах которого свои таланты только в этом году показали 4 тысячи участников! На Гала-концерте лучшие коллективы творчески представят один из самых многонациональных регионов России под лозунгом «Народов много – Родина одна!». Мы считаем это событие главным в этнокультурной жизни республики», - сказал он.

Также в этот день, по словам Кадырова, традиционно состоится вручение государственных наград тем, кто вносит большой вклад в этнокультурное развитие народов Татарстана и денежных сертификатов от имени Раиса РТ Рустама Минниханова.

Еще свою точку зрения высказала член Общественной Палаты РФ от Республики Татарстан, советник Председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ, доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова.

«День народного единства — это праздник, который отражает не только историческую значимость нашего единения, но и жизненную силу и сплоченность многонационального народа России в современных реалиях. В условиях глобальных потрясений, когда мир сталкивается с различными вызовами, особенно важно помнить, что именно единство является тем фундаментом, на котором мы можем строить наше будущее», - сказала она.

По ее словам, история учит нас, что в самые трудные моменты, когда на кону стоит безопасность и процветание нашей Родины, народы России всегда объединялись, отбросив различия и сосредоточив усилия на общем благе. Так было в прошлом, и так должно быть и сейчас.

«В преддверии дня народного единства я снова побывала в Лисичанске и Рубежном - городах, находящихся на линии соприкосновения, где жизнь продолжается, а люди строят свое будущее. Сегодня Республика Татарстан, как шеф-регион, делает невероятно важное дело - возрождает спортивные и культурные традиции этих городов. Лисичанск и Рубежное всегда славились талантливыми людьми, и те изменения, которые сейчас происходят, вызывают настоящий отклик в душах жителей. Я разговаривала с педагогами и детьми, и в их глазах я видела огромный оптимизм и надежду. Они верят в мирное будущее и строят свои планы. Школы разного профиля в активной фазе ремонта, все под контролем. Объединив усилия, мы сможем восстановить все то, что было, и сделать эти города еще лучше. Победа обязательно будет за нами. Обсуждая надежды и планы молодежи, мы поощряем их стремление к светлому будущему, ведь именно они являются теми, кто продолжит передавать ценности единства из поколения в поколение», - говорит Павлова.

Она подчеркнула, что наша сила — в солидарности, в умении объединяться ради исполнения общей мечты, ради мира и процветания на нашей земле. И в этом контексте День народного единства, по ее мнению, становится не только праздником, но и важной вехой на пути к созданию более гармоничного и целеустремленного общества, где каждый человек, независимо от своей национальности и вероисповедания, будет чувствовать себя защищенным и нужным.

Первый проректор, проректор по научной работе Казанского инновационного университета, доктор юридических наук, профессор, эксперт Общественной палаты РТ Игорь Бикеев, в свою очередь, сказал, что в современных условиях День народного единства обрел новые символизм и смыслы.

«В мире налицо противостояние, принимающее черты тотальной войны, в которой используются все доступные ресурсы и методы, чтобы одолеть противника, то есть победить полностью и любой ценой. Противостояние идет в нескольких измерениях: экономическом, политическом, военном и нравственном. Россияне чувствуют это противостояние, понимают, что они представляют собой особое сообщество людей, имеющих общие интересы, ценности, историю и будущее. И, самое главное, ощущают, что мировое зло на нас всех напало, желает ослабить и уничтожить. И что только сообща мы успешно решим все задачи», - говорит он.

Бикеев добавил, что в этих условиях сплочение общества идет семимильными шагами. Как когда-то в результате Великой Отечественной войны сформировался прочный фундамент единства народа-победителя, так и сейчас в ходе специальной военной операции мы видим консолидацию граждан страны на основе патриотизма и традиционных российских духовно-нравственных ценностей, продолжает он.

«В Татарстане будет проведено много разнообразных мероприятий, приуроченных к Дню народного единство. И апофеозом их станет гала-концерт этнокультурного фестиваля «Наш дом – Татарстан», - рассказал эксперт.

В завершении Бикеев отметил, что в сплоченности представителей разных национальностей и религий – наша сила, а сам праздник становится все более народным. По словам спикера, россияне нуждаются в единстве, желают, ощущают и ценят его.

Советник ректора по стратегическим инициативам Олег Агапов от себя сказал, что День народного единства – основа общероссийской исторической памяти.

«Современный этап геополитического развития России (2000 – н.в.) связан с обретением длинной цивилизационной памяти и исторического творчества. В частности, это проявляется в том, что в последнее десятилетие и Президент России В.В. Путин, и МИД России, и представители академической общественности, институтов гражданского общества апеллируют к концепции государства – цивилизации, бытие которой качественно отличается от существования государств-наций, тем, что упор делается на мир традиций и ценностей, которые имеет духовно-нравственное, а не только инструментальное измерение. В контексте обретения Россией гуманитарного (далее – технологического, продовольственного, научного и т.д.) суверенитета большое значение приобретает соотношение практик исторической памяти, которые были в дореволюционной, советской и современной истории. Например, свидетельством общероссийской исторической памяти выступает реконструкция дореволюционной традиции празднования Дней воинской Славы России. Однако, если до 1917 г. праздновали три знаменательных события отечественной истории (День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями (Ледовое побоище, 18 апреля 1242 г.), День памяти Куликовской битвы (8/21 сентября 1380 г.), то сегодня к этим действительно важнейшим историческим датам в истории российской государственности добавились события XVIII–ХХ веков», - сказал он.

Спикер напомнил, что ряд праздников касаются деяний эпохи Петра I (10 июля – День победы русской армии над шведами в Полтавском сражении (1709 г.); 9 августа – День первой морской победы русского флота над шведами у мыса Гангут (1714 г.)) и периода правления Екатерины II (11 сентября – День победы русской эскадры под командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 г.)). Из событий XIX века самыми важными событиями выступают 8 сентября – День Бородинского сражения русской армии под командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812 г.) и 1 декабря – День победы русской эскадры под командованием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 г.). Век ХХ целиком и полностью связан с событиями Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). Думаю, каждый гражданин Российской Федерации должен помнить эти даты: 7 ноября – День проведения военного парада на Красной Площади в Москве (1941 г.); 5 декабря – День начала контрнаступления советских войск под Москвой (1941 г.); 2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 г.); 23 августа – День победы в Курской битве (1943 г.); 27 января – День снятия блокады г. Ленинграда (1944 г.); 9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне (1945 г.). Каждая дата истории, подчеркивает эксперт, – это событие, где реально решалась судьба Отечества, определялась готовность и способность народов многонациональной России к историческому творчеству и созиданию.

«Однако, ядром общегражданской идентичности является 4 ноября – День народного единства, связанный с Днем освобождения Москвы второго ополчения под предводительством К. Минина и князя Д. Пожарского от польско-шведских интервентов в 1613 г. Примечательно, что духовной святыней ополченцев была Казанская икона Божьей Матери с тех пор ставшая символом национального суверенитета России в XVII – XXI вв. Сегодня, во время СВО на Украине, в период отстаивания независимости от стран коллективного Запада (G7 – НАТО) День народного единства приобретает новые смыслы, связанные в формированием длинной исторической памяти и национальной идентичности россиян», - сказал в завершении спикер.

Еще среди выступивших экспертов был заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений Андрей Большаков.

«Любой государственный праздник после своего появления должен пройти определенные стадии его принятия общественным мнением. Так случилось и с Днём народного единства в России. Праздник появился относительно недавно в 2005 году. В первые годы он приживался достаточно сложно. Причиной этого была конкуренция в общественном мнении с 7 ноября, которое рассматривался обществом, как годовщина революции 1917 года. В 90-е гг. этот праздник был неудачно сменен Б. Ельциным днем российского единства и согласия. 4 ноября и события 1612 года в начале казались далекими историческими событиями для РФ. Но с 2022 года и началом СВО положение дел изменилось, праздник стал рассматриваться в контексте единения россиян перед угрозой со стороны врага. Вспоминая события 1812 года, 1941-1945 годов, общественное мнение встроило противостояние с коллективным Западом во время СВО в данный контекст. Отсюда и такие цифры, как 74 процента, при замере общественного мнения россиян. Для дальнейшей консолидации российского общества необходима перестройка российского высшего образования, старт которой намечен на 2025-2026 годы. Формирование молодежной политической культуры и правового сознания у молодых людей так же способствует консолидации общества, для этого необходимо менять потребляемый контент из Интернета и социальных сетей. Однако единение российского общества уже налицо. Фактор внешнего врага сделал свое дело для становления нового политического праздника», - сказал он.