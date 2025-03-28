Эксперты из РТ оценили запрет публикации реклам на нежелательных ресурсах

Эксперты из Татарстана оценили запрет на размещение рекламы на признанных нежелательными или запрещенных информационных ресурсах. Их комментарии опубликованы на сайте «Клуба экспертов».

Напомним, депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях поправки в федеральные законы «О противодействии экстремистской деятельности» и «О рекламе». Закон устанавливает запрет на распространение рекламы на информационных ресурсах иностранных или международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, общественных или религиозных объединений либо иных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете, а также на ресурсах, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством.

Аналогичный запрет уже действует на размещение рекламы на ресурсах иностранных агентов.

«Несмотря на то, что в России заблокирован ряд социальных сетей, чьи владельцы ведут откровенно недружественную политику по отношению к нашей стране, распространяют заведомо ложную информацию и чуждые нам ценности, граждане и компании продолжают использовать их для рекламы своих товаров и услуг. Порой даже не задумываясь, они переводят деньги тем, кто намеренно вредит нашей стране», – говорил ранее Председатель ГД Вячеслав Володин.

Президент РМОО «Лига студентов РТ» Шамиль Якупов назвал данный запрет необходимым шагом в рамках стратегии защиты нашего общества от враждебного влияния.

«В условиях, когда многие социальные сети активно вмешиваются в политические процессы и распространяют ложную информацию, важно ограничить доступ к таким платформам. Эти меры не только защищают пользователей от манипуляций, но и препятствуют распространению чуждых ценностей, которые могут подрывать стабильность в стране», - отметил он.

По его словам, эти меры направлены не только на защиту пользователей от манипуляций и дезинформации, но и на создание более здоровой среды для блогеров, которые стремятся работать в рамках легитимных платформ. Он считает, что переход к разрешенным ресурсам открывает новые возможности для адаптации и роста, способствуя формированию качественного контента. В конечном итоге, резюмировал Якупов, такие изменения помогут создать безопасное и устойчивое информационное пространство, способствующее развитию гражданского сознания и укреплению общественных ценностей.

Член комитета Госдумы по защите конкуренции, член комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Айдар Метшин добавил, что запрет на размещение рекламы на запрещенных и нежелательных ресурсах является вполне логичным продолжением последовательной политики государства по ограничению доступа к враждебным ресурсам.

«Причем этот процесс двунаправленный: ограничивая доступ пользователей к таким ресурсам, мы закрываем и доступ ресурсов к сознанию общества, на которое они пытаются активно влиять, насаждая чуждые ценности. Ведь если бы с виду просто сервисы для размещения фото и видео занимались только развлечением, не старались бы «лезть в политику», никто не не ограничивал к ним доступ. К сожалению, мы видим активные попытки через алгоритмы этих социальных сетей влиять на формирование общественного мнения в нашей стране, что недопустимо», - сказал он.

Метшин отметил, что меры вводятся максимально мягко для тех блогеров и компаний, которые продолжают деятельность на этих площадках. Есть время для переустройства коммуникации с аудиторией, выход на новые ресурсы, добавил он.

«Если внимательно изучить этот рынок сегодня, то хорошо заметно, что большинство блогеров имеют развитые площадки на разрешенных ресурсах, и их преданные подписчики следуют за ними. Кроме того, запрет вступает в силу не сегодня, а значит, те, кто еще не открыл сторонние точки коммуникации, имеют возможность это сделать», - резюмировал спикер.

Депутат Госсовета РТ, руководитель регионального исполкома Народного фронта в Татарстане, кандидат юридических наук Ринат Фазылов считает, что внесение изменений в федеральные законы «О противодействии экстремистской деятельности» и «О рекламе» в части запрета распространения рекламы на информационных ресурсах иностранных или международных организаций, деятельность которых признана нежелательной или запрещена, а также иных информационных ресурсах, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством необходимо было принять еще раньше, как только эти информационные ресурсы были признаны в стране нежелательными.

«Странная ситуация получается… Как только началась СВО инстаграмме* и фэйсбуке* открыто начали вести антироссийскую политику, публикуя заведомо ложную информациюно, но блогеры продолжали вести свою деятельность в данных соцсетях, им заказывали и оплачивали рекламу, тем самым фактически финансируя ресурсы, которые активно ведут против России информационную войну. Блогерам необходимо перестроится и перейти с недружественных ресурсов на другие платформы», - поделился он.

Кандидат политических наук, доцент, политолог, член Российской ассоциации политических наук Зоя Силаева отметила, что принятые поправки являются важными не только с точки зрения безопасности, но и с точки зрения защиты населения от навязывания некачественной информационной продукции блогерами, для которых реклама являлась одним из основных источников заработка.

«Даже несмотря на блокирование социальных сетей, в которых проводилась антироссийская пропаганда, и осуществление разоблачения сущности блогерской деятельности молодые люди испытывают к блогерам интерес и сочувствуют блогерам-миллионникам, которых, по их мнению, целенаправленно атакуют, хотя именно эти блогеры реально использовались и используются для расшатывания внутриполитической ситуации в России. В связи с этим, надеюсь, что принятые поправки не только сократят интерес к блогерской деятельности, потому что она будет не выгодна, но и защитят население от негативных последствий проведения информационных операций западными и прозападными странами», - сказала она.

Также своим мнением на эту тему поделилась член Общественной Палаты РФ от РТ, советник Председателя ОГО ФСО «Динамо» Татарстана, доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова.

«Принятый Госдумой запрет на распространение рекламы на информационных ресурсах иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, является значимым шагом в контексте защиты информационного пространства страны. Эта мера направлена на борьбу с деструктивными влияниями, которые могут угрожать как национальной безопасности, так и общественным интересам. Закон призывает разорвать финансовые связи между российскими рекламодателями и организациями, которые ведут недружественную политику по отношению к России. Это особенно актуально в условиях, когда многие граждане и компании продолжают использовать заблокированные социальные сети, такие как Instagram и Facebook, для продвижения своих товаров и услуг, не осознавая, что тем самым они могут способствовать финансированию деятельности, направленной против интересов нашей страны», - сказала она.

Павлова отметила, что аналогичные ограничения уже действуют в отношении ресурсов иностранных агентов, и практика показывает, что такие меры могут быть эффективными. По ее мнению, закрытие рекламных источников дохода у тех, кто использует запрещенные платформы, может привести к уменьшению их влияния и, в конечном итоге, к закрытию их проектов. Это создает более безопасную информационную среду для граждан, что, безусловно, является приоритетом для государства, считает она.

Кроме того, по словам Павловой, введение ответственности для рекламодателей и рекламораспространителей за сотрудничество с нежелательными организациями, включая возможность уголовного преследования, подчеркивает серьезность подхода к данной проблеме. Это не только защищает интересы России, но и формирует ответственное отношение к выбору платформ для рекламы.

«Считаю, что принятие этих поправок можно рассматривать как важный шаг на пути к укреплению информационной безопасности страны и защите граждан от деструктивного воздействия извне. Мы должны понимать, что информационная война — это реальность нашего времени, и каждый из нас несет ответственность за информационное поле, в котором мы живем», - резюмировала заслуженный тренер России.

*принадлежит Meta, признанной в России экстремисткой организацией