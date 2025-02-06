Эксперты из РТ оценили влияние Ялтинской конференции на современный мир

Эксперты из Татарстана оценили влияние Ялтинской конференции на современный мир, а также основные итоги этого исторического события и необходимость новой «Ялты» сейчас. Их комментарии опубликованы на сайте Клуба экспертов.

Напомним, что 80 лет назад, 4 февраля 1945 года, в ходе Второй мировой войны открылась Ялтинская (Крымская) конференция «большой тройки»: лидеров основных стран антигитлеровской коалиции – СССР, Великобритании и США.

Принятые на этой встрече решения заложили основы послевоенного миропорядка и оформили разделение сфер влияния между западными государствами и Советским Союзом.

Решение о создании Организации Объединенных Наций (ООН) позволило уберечь мир от новой масштабной войны – между СССР и США. Итоги крымской конференции были столь эпохальны, что долгое эхо «Ялтинского мира» и ныне влияет на нашу действительность.

Первый проректор, проректор по научной работе Казанского инновационного университета, доктор юридических наук, профессор, эксперт Общественной палаты РТ Игорь Бикеев отметил, что Ялтинской конференции 1945 года предшествовали и сопровождали ее страшные события Второй мировой войны.

«75-80 миллионов погибших, неустановленное количество изувеченных и раненых, разрушенные судьбы огромного количества людей, голод, нечеловеческие условия жизни и другие лишения. «Ялта» создала мировой порядок, который призван был не допустить повторения этих событий. Однако баланс сил был нарушен, и «гегемон» в лице США и их союзники перестали соблюдать принятые конференцией правила, считая, что они сильнее других и могут делать все, что захотят. В итоге налицо деградация международных отношений и падение роли международного права: вмешательства в дела других государств, угрозы, насилие, другие незаконные и абсолютно несправедливые действия», – сказал он.

По его мнению, новая «Ялта» нужна, но, к сожалению, в ближайшей и даже среднесрочной перспективе вряд ли возможна, поскольку «гегемон и его союзники желают продолжать доминировать, держа мир в страхе и эксплуатируя тех, кто слабее».

«Но я искренне надеюсь, что мы к ней все же придем. Однако есть страны, которые готовы действовать вместе исходя из здравого смысла, в партнерстве с Россией. Они строят новый, справедливый мировой порядок. В этой связи очень важны принципы, названные в Казанской декларации XVI Саммита БРИКС «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности». Даже название документа символично, не правда ли? Вот некоторые из этих принципов: солидарность, сотрудничество, взаимоуважение, взаимопонимание, суверенное равенство, консенсус, стратегическое партнерство на благо граждан наших стран. Именно на них мы основываем будущее общего дома всех людей и колыбели человечества – планеты Земля», – резюмировал он.

Другой эксперт из РТ, Евгения Храмова, добавила, что в современной системе международных отношений результаты Ялтинской конференции все чаще игнорируются и нивелируются «коллективным Западом», поскольку сегодня он живет не по нормам международного права, а по правилам, которые придумывает сам и меняет в одностороннем порядке прямо «по ходу игры».

«Западу неудобны результаты Ялтинской конференции, сформированные на принципах справедливости и равенства политических субъектов, внесших свой вклад в установление мира на земле и борьбу с фашизмом. Ведь по итогу этого исторического события не только и не столько был сформирован новый мировой порядок, сколько обозначились границы влияния значимых политических субъектов и сформирован политический институт, способный осуществлять арбитраж по спорным вопросам их взаимодействия. То есть система международных отношений была наделена способностью к достижению баланса сил, ресурсов и пр.», – сказала она.

Сегодня, в условиях, когда ряд зарубежных стран, «борющихся за демократические ценности», пытается вовлечь мир в третью мировую войну, назрела необходимость «новой Ялты», считает Храмова.

«Необходимо восстановить миропорядок, основывающийся на нормах международного права, а не на выдуманных какими-то политическими игроками правилах. Учитывая же современные реалии, новая Ялтинская конференция должна ориентироваться в своей работе на все расширяющийся объем политических субъектов на мировой арене, способных внести значимый вклад в развитие человечества. То есть нужно учитывать факторы многополярности и расширения состава участников в мировых политических процессах. Новый миропорядок подразумевает разрушение однополярного мира с усилением влияния нескольких центров влияния на систему международных отношений. Чтобы каждый ее участник элементарно имел право голоса и его мнение учитывалось при принятии общезначимых решений», – резюмировала эксперт.

Завкафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений Андрей Большаков подчеркнул, что значение Ялтинской (Крымской) конференции велико.

«Три руководителя – СССР, США и Великобритании – приняли решение о разделе Германии на оккупационные зоны и Европы – на зоны влияния. Кроме того, Советский Союз пообещал союзникам вступить в войну с Японией через 2-3 месяца после окончания войны с Германией. СССР выполнил все свои обязательства. Решения, принятые на конференции в Ялте, фактически предопределили победу союзников над Германией и Японией. Однако это не предотвратило холодной войны с западными странами впоследствии. Более того, на Западе появились многочисленные фальсификации в трактовке конференции, которые сводились к «решающей роли США» в победе во Второй мировой войне, «невыполнению обязательств СССР по свободным выборам в Восточной Европе», что не соответствует данным советской и российской историографии, трудам зарубежных независимых ученых из ряда западных стран, Китая, Индии», – обратил внимание Большаков.

В настоящее время, продолжает эксперт, в международных отношениях происходит становление нового мирового порядка.

«Опыт Ялтинской конференции важен в выработке принципов нового мирового порядка. На современном этапе. Однако этот процесс будет иметь длительный характер. На данном этапе США пытаются удержать свое мировое лидерство, не идут на конструктивное решение многих мировых проблем. Россия пытается использовать те принципы международного порядка, которые заложены в декларациях БРИКС. Однако для формирования нового мирового порядка необходимо 15-20 лет. Поэтому новая Ялтинская конференция еще впереди», – резюмировал он.

Член Общественной Палаты РФ от РТ, советник Председателя ОГО ФСО «Динамо» Татарстана, доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова отметила, что на упомянутой конференции лидеры СССР, США и Великобритании определили судьбы послевоенного мира.

«Ялтинская конференция оставила глубокий след в истории, и ее влияние ощущается до сих пор. Главным достижением стало создание Организации Объединенных Наций – универсального механизма международного сотрудничества и поддержания мира. Идеал коллективной безопасности, заложенный в Уставе ООН, актуален, хотя его реализация сталкивалась с вызовами. Россия как правопреемница СССР неизменно выступает за центральную роль ООН в обеспечении глобальной безопасности и защиты прав человека. Конференция также заложила основы послевоенного мироустройства, включая разделение Германии и установление сфер влияния, что, однако, стало одной из причин холодной войны. Фултонская речь Уинстона Черчилля и последующая эскалация напряженности между СССР и Западом, а также укрывательство властями США нацистских преступников подорвали доверие и привели к фактическому развалу ялтинских соглашений. Распад СССР еще больше изменил геополитическую картину», – сказала Павлова.

Она отметила, что в современном многополярном мире с его вызовами особенно актуален вопрос о новом формате международного диалога. «Новая Ялта», по ее мнению, должна не копировать прошлое, а строиться на принципах равноправия, взаимного уважения, открытости и учета интересов всех стран. Новый миропорядок, как считает Павлова, должен основываться на многосторонности, диалоге, сотрудничестве и уважении международного права.

«Ялтинская конференция показала возможность диалога между государствами с различными системами, но для устойчивого мира требуются глубокое понимание интересов, готовность к компромиссам и стремление к сотрудничеству. «Новая Ялта», должна стать символом современного подхода к международным отношениям – подхода, основанного на равенстве, взаимном уважении и коллективной ответственности за будущее планеты», – резюмировала заслуженный тренер России.