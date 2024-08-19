Эксперты из РТ оценили современное состояние олимпийского движения

Эксперты из Татарстана оценили современное состояние олимпийского движения и рассказали, что необходимо предпринять для реорганизации Международного олимпийского комитета и возвращения российских спортсменов на игры.

Напомним, в Париже прошли самые скандальные в новейшей истории Олимпийские игры. Последний раз Олимпийские Игры без российской команды проходили в 1984 году в Лос-Анджелесе в условиях «Холодной войны».

Однако современные олимпийские игры уже не имели ничего общего с играми прошлого и мировой спорт находится в очевидном кризисе. К тому же активно развиваются альтернативные олимпийским игры, в том числе в рамках БРИКС.

Первый проректор, проректор по научной работе Казанского инновационного университета, депутат Госсовета РТ Игорь Бикеев сказал, что Олимпийское движение сегодня утратило свою универсальность, а доверие к нему катастрофично подорвано.

«Любые конкурсные, в том числе спортивные, мероприятия вызывают вопрос с точки зрения объективности оценки, поскольку они конкурентные. Но прошедшие Олимпийские игры побили прежние рекорды несправедливости и ангажированности. Прежде всего, мы видим, что сегодня победитель игр определяется, прежде всего, из числа тех, кого на игры допустили, то есть налицо отрицательный отбор. А для спорта это убийственно. Кроме того, фактически управляют движением представители определенной группы государств, которые действуют в соответствии с международной политикой своих стран. И потому олимпийское движение, которое его великими основателями призвано объединять людей со всего мира, теперь эту функцию не выполняет», — считает спикер.

Он добавил, что сегодняшнее олимпийское движение дискриминирует одних в пользу других, что чрезвычайно печально. Чтобы ситуация изменилась, должно смениться нынешнее руководство МОК, погрязшее в лицемерии и даже не в двойной, а в множественной морали.

«Управление этой организацией должно быть подлинно межгосударственным, а ее руководители перестать быть сателлитами недружественных стран. В этом отношении работа предстоит немалая», — резюмировал Бикеев.

Свой комментарий на этот счет дал и председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.

«Так называемые "олимпийские игры" в Париже — это сатанизм и позор мирового спорта. Спорт обнулили! Теперь это политика и гендерные извращения!» — высказался он.

Депутат Казгордумы и вице-президент тяжёлой атлетики РТ Марсель Шарапов, в свою очередь, считает, что современное состояние олимпийского движения, действительно, вызывает много вопросов и обсуждений.

«Олимпийские игры, которые когда-то символизировали единство и мир, стали ареной политических конфликтов и разногласий. Исключение российских спортсменов из соревнований — это яркий пример того, как политика может влиять на спорт. Олимпийские игры все больше становятся полем битвы для геополитических интересов. Это противоречит первоначальным идеалам, которые подчеркивали единство, дружбу и мир через спорт», — сказал он.

Шарапов добавил, что существуют вопросы о честности и прозрачности в управлении международными спортивными организациями. Скандалы, связанные с допингом и коррупцией, подрывают доверие к олимпийскому движению, считает он.

«Появление альтернативных форматов соревнований, таких как игры в рамках БРИКС, свидетельствует о том, что страны ищут новые платформы для демонстрации своих достижений в спорте без влияния западных структур», — подчеркнул спикер.

Шарапов также считает, что в условиях деградации олимпийских игр российским спортсменам нужно продолжать тренироваться и добиваться успехов на международной арене, участвуя в других турнирах и соревнованиях, чтобы поддерживать высокий уровень спортивной подготовки, а еще поддерживать и развивать альтернативные спортивные форматы, которые могут стать конкурентоспособными по отношению к традиционным олимпийским играм.

При этом для реорганизации МОК и возвращения российских спортсменов на олимпийские игры, по мнению депутата, могут быть предприняты следующие шаги:

1.Устранение политического влияния: Необходимо создать более независимую структуру управления, которая могла бы минимизировать влияние политики на спорт.

2. Прозрачность и честность: Введение более строгих стандартов отчетности и прозрачности в принятии решений, чтобы восстановить доверие к организации.

3. Диалог с различными странами: Установление диалога с представителями всех стран, включая Россию, для поиска путей к восстановлению участия спортсменов.

4. Разработка новых принципов: Пересмотр принципов олимпийского движения с акцентом на инклюзивность и равенство, чтобы обеспечить всем спортсменам равные возможности для участия.

«И в заключение хочется добавить, что современное олимпийское движение нуждается в серьезных изменениях для восстановления своих первоначальных идеалов. Российские спортсмены могут сыграть важную роль в этом процессе, сосредоточившись на своих выступлениях и поддерживая альтернативные форматы соревнований. Реорганизация МОК должна быть направлена на устранение политических влияний и восстановление доверия к международному спорту», — подвел итог парламентарий.

Член Общественной Палаты РТ, советник председателя ОГО ФСО «Динамо» Татарстана, доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова, комментируя прошедшие Олимпийские игры, обратила внимание на то, что соревнования в Париже стали первой Олимпиадой в современной истории России, в которых наша страна не участвовала.

«Олимпиада в Париже мне запомнится геноцидом российских спортсменов и тем, что нарушился принцип, когда на Олимпиаду едут сильнейшие. Принцип любого соревнования, олимпийского отбора — собрать в одном месте сильнейших, чтобы они показали лучшее время, мировые рекорды и, честно сказать, дальше начали развивать в каком-то новом качественном формате тот или иной вид спорта», — сказала она.

Она отметила, что на парижской олимпиаде «ради какого-то политического промоушена» спортсмены плыли в грязной воде.

«Ну, о чем здесь можно говорить, когда, первое, судейский беспредел. То отнимают медали, как у румынской гимнастки, в пользу США, то откровенно подсуживают, пересматривают результаты. На первых полосах газет только об этом идет разговор. Второе — это, конечно, беспрецедентные условия жизни спортсменов. Это безобразие: грязь, нехватка еды… Понятно, мы о таком только слышим, но об этом говорят же все. Это же не только российская пропаганда, об этом правда говорят все. Вы посмотрите, как выступали спортсмены, что они говорили, в каких условиях пришлось соревноваться ребятам, которые участвовали в триатлоне. Плыли в грязной воде, которая не соответствует никаким стандартам, ради какого-то их политического промоушена», — говорит она.

Причем в России сравнивали все, как и что происходит, заверила Павлова.

«Мы, конечно, сравниваем все, как и что происходит, я болею за синхронное плавание. Мы видели выступление китайских спортсменов. Вы знаете, сложность высокая, но уровень оценок ниже тех, которые были показаны нашими спортсменами на недавних Играх БРИКС, командой главного тренера сборной России Татьяны Покровской. Это тоже говорит о многом, хотя там уровень сложности более высокий. Это говорит о том, что олимпийское движение просто в кризисе», — говорит спикер.

Она также отметила, что во время Олимпийских игр должны остановиться все конфликты в мире.

«А что мы видим? Еще бо́льшую эскалацию, обстреливают теперь уже нашу территорию. Эти наглые, понимаете ли, ходят там со своими флагами, чего-то пытаются нам доказать. Они настоящие агрессоры и фашисты, а их спортсмены там присутствуют. Вот это как? От Израиля спортсмены тоже ходят, просто двойные стандарты», — подчеркнула Павлова.

Заслуженный тренер России также вспомнила Олимпийские игры 2008-го.

«Как раз присутствовала на стадионе, когда Гульнара Самитова-Галкина, уроженка Челнов, установила не просто мировой, а олимпийский рекорд в беге на 3 тысячи метров с препятствиями. Мы не то что болели, мы так кричали, что голоса не осталось. И вот она, патриотка страны, Татарстана, с двумя флагами в руке (в одной был татарстанский, в другой — российский) выполнила круг почета на закрытии. Вообще, Международный олимпийский комитет должен был ее дисквалифицировать за это, потому что спортсмен представляет только одну страну и должен идти только с одним флагом. Но исходя из того, что время было просто фантастическим, они приняли решение не наказывать спортсменку. Вот это самое яркое впечатление. Мне даже казалось, что в воздухе этой победой пахнет. Когда мы зашли на стадион, напряжение было такое, чувствовалось, что-то случится сегодня. Кстати, третьей там тоже наша девочка была, но Гульнара тогда просто мир взорвала», — поделилась воспоминаниями Павлова.

Еще один эксперт — Евгения Храмова, комментируя прошедшие соревнования, привела отрывок из «Оды спорту» Пьера де Кубертена.

«О, спорт! Ты — мир! Ты устанавливаешь хорошие, добрые, дружественные отношения между народами. Ты — согласие. Ты сближаешь людей, жаждущих единства. Ты учишь разноязыкую, разноплеменную молодежь уважать друг друга. Ты — источник благородного, мирного, дружеского соревнования. Ты собираешь молодость — наше будущее, нашу надежду — под свои мирные знамена. О, спорт! Ты — мир!» (Из «Оды спорту» Пьера де Кубертена). «И по сей день никто не сказал бы лучше, чем человек, который возродил олимпийское движение. Попрана ли сама идея игр? Да. Кроме того, Олимпийский комитет, прекрасно осознавая всю значимость идеи игр для воспитания будущих поколений, покусился на самое святое — человеческие ценности. В дискуссии вокруг имитации «Тайной вечери» не так бурно обсуждался другой сюжет: легкоатлетке-мусульманке из сборной Франции Олимпийский комитет Франции запретил выходить на парад участников Игр-2024 в платке», — сказала она.

Эксперт отметила, что можно сколько угодно говорить о правах человека, свободе совести, вероисповедания, демократии, но что означают хотя бы эти два случая на открытии Олимпиады в «свободной Европе»? Как минимум дискриминацию по конфессиональному признаку, как максимум — покушение на общественные ценности практически всего мира, считает она.

«И вот в условиях такой деградации олимпийских игр российские спортсмены должны тренироваться и побеждать. В нейтральном статусе или под флагом страны, но обязательно с любовью к Родине в сердце, ибо эту любовь никто не может ни отнять, ни запретить. Тренироваться и побеждать! Только так российские спортсмены могут показать свою силу и дух, любовь к Родине и уважение только к честным соревнованиям, несомненное право бороться за победу и трепетное отношение к традиционным ценностям, которые разделяет вместе с нами большая часть населения планеты. Особенно это будет актуально сейчас, когда нарушены правила соревновательности: мужчин называют женщинами и присуждают им олимпийские медали в женских соревнованиях», — говорит Храмова.

Эксперт добавила, что «эхо» скандальных разбирательств еще воспоследует Олимпийскому комитету, поскольку гражданские права есть не только у сексуальных меньшинств, а принцип демократичности никто не отменял.

«И тут ничего не придется делать с Олимпийским комитетом: процесс «очищения» будет естественным и демократичным («за что боролись», как говорится). В вопросах сохранения ценностей общества только оно само может себя сохранить, оставляя ценности незыблемыми, ибо они — залог его существования. Европа всегда называла себя оплотом традиционных ценностей и если она их не спасет, то Олимпийский комитет сменится вместе с Европой или не станет обоих», — резюмировал эксперт.