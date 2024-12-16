Эксперты из РТ оценили роль политических партий в Татарстане, отметили тренды партийной жизни, а также сказали, что необходимо улучшить в работе региональных и первичных отделений. Их комментарии были опубликованы на сайте клуба экспертов.

Напомним, что в субботу, 14 декабря, состоится очередной съезд «Единой России».

«Единая Россия» задает тренды политической жизни. Многие участники спецоперации избрались от партии депутатами разного уровня – по итогам прошедшего в сентябре единого дня голосования 308 человек стали депутатами. Политические партии все активнее используют опыт и личные качества участников СВО. Это очень важно при проведении ротации в партийных органах. Партии работают на консолидацию общества и выдвигают новые элиты, нацеленные на служение стране. Участники СВО активно включены в реализацию различных общественных проектов, и вполне логично, что политические партии это ценят.

Член Общественной Палаты РФ от Республики Татарстан, советник Председателя ОГО ФСО «Динамо» Республики Татарстан, доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова заявила, что съезд «Единой России» станет важным событием в политической жизни страны. Он посвящен трем ключевым темам, отражающим актуальные задачи и приоритеты нации.

«Первая тема – это конкретная поддержка наших бойцов на передовой и жителей приграничных и новых регионов. Речь идет не просто о словах, а о реальных делах. Партия активно оказывает гуманитарную помощь, обеспечивая все необходимое для комфорта и выживания людей. «Единая Россия» берет на себя ответственность, а не просто наблюдает со стороны. Вторая тема – обновление Народной программы. Важно, что изменения в ней продиктованы реальными потребностями граждан, особенно в вопросах поддержки участников СВО. Партия не забывает о социальных обязательствах перед людьми. Значительный объем выделенных средств – это подтверждение серьезности намерений партии. Это демонстрирует, что «Единая Россия» отвечает на вызовы времени и работает на благо страны. Третья тема – усовершенствование работы первичных отделений партии. Внедрение новых стандартов – это важный шаг к более эффективной работе на местах. Это позволит «Единой России» более оперативно реагировать на потребности граждан, в полной мере обеспечить поддержку тем, кто в ней нуждается», - рассказала Павлова.

Она добавила, что съезд также станет знаковым событием, связанным с возрастающей ролью участников СВО в политической жизни. Выдвижение таких людей на ключевые должности – это признание их заслуг и искренней преданности, считает она, отметив, что это реальный вклад в формирование новой, опытной и ответственной элиты.

«Мероприятие обещает быть ярким и значимым для будущего страны. Будем следить за обсуждениями и решениями», - заключила эксперт.

Другой эксперт из РТ Евгения Храмова сказала, что партия «Единая Россия» активно работает в республике.

«Работа других партий не видна. Может быть, это связано с небольшим охватом ими населения или маленьким масштабом проектов. «Единая Россия» большой акцент делает на молодежи, что весьма дальновидно и перспективно. Чтобы что-то улучшить в работе региональных и первичных отделений других партий, необходимо чтобы они заявили о себе и начали активнее взаимодействовать с населением», - считает она.

Депутат Госсовета РТ, руководитель регионального исполкома Народного фронта в республике, кандидат юридических наук Ринат Фазылов напомнил, что президент Владимир Путин неоднократно говорил о том, что будущая элита страны - это те ребята, которые сегодня сражаются на фронте, и именно они будут строить новую Россию.

«Эти люди показали себя истинными патриотами, преданными интересам нашей страны, верящими в нее и ее будущее. Мы хорошо помним время начала СВО, когда некоторые позорно бежали из страны, а эти мужественные ребята пошли ее защищать, доказав на деле свою преданность России. Многие участники спецоперации избрались от партии «Единая Россия» депутатами разного уровня, участвуют в разработке законопроектов, в том числе направленных на поддержку участников СВО и их семей, реализуют общественно значимые, патриотические проекты. У этих ребят мощный потенциал, который может раскрыться в различных направлениях деятельности, и одной из задач партии «Единая Россия» является объединение и поддержка социально активных участников СВО. Уверен, что их жизненный опыт должен быть использован и в воспитании подрастающего поколения, так как они не мифические герои, а настоящие, подлинные», - сказал он.

Также своим мнением на этот счет поделился завкафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений Андрей Большаков.

«Постепенное обновление российской элиты является одной из задач, которую ставит политическое руководство страны в рамках СВО. Новые кадры подготовленных управленцев нужны РФ на всех уровнях власти, государственного управления. Пройдя закалку СВО, ряд ее участников попадают в различные программы по кадровой политике правительства РФ и регионов. Новые идеи, новая подготовка, бесстрашие, компетентность нужны в рамках принятия эффективных решений в центре и на местах. Большой резонанс, например, имело назначение Артема Жоги полномочным представителем Президента РФ в УФО. А его первичные действия демонстрируют новые подходы к решению ряда идеологических и политических задач в сфере российского высшего и среднего образования. Опыт управленческой деятельности Жога получил в ДНР, он был депутатом разных уровней, является членом «Единой России». Если брать практики Татарстана, то ведущие политические партии РФ (их отделения) проводят планомерную работу по рекрутингу участников СВО, продвижению их в ГС РТ. Наиболее удачными здесь следуют признать действия «Единой России», - сказал спикер.

Он добавил, что большую активность проявляет такая партия, как ЛДПР, которая конкурирует с КПРФ на общероссийском уровне за право называться «второй по значимости» политической силой страны. Есть представители СВО в рядах региональных отделений «Справедливой России», «Новых людей», однако они не столь активны, как их политические оппоненты.

«Однако позиции всех парламентских партий, их региональных представителей сходны в одном. Задачи СВО сегодня фактически являются целевыми установками для деятельности всех политических партий по сплочению российского общества перед лицом общего врага - правительств стран коллективного Запада», - заключил Большаков.