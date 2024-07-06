Эксперты из РТ оценили поручение Путина о помощи регионам с поддержкой семей

Эксперты из Татарстана оценили поручение Президента России Владимира Путина. Напомним, недавно российский лидер призвал Агентство стратегических инициатив (АСИ) и правительство РФ помочь регионам с мерами по поддержке семей.

По словам Путина, ответственные за исполнение должны оказать методическую поддержку субъектам федерации по вопросам совершенствования региональных программ повышения рождаемости, а также мер и практик, касающихся поддержки беременных женщин, многодетных семей и иных категорий семей с детьми.

Заслуженный тренер РТ Ольга Павлова, комментируя это решение экспертам портала expert-club, сказала, что в Татарстане предоставлен широкий спектр мер соцподдержки для семей с детьми. Это касается как многодетных семей, так и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, семей с детьми-инвалидами и одиноких родителей.

Так, в республике активно оказывают финансовую помощь (различные виды пособий, субсидий и компенсаций на оплату ЖКУ, приобретение лекарств, проезд, детский сад и т.д.), практикуется адресная соцподдержка (оценка нуждаемости семей и предоставление помощи в зависимости от их реальной ситуации), а также всячески поощряются многодетные семьи (денежные выплаты при рождении первого, третьего и последующих детей, награды и премии многодетным матерям).

«На мой взгляд, данные меры достаточно эффективны и способствуют повышению рождаемости в республике. Об этом свидетельствует рост количества многодетных семей в Татарстане за последние 10 лет. Кроме того, наш регион демонстрирует один из самых низких уровней бедности в стране, что также положительно влияет на демографическую ситуацию. Уверена, что дальнейшее совершенствование этих мер будет способствовать укреплению института семьи и росту рождаемости», - сказала Павлова.

Вместе с тем, для дальнейшего усиления поддержки семей с детьми для всех регионов спикер предлагает следующие меры:

расширение перечня льгот и преференций для многодетных семей, в том числе в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта;

увеличение размеров денежных выплат при рождении детей, особенно третьего и последующих;

развитие инфраструктуры для семей с детьми (детские сады, школы, игровые площадки, семейные центры и т.д.);

усиление информационно-просветительской работы, направленной на повышение престижа семьи и родительства.

Прокомментировал поручение Президента страны и Руководитель регионального исполкома Народного фронта в РТ Ринат Фазылов. Он отметил, что АСИ по продвижению новых проектов было создано для поддержки и реализации перспективных общественно значимых проектов, в том числе и в соцсфере.

«Президент России Владимир Путин обозначил приоритетной общенациональной задачей улучшение демографической ситуации, поддержку рождаемости и многодетности, укрепление семейных ценностей. Важно, что столь актуальным вопросом для нашей страны занимается Агенство стратегических инициатив, которое имеет опыт поддержки научных и деловых инициатив для развития регионов, интегрирования в госполитику успешных проектов регионов», - сказал он.

Спикер добавил, что в нашей стране семейные традиции различаются в зависимости от региона и вероисповедания, но нас всех сближает и объединяет то, что во все времена семейные ценности были и остаются оплотом нашей государственности. В России, по его словам, защищается институт брака как союза мужчины и женщины, обеспечивается преемственность поколений, проявляется забота о достойной жизни старшего поколения, формирование представления о сбережении народа России.

«В Республике Татарстан всегда уделяли особое внимание семейным традициям и это не удивительно, так как они заложены в культурном коде народов, проживающих в республике. Такие мероприятия как, например, фестиваль родословной «Эхо веков в истории семьи — Тарихта без эзлебез» инициируют интерес к истории своего рода. Кроме фестиваля родословной, традиционно в августе, в Пушечном Дворе Казанского Кремля, проводится торжественный прием в честь лучших семей Татарстана», - подчеркнул эксперт.

Он также сказал, что в республике активно работают научные и общественные организации, которые исследуют и популяризируют институт семьи, предлагая, в том числе, и действенные меры поддержки многодетных семей.

«Приведу лишь некоторые - это Институт семьи и демографии Академии наук Республики Татарстан, Региональная общественная организация «Под крылом семьи» и другие», - завершил Фазылов.

Своим мнением на эту тему поделился и профессор кафедры общей и этнической социологии, замдиректора по научной детальности Института социально-философских наук КФУ Мария Ефлова.

«Семья для государства — ключевой, базовый социальный институт, который на протяжении многих веков выполняет репродуктивную, воспитательную, экономическую, эмоциональную и другие функции. Объявление 2024 года годом семьи акцентирует внимание на безусловной ценности семейных отношений как для каждого человека, так и для общества в целом», - начала спикер.

Она подчеркнула, что социально-политическая и информационная повестка находит отражение не только в законодательных инициативах, но и в воспитательных мероприятиях в образовательных учреждениях, в том числе в вузах.

«К примеру, в Казанском федеральном университете регулярно реализуются дискуссионные площадки с привлечением экспертов, специалистов - психологов, медработников, социологов, педагогов. Формат открытого диалога на форумах, круглых столах, открытых лекциях позволяет формировать ценности семьи и заботы о себе и близком окружении», - поделилась эксперт.