Эксперты из РТ оценили первые итоги преподавания «Основ российской государственности»

Эксперты из Татарстана оценили первые итоги преподавания «Основ российской государственности», а также ответили, насколько актуально трансляция ценностей в рамках учебного процесса в рамках высшей школы и какие, на их взгляд, возможности и риски связаны с преподаванием курса. Комментарии спикеров были опубликованы на сайте «Экспертного клуба».

Напомним, недавно стартовал второй год преподавания курса «Основы российской государственности», который разработан по поручению Президента РФ Владимира Путина и при личном участии свыше 7,5 тысяч преподавателей вузов по всей стране.

Новый курс должен разъяснить студентам особенности российской цивилизации и характерные для нее ценности. Созданы первые три специализированных версий учебного пособия по курсу для отдельных социально значимых направлений подготовки, среди которых педагогика, медицина и специальности так называемого «силового блока».

Как отметил первый проректор, проректор по научной работе Казанского инновационного университета, доктор юридических наук, профессор, эксперт Общественной палаты Республики Татарстан Игорь Бикеев, любому человеку нужно понимание происходящих в стране и мире, зачастую очень непростых, социальных процессов.

«Курс «Основы российской государственности» такое понимание формирует. Студенты, его изучившие, лучше знают историю и разбираются в причинах творившегося раньше и творящегося теперь. Самое главное, что эта дисциплина позволяет осознать, что россияне – это особое сообщество людей, связанных между собой общими интересами, духовными ценностями и традициями. Что мы большая и очень интересная богатством разнообразия, но при этом сплоченная семья», - говорит эксперт.

Он добавил, что наши предки создали великую страну – Россию, отстояли ее от множества врагов. Сама принадлежность к ней окрыляет человека, ведь она – наше общее достояние и колоссальное богатство.

«Люди в рутине обыденной жизни не всегда задумываются о смыслах своей жизни, своей семьи, своей национальности, своей страны. Курс «Основы российской государственности» дает возможность познать самих себя, что очень важно в современном мире, который вступил в период турбулентности. А это, в свою очередь, дает внутреннюю опору, которая позволяет человеку идти вперед, развиваться и созидать», - сказал Бикеев.

Другой эксперт - советник ректора по стратегическим инициативам Олег Агапов напомнил, что дисциплина «Основы российской государственности» появилась в спектре социально-гуманитарных наук высшей школы относительно недавно, а именно с 1 сентября 2023 г.

«Данный курс изначально возник как транс- и междисциплинарный проект, отвечающий на экзистенциальные и социально-исторические вызовы современности, стоящие перед российской гражданской политической нацией в XXI в. Идея подобной вузовской дисциплины «витала» давно, еще в нач. ХХ в. великий ученый, государственный и общественный деятель Д.И. Менделеев говорил о необходимости «россиеведения», об интегральной дисциплине, позволяющей осознать феноменологию России, ее уникальность, образ и стиль жизнь, ее место и роль в развитии человеческого рода», - рассказал спикер.

Он отметил, что в экзистенциальном плане курс «Основы российской государственности» - это форма проявления субъектности российской гражданской политической нации, форма проявления ее жизнестойкости и жизнеспособности, своеобразная интеллектуально-мировоззренческая манифестация ее духа, причастного большим историческим процессам и событиям, созданного и созидаемого в предстоянии перед Богом, бытием, историей, предшествующими и последующими поколениями.

Также Агапов оценил, насколько актуально, на его взгляд, трансляция ценностей в рамках учебного процесса в рамках высшей школы.

«Изучение курса «Основ российской государственности» предлагает каждому из нас стать диадохом/приемником/наследником. Бытие каждого из нас соткано из множества наследований как осознанных, так и неосознанных, желаемых и не очень, представленных полновесно или по крупицам. Несмотря на то, что прошлое уже стало и мы не можем изменить или отменить ткань событий, оно выступает для нас как поле идентичности, как область, которую мы должны знать и определенным образом заботиться о ней. Современная политическая элита России – научная, военная, административная, творческая – должна осознавать, что цивилизационная идентичность России – это не только предмет оживленной академической дискуссии, а жесткая геополитическая, экономическая и социокультурная необходимость, связанная с обретением гуманитарного суверенитета, способного выступить основанием для интегративного, единого по цели и множественного по формам гражданского служения», - ответил он.

Говоря про возможности и риски, связанные с преподаванием курса, Агапов уточнил, что курс «Основы российской государственности» предлагает рассматривать историю России как чрезвычайно драматический и трагический процесс, в ходе которого формируется формула устойчивости и созидания, позволяющая осуществлять «русские синтезы» (по А.С. Панарину, С.С. Хоружему), создавать большой цивилизационный стиль России, позволяющий преодолеть вызовы неоязыческих и неонацистских экстремистских идеологий.

«Курс «Основы российской государственности» - на наш взгляд способствует духовной мобилизации российского общества и формированию устойчивого интереса к социально-гуманитарному мышлению, способного воодушевить к гражданским инициативам, в области противодействия «культуры отмены» России, просвещенной политики памяти. Убежден, что каждое поколение должно выполнить свою работу по формированию исторического сознания, свой труд по рефлексии, оценке, преемственности, творчеству, ответственности в истории. Более того, каждое поколение создает свои практики памяти. Для поколений 2000-х – это общественные движения «Бессмертный полк», «Волонтеры Победы», поисковые отряды, военно-исторические клубы, ролевые сообщества, создание мультимедиа-парков (ВДНХ «Россия – моя история» или «Россия – моя страна»)», - сказал Агапов.

Еще советник ректора по стратегическим инициативам добавил, что мы должны осознать: прежней советской модели памяти уже не будет и насильно реанимировать ее нет необходимости, но его необходимо исследовать, знать, достойное ревитализировать.

«Скепсис старших советских поколений в отношении младших российских (1990 г.р.) не обоснован реалиями нашей новейшей историко-политической жизни (две чеченские компании, операция «принуждения к миру» 2008 г., Олимпиада 2014, СВО в Сирии и на Украине). Гражданское служение, способность к самопожертвованию, солидарность – это наша социальная реальность. Другой вопрос, что в условиях открытого социума гражданскому строительству рядоположены и феномены аморализма, социальной деградации и девиации. Делая ставку на институты гражданского общества, мы должны осознавать, что и практики памяти в нем будут существенно отличаться от советского общества. Прежде всего тем, что это практики разделенной друг с другом исторической памяти сограждан. Историческая память apriori интерсубъектна, интерактивна, множественно-альтернативна, проблемная и публичная», - резюмировал Агапов.

Также своим мнением на эту тему поделилась кандидат политических наук, доцент, политолог, Член Российской ассоциации политических наук Зоя Силаева.

«Курс «Основы российской государственности», прежде всего, направлен на то, чтобы научить студентов думать самостоятельно, чтобы выжить в условиях огромных информационных потоков, не попасть в информационные ловушки и «пузыри», конструируемые в отношении России и россиян целенаправленно в условиях нарастающей внешнеполитической напряженности», - начала говорить эксперт.

Она добавила, что курс «Основы российской государственности» - это концентрированный междисциплинарный курс, в котором изначально успешно переплетались знания и опыт политологов, географов, историков, философов, что ярко отражает набор разделов: «Что такое Россия?», «Российское государство-цивилизация», «Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации», «Политическое устройство России», «Вызовы будущего и развитие страны». Это тот курс, по ее мнению, где преподаватели также учат слушать и слышать друг друга, аргументировать свою точку зрения и взаимодействовать конструктивно.

«Стремление этот курс подогнать под выполнение какой-то одной конъюнктурной задачи, пусть даже и из благих побуждений или превратить его в культурно-массовые мероприятия, в долгосрочной перспективе может дать обратный эффект, поэтому «заигрываться» с ним не надо», - отметила Силаева.

Еще эксперт считает, что этот курс должен быть сохранен в лучших университетских (академических) традициях, необходимо разговаривать со студентами, пытаться понимать их юношеский максимализм и бескомпромиссность, никогда не лгать, ни на лекциях, ни просто в разговорах вне аудитории.

В свою очередь, другой эксперт из РТ Евгения Храмова сказала, что уже сам факт начала преподавания курса, который координирует процесс политической социализации молодежи, является значимым в истории новейшей российской государственности.

«Она показывает насколько значимо для общества и государства формирование политически грамотного молодого поколения. Поэтому даже первые итоги уже большой шаг к здоровому российскому обществу», - отмечает спикер.

Если говорить об актуальности трансляции ценностей студентам высшей школы, то тут, по ее мнению, стоит упомянуть об издержках среднего образования.

«Увы, не всегда оно в полной мере способно дать школьнику понимание основных, базовых концептов. А это и любовь к Родине, и ценность жизни, и уважение к старшим, и любовь к близким, и первостепенность семьи и детей в судьбе каждого человека. Очень часто именно педагоги высшей школы впервые доносят до вчерашних школьников - нынешних студентов эти ценности. И в данном случае не суть важно донесла это школа в полной мере или нет, а важно то, что вуз становится преемником школы и венчает политсоциализационные процессы в образовательном цикле каждого молодого человека. Основной издержкой здесь остается то, что далеко не вся молодежь страны проходит через вузовскую систему, не все выбирают вуз в качестве точки на жизненной и профессиональной траектории», - считает Храмова.

Заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений Андрей Большаков, комментируя и рассуждая на ту же тему, сказал, что Курс «Основы российской государственности» очень важен для просветительской работы с молодежью.

«Его содержание должно постоянно меняться и быть адаптировано к запросам современной молодежи. При этом курс должен основываться на российских традиционных ценностях. Наличие учебников для данного курса очень важно. Надеюсь, они станут общедоступными и будут готовиться учеными из академических институтов, ведущими преподавателями университетов страны и учителями-исследователями», - сказал Большаков.

Он также считает, что основными преподавателями курса должны являться юристы, политологи, историки. Философы, культурологи, религиоведы, как правило, не обладают нужными знаниями, навыками, компетенциями по анализу государства и его функций, обладают умозрительным мышлением, добавил спикер.

«Неплохо было бы данный курс экстраполировать на школьное обучение. Тем более, если там отменяют обществознание (кроме старших классов). Преподавание региональной истории должно идти через федеральное рецензирование учебников и строгий отбор кадров. Этот курс может быть лазейкой для националистов различных мастей (в некоторых субъектах федерации). Таких вещей допускать нельзя», - резюмировал эксперт.