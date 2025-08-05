Эксперты из РТ оценили достижения отечественной избирательной системы

Эксперты из Татарстана назвали новые достижения отечественной избирательной системы, а также рассказали, какие признаки легитимности наблюдаются ярче всего при оценке выборов в России и что надо предпринять для совершенствования избирательной системы. Их комментарии опубликованы на сайте Клуба экспертов.

Напомним, что 30 июля Общественная палата РФ и ведущие социально ориентированные НКО сделают важный шаг к укреплению доверия к избирательной системе страны: состоится подписание соглашения о сотрудничестве в сфере общественного наблюдения и содействия при проведении выборов.

Российская избирательная система непрерывно развивается, демонстрируя уникальную адаптивность: от работы комиссий в условиях Крайнего Севера до организации голосования в зоне СВО, гарантируя безопасность, доступность и удобство процесса на всех его этапах.

В этом отличие нашей избирательной системы от зарубежных. Так, например, выборы президента Молдовы в прошлом году отмечались фактами сознательной дискриминации избирателей. В России было открыто всего два участка и прислано 10 тысяч бюллетеней, притом что в нашей стране проживает 300 тысяч молдаван и, наоборот, в Италию, где живет не более 200 тысяч, отправили 300 тысяч бюллетеней.

Легитимность выборов подтверждается прозрачностью процедур, оценками российских и международных наблюдателей, а главное – высокой явкой, что особенно заметно на фоне хаотичных выборных практик ряда зарубежных государств, где нарушения стали системной проблемой.

Как отметил Председатель исполкома ТРО ООО «Ассоциация юристов России», председатель Комиссии Общественной палаты РТ по правовым вопросам и общественному контролю, представитель Общественной палаты РФ от РТ Тимур Какохо, правильным вектором для повышения легитимности выборов, а также важным шагом к укреплению доверия общества и контролю за избирательным процессом является подписание соглашения о сотрудничестве между Общественной палатой РФ и ведущими социально ориентированными НКО.

«Важно внедрять и развивать механизмы участия общественности и гражданских активистов для повышения прозрачности и предотвращения нарушений на выборах путем расширения общественного наблюдения. Мерами для дальнейшего совершенствования избирательных процессов могут стать расширение программ обучения избирателей и наблюдателей о порядке голосования и их правах, что поможет повысить уровень информированности и укрепить доверие к избирательной системе», – сказал он.

Какохо добавил, что российская избирательная система демонстрирует устойчивость, прозрачность и адаптивность, что является основой для дальнейшего развития и укрепления доверия граждан к выборам.

Председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов от себя сказал, что выборы – это инструмент влияния избирателя на власть. И каждый человек, который живет в России, должен это понимать.

«Все разговоры о том, что моя хата с краю, мой голос ничего не решает, пусть за меня решают другие, – это все от лукавого. Чем больше людей вовлечено в этот процесс, тем выше уровень доверия к власти. Чем выше значение избирательного процесса, тем выше значение каждого человека, который пришел на избирательный участок», – считает парламентарий.

Вся работа, по его мнению, сейчас проводится в контексте совершенствования избирательной системы в нашей стране, обеспечения ее прозрачности, создания условий, в которых каждый желающий может реализовать свое право. Это, уверен Морозов, и есть доказательство того, что избирательный процесс в России становится более современным, а российская избирательная система непрерывно развивается.

Также своим мнением по данным вопросам поделилась кандидат политических наук, доцент, политолог, Член Российской ассоциации политических наук Зоя Силаева. Она отметила, что за последние несколько лет избирательная система претерпела значительные изменения, направленные на повышение прозрачности, открытости и эффективности процесса голосования. Так, ввели электронное голосование и усилили контроль над процессом голосования, что позитивно сказалось на восприятии выборов среди молодежи.

«В отличие от того, что мы видим в европейских странах, в России наблюдается свобода выбора из широкого спектра кандидатов, представляющих различные политические партии и движения, обеспечены равные условия для всех кандидатов и партий, включая доступ к СМИ и возможность проводить агитационные мероприятия. В России не просто повысился уровень гражданской активности, но и наблюдается заинтересованность в политическом процессе, что свидетельствует о легитимности выборов. Более того, Россия открыта для работы независимых международных наблюдателей, которые могут убедиться в соблюдении всех правовых норм российского законодательства и прав российских избирателей», – уверена эксперт.

Для совершенствования избирательного процесса она считает необходимым в дальнейшем расширить дистанционное голосование и совершенствовать единую базу данных избирателей.

Заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений Андрей Большаков сказал, что российская избирательная система постепенно совершенствуется и становится все более легитимной.

«Подписание соглашения в Общественной палате РФ приведет к тому, что основные политические силы в стране будут едины в том, что наблюдение на выборах должно быть постоянным и системным, распространяться на муниципальные выборы. Фактически в избирательном процессе не останется тех, кто не может стать наблюдателем и кто предъявляет властям претензии о том, что проверить федеральные, региональные, муниципальные выборы невозможно», – считает эксперт.

Он напомнил, что предстоящий в Татарстане ЕДГ, 14 сентября, будет посвящен выборам Раиса, довыборам одного депутата в ГС РТ и выборам нескольких тысяч местных депутатов.

«По сообщениям ЦИК РТ, все избирательные комиссии уже готовы к данной кампании, кандидаты на пост Раиса выдвинуты и зарегистрированы. Хотя некоторые партии, например, «Справедливая Россия», не стали выдвигать своего кандидата и будут голосовать за действующего Раиса РТ Рустама Минниханова», – добавил он.

Также в этой системе Большаков предлагает ввести первичные выборы для всех российских парламентских партий. Сейчас такая процедура есть только у «Единой России», если ее введут и другие парламентские политические партии, то все эти организации или их региональные представители получат равные возможности. Партии только укрепятся, по его мнению, а избиратели смогут выбирать наиболее достойных из тех, кто выдвигается на выборах различного уровня.

Еще своим мнением поделилась член Общественной Палаты РФ от РТ, советник Председателя ОГО ФСО «Динамо» Татарстана, доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова.

«Подписание соглашения между Общественной палатой и ведущими социально ориентированными НКО о сотрудничестве в сфере общественного наблюдения за выборами – значимый шаг на пути укрепления доверия к избирательной системе страны. В условиях, когда демократическое развитие требует прозрачности и высокой легитимности, такие инициативы демонстрируют зрелость и системность российской электоральной практики», – сказала она.

Российская избирательная система, по ее мнению, безусловно, отличается своей устойчивостью и адаптивностью. От работы на Крайнем Севере до организации голосования в зоне специальной военной операции – все эти усилия свидетельствуют о серьезном отношении к обеспечению доступности, безопасности и законности процесса. В отличие от ряда зарубежных практик, где зачастую наблюдаются системные нарушения и дискриминационные процедуры, Россия демонстрирует прозрачность и высокую явку, что подтверждается международными наблюдателями и внутренними аудиториями.

«Нынешнее соглашение с ведущими НКО – важное дополнение к существующим механизмам общественного контроля. Оно не только расширяет возможности наблюдения, но и помогает формировать более прочное общественное доверие. В свою очередь, это способствует формированию у граждан уверенности в чистоте выборов и их легитимности. Важно подчеркнуть, что именно массовое участие гражданских активистов, профессиональных политологов и экспертов создает системный барьер для возможных нарушений и провокаций», – добавила Павлова.

На ее взгляд, ключевым признаком легитимности российских выборов является их прозрачность и высокая степень общественного доверия, подтвержденная не только внутренними, но и международными оценками. Развитие института общественного наблюдения – это не просто бюрократический процесс, а фундаментальная составляющая укрепления демократии, считает она. В будущем необходимо продолжить совершенствование нормативной базы, расширять информационное освещение и внедрять новые технологии для повышения эффективности контроля, предложила Павлова.

«В целом такие инициативы, как подписанное соглашение, свидетельствуют о зрелости российской избирательной системы и готовности к открытому диалогу с обществом для достижения максимальной прозрачности и доверия. Это путь к тому, чтобы каждый голос был услышан и учтен, а результаты выборов были действительно легитимными и авторитетными», – резюмировала заслуженный тренер России.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

Документы для регистрации на выборах Раиса Татарстана в ЦИК республики представили Рустам Минниханов («Единая Россия»), Руслан Юсупов (ЛДПР), Виталий Смирнов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») и Хафиз Миргалимов (КПРФ).