Эксперты из РТ обсудили важность сохранения единства народов на фоне мировых изменений

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Национальном центре «Россия» пройдет марафон «Россия – семья семей», который объединит более 2900 представителей разных народов из 89 регионов страны. Проект откроет Год единства народов РФ и будет посвящен уникальности России как государства, где сотни национальностей живут в одном общем пространстве.

Организатором выступает Российское общество «Знание». Инициатива направлена на укрепление межнационального согласия и взаимопонимания. Подчеркивается, что культурное и языковое разнообразие остается важным ресурсом развития страны и ее преимуществом на мировой арене.

То, какие факторы сформировали особый характер отношений между народами России, насколько устойчиво это взаимопонимание в регионах и какие шаги необходимы для сохранения единства в условиях геополитических изменений, обсудили эксперты из Татарстана.

Директор Дома Дружбы народов Татарстана Тимур Кадыров заявил, что Россия остается многонациональной страной, а Татарстан – одним из самых многонациональных регионов. По его словам, на этой территории на протяжении веков рядом жили десятки народов с разными языками и культурами, но с общим историческим кодом. Они вместе переживали трудные времена, периоды становления и общих побед, отмечали одни и те же праздники. В последние годы, отметил он, этот исторический код все сильнее сплачивает общество.

Кадыров сообщил, что сегодня в Татарстане проживают представители 175 национальностей, действуют 270 национально-культурных организаций, объединенных в Ассамблею народов Татарстана.

Он также напомнил, что в республике работает ресурсный центр по реализации этнопроектов – Дом Дружбы народов Татарстана. Учреждение координирует деятельность 13 муниципальных домов и центров дружбы. Недавно именно на площадке казанского Дома Дружбы народов состоялось событие, давшее старт Году единства народов России: онлайн-марафон «Россия – семья семей», объединивший представителей разных народов из всех регионов страны.

По словам Кадырова, участие в мероприятии Президента России Владимира Путина стало дополнительной мотивацией для национально-культурных объединений и молодежи Татарстана заявить о себе и представить творческую программу, продемонстрировавшую культурное и языковое многообразие республики и ее единство.

Он подчеркнул, что для Ассамблеи и Дома Дружбы народов Татарстана каждый год по сути является Годом единства народов, поскольку это их ежедневная работа и миссия. Видя результаты, сотрудники гордятся не только творческими достижениями.

Кадыров добавил, что при Ассамблее и Доме Дружбы реализуется проект «Поддержим СВОих героев», направленный на помощь участникам специальной военной операции и их семьям. С начала СВО были организованы многочисленные благотворительные акции и сборы гуманитарной помощи с учетом потребностей военнослужащих. Общая сумма собранных средств превысила 70 млн рублей. В этой работе участвовали и продолжают участвовать представители более 30 национальностей.

По его словам, страна вновь столкнулась с серьезным вызовом, и многие считают своим долгом внести вклад в общую победу. Именно в этом, отметил он, проявляется подлинное единство, основанное на духовно-нравственных ценностях – патриотизме, уважении, дружбе, семье, достоинстве и памяти.

Председатель Общественной палаты Татарстана Александр Терентьев заявил, что республика исторически складывалась как многонациональный регион во взаимодействии различных культур. Он напомнил, что еще в 1835 году Александр Герцен называл Казань самобытным городом – местом встречи двух миров, своеобразным караван-сараем на пути европейских идей в Азию и азиатского характера в Европу.

По его словам, традиции межконфессионального согласия имеют глубокие исторические корни. В Болгарский период, в 922 году, ислам был добровольно принят как государственная религия, при этом действовали богословские школы, ориентированные на мирное сосуществование с другими конфессиями. Православие также имеет в республике прочную основу, а образ Казанской Богородицы почитается по всей России и за ее пределами.

Терентьев подчеркнул, что межнациональный и межконфессиональный мир, гражданское согласие стали для Татарстана устойчивой тенденцией и ценностным ориентиром, залогом успешного развития региона. Республика, по его оценке, остается комфортной и привлекательной для жизни и работы людей разных национальностей – сегодня здесь проживают представители 175 народов.

В то же время он привел позицию Раиса Татарстана Рустама Минниханова, который отмечал, что согласие – это не данность, а результат постоянной и кропотливой работы органов государственной и муниципальной власти при поддержке общественных институтов и с опорой на богатое историко-культурное наследие.

По словам Терентьева, в республике многое делается для сохранения и развития языков и культур всех народов, укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей и общероссийской гражданской идентичности.

Он добавил, что то, что в Татарстане считают конкурентным преимуществом, недоброжелатели пытаются представить уязвимостью. По его мнению, в период специальной военной операции усилились попытки посеять раздор между народами России и стран-партнеров, расколоть общество изнутри. Терентьев выразил уверенность, что такие действия, в том числе с участием отдельных лиц, покинувших страну, не приведут к успеху.

Отдельно он отметил, что обеспокоенность вызывают и попытки некоторых радикально настроенных людей, позиционирующих себя как патриотов, искать врагов внутри страны. По его словам, конспирологические версии об «исламской» или «националистической» угрозе затрагивают тонкие религиозные и национальные чувства и могут нанести вред многонациональной России. Он выразил уверенность, что общество способно справиться и с такими внутренними вызовами.

Говоря о решении Президента России Владимира Путина объявить 2026 год Годом единства народов РФ, Терентьев отметил, что это задает обществу четкий приоритет на сплочение перед лицом существующих вызовов и угроз. По его словам, основой такого единения должны оставаться традиционные духовно-нравственные ценности, общий культурный код и общероссийская цивилизационная идентичность.

Марафон «Россия – семья семей» он назвал важной инициативой, добавив, что ему ближе формулировка о России как большой семье, где все народы – как дети в одном доме. Он подчеркнул, что, какими бы разными ни были эти «дети», они всегда ценны и любимы, а Россия остается для всех народов колыбелью и отчим домом, где должны сохраняться доверие и взаимное уважение.

Депутат Госдумы, член Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Ларионова заявила, что марафон «Россия – семья семей» стал значимым общественным сигналом, подтверждающим ценность добрососедских отношений между народами для страны. По ее словам, участие более 2900 человек из 89 регионов демонстрирует, что многообразие традиционно служит для России источником силы, а не причиной разногласий.

Она отметила, что уникальная модель межнациональных отношений складывалась исторически: на протяжении веков Россия развивалась как многонациональное государство, где уважение к культуре, языку и вере друг друга становилось основой общественного устройства. Этот подход, подчеркнула парламентарий, последовательно поддерживается и на уровне государственной политики – через образовательные программы, культурные инициативы и поддержку национальных объединений.

Отдельно Ларионова обратила внимание на опыт Республики Татарстан, назвав его показательным примером. В регионе, по ее словам, представители более 150 народов живут в атмосфере доверия и сотрудничества.

Она подчеркнула значимость работы Ассамблеи народов Татарстана, Дома дружбы народов, национально-культурных автономий, а также проектов по поддержке языков и традиций, инициатив для молодежи и семей. По ее оценке, это системная деятельность, направленная на сохранение стабильности и взаимопонимания.

Депутат также указала, что присоединение Татарстана к марафону и проведение многонационального концерта в Казани на площадке Дома дружбы народов подтвердили открытость региона и готовность к диалогу. В условиях внешних вызовов, подчеркнула она, особую значимость приобретает сохранение внутреннего единства с опорой на региональный опыт.

Для Татарстана межнациональное согласие – это ежедневная практическая работа, результатом которой стала сформированная за десятилетия культура взаимного уважения. Такой подход, по мнению Ларионовой, является основой устойчивого и сплоченного общества.

Член Общественной палаты России от Татарстана, советник председателя «Динамо» РТ, доктор педагогических наук и заслуженный тренер России Ольга Павлова заявила, что марафон «Россия – семья семей» важен прежде всего своим смыслом.

По ее мнению, Россия стала многонациональной страной не по чьему-то решению, а в силу исторического развития: способность народов договариваться, уважать различия и жить рядом формировалась веками через совместный труд, общую ответственность и испытания.

Говоря о Татарстане, Павлова отметила, что в республике многонациональность – это не декларация, а повседневная реальность: она проявляется в школах, во дворах, в общей жизни региона. Вопросы, по ее словам, возникают, однако здесь действует культура диалога и работают общественные институты. Ассамблея народов Татарстана, дома и центры дружбы народов, национально-культурные организации, подчеркнула она, поддерживают реальное доверие между людьми, а не создают формальный образ единства.

По словам Павловой, в условиях геополитического давления единство приобретает практическое значение и становится фактором устойчивости. Сохранить его, считает она, невозможно одними заявлениями – необходимы системная работа в сфере образования, поддержка языков и культур, уважительное отношение к идентичности каждого народа. Такие шаги, как сохранение нематериального культурного наследия или переводы литературных произведений народов России, по ее мнению, способствуют укреплению этого единства.

Павлова также отметила, что единство не требует пафоса: оно основывается на уважении, справедливых правилах и ощущении общего будущего. При наличии этих условий многонациональность становится не проблемой, а ресурсом развития страны.