Эксперты из РТ: Обновление партийных кадров — базис устойчивого движения вперед

«Единая Россия» обновилась более чем на 50%, проведя серьезное обновление кадров. Члены Экспертного клуба из Татарстана положительно оценили такую тенденцию, отметив, что приход депутатов новой волны является необходимым для устойчивого движения вперед.

«Одной из основных задач парламента является законотворческая деятельность, именно поэтому в современном, быстро меняющемся мире, крайне важно уметь чувствовать и понимать новые тенденции и векторы развития общества», — сказал региональный координатор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» в РТ, кандидат юридических наук Фахрутдинов Рафаэль.

По его словам, современным депутатам нужно сочетать в себе гибкость мышления и взвешенность каждого решения.

Член Общественной палаты Татарстана Яна Сирюкова посчитала, что кадровые конкурсы служат открытым механизмом по отбору и привлечению новых кандидатов для всех политических партий.

«Важными качествами для кандидатов, работающих в новой реальности и с новыми каналами коммуникации, становятся мобильность, открытость, проактивность и готовность. Однако это не отменяет классических требований к профессиональной компетентности депутата, его опыту законотворческой деятельности», — отметила Сирюкова.

Доцент кафедры религиоведения Института социально-философских наук КФУ, кандидат политических наук Зоя Силаева отметила, что наблюдается изменение в повестке дня. Партии понимают, что застарелые проблемы требуют новых решений.

«Для того, чтобы использовать новый подход, нужны кадры, это и обусловило появление новой волны депутатов, не похожих пока на своих предшественников, отобранных в рамках профессиональных конкурсов. „Лидеры России“, „Кадровый резерв“ — это не просто площадки, на которых каждый может заявить о себе, но и социальная лестница для талантливой молодежи, в том числе и из регионов», — сказала кандидат политических наук.

Член Общественной палаты РТ, доктор политических наук Андрей Большаков подчеркнул, что депутаты новой волны — это люди, ориентированные на социальные проекты и имеющие практический опыт их реализации, административной и предпринимательской деятельности. По его словам, новая волна сможет привлечь часть молодежи к избирательным участкам.

«Главный критерий эффективности депутатов новой волны — это их будущая законотворческая деятельность, которая позволит вывести российскую экономику из кризиса, повысить реальные доходы граждан, улучшить их социальную защищенность», — отметил Большаков.

Доцент кафедры политологии КФУ, кандидат политических наук Виктор Сидоров также приветствует обновление депутатских рядов, поскольку, как он отметил, представители новой волны лучше владеют современными технологиями коммуникации.

«Они легче вступают в прямой контакт с избирателями через социальные сети. Новые депутаты менее зависимы от партийной бюрократии. Без этих новых особенностей сложно бороться за сердца избирателей», — заключил Сидоров.