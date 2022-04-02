Эксперты из РТ: Объединение россиян вокруг Путина помогает отражать санкционные атаки

Президенту России Владимиру Путин доверяют 81% россиян (+0,4 п. п. за неделю). Таковы результаты исследования, проведенного ВЦИОМ с 21 по 27 марта среди 1,6 тыс. совершеннолетних респондентов. Члены Экспертного клуба из Татарстана объяснили, о чем может свидетельствовать беспрецедентный уровень поддержки Президента РФ в условиях проведения спецоперации.

Член Общественной палаты РТ, доктор политических наук Андрей Большаков отметил, что высокий рейтинг объясняется тем, что Президент консолидирует вокруг себя более 3/4 российского общества (79%).

«Россияне осознали ту опасность, которую несет в себе отсутствие безопасности (в связи с расширением блока НАТО, ростом нацизма на Украине, обнаружением секретных бактериологических лабораторий) для РФ. Объединение россиян вокруг Президента дает возможность отражать санкционные атаки Запада, волны информационной войны», — посчитал Большаков.

Он отметил важность выработки «иммунитета» у россиян против информационных атак и фейков из-за рубежа. При этом «коллективный Запад» пытаются удушить Россию многочисленными санкциями, оказывают неприкрытую поддержку киевскому режиму, и ответом на этом может быть только консолидация российского общества и опора на значительно большую часть мира, которая не участвует в антироссийских рестрикциях.

«Новый баланс сил сможет обеспечить полицентричный мир, который сформирует более справедливые международные отношения, где западные страны должны будут считаться с другими центрами военно-политического и экономического могущества (Россией, Китаем, Индией, странами Латинской Америки, Азии и Африки)», — заключил Большаков.

Председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева отметила, что спецоперация на Украине сопровождается острой информационной схваткой через систему коммуникаций и СМИ. Она сказала, что рейтинг Путина в последнее время даже вырос и составляет более 80%.

«Просто народу свойственно инстинктивно и по житейскому опыту вычленять главное: а на кого еще надеяться, когда военный блок с десятками стран обкладывает Россию, разворачивая отдельных вчерашних партнеров на негативное восприятие всего российского, наши идейные и культурные традиции?» — задалась вопросом Валеева.

Член Российской ассоциации политических наук, кандидат политических наук Зоя Силаева посчитала, что рост показателей уровня поддержки и одобрения Президента и Правительства РФ со стороны общества в условиях проведения спецоперации является отражением идентичности российского общества. Оно строится на двух основаниях: это ценности, вокруг которых объединяется наше общество (коллективизм, духовность, стабильность, взаимовыручка, сотрудничество и т. д.), и образ «другого», по отношению к которому российское общество самоопределяется.

«В условиях санкций и информационной войны, развернутой против России, контраст между ингруппой и аутгруппой проявился наиболее ярко, что привело к усилению внутригрупповой идентификации, сплочению и активизации мыслительных процессов для решения проблемы, как выжить в сложившихся условиях, когда экономическое и политическое давление только нарастает», — отметила Силаева.

По ее словам, россиян вывели из «зоны комфорта», думая, что они поведут себя как медведи, которых раньше времени разбудили из спячки, однако эффект оказался обратным.

«Россияне начали думать и предлагать инициативы по импортозамещению, искать креативные решения, перестраивать логистику, наращивать мощности и так далее, — посчитала Силаева. — Выведя российское общество из зоны комфорта, его заставили задуматься о развитии, не надеясь ни на кого, кроме себя».

Председатель Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов отметил, что российское общество может конфликтовать внутри себя по целому ряду проблем, но для него во все времена всегда была характерна максимальная консолидация и сплоченность при появлении внешней угрозы, когда появляется угроза самому существованию России, ее истории и культуры.

«Именно поэтому мы видим, что различные политические партии, люди с различными политическими взглядами, люди, которые, может, в чем-то были не согласны с нашим Президентом, курсом Правительства, но в тех вопросах, которые касаются именно места России в современном мире, ее выживания (если хотите), — все они консолидируются и поддерживают Владимира Путина», — сказал Морозов.

Кандидат экономических наук, доцент Мунир Гафиятуллин посчитал, что такой уровень сплоченности связан с тем, что каждый день раскрываются доказательства преступлений украинских неонацистских формирований, опасной деятельности структур США по созданию биолабораторий и пр.

Также способствует росту доверия оперативно подписанный Президентом РФ антикризисный проект по поддержке граждан и бизнеса, меры поддержки экономики страны, укрепление рубля.

«Высокий уровень доверия Президенту также позволяет консолидировать общество, не допустить кризисных и панических явлений во всех сферах жизни, что и среди населения, что на фондовом рынке», — заключил Гафиятуллин.