Эксперты из РТ об электронной избирсистеме: Это наше будущее и спасение демократии

Эксперты из Татарстана оценили новость о переходе избирательной системы России в электронный формат. Все комментарии были опубликованы на сайте «Экспертный клуб».

Напомним, ранее стало известно, что на выборах в Мосгордуму избиратели смогут проголосовать электронно - онлайн или через терминалы на избирательном участке. Проголосовать по старинке - при помощи бумажных бюллетеней, можно будет только предварительно заявив об отказе от дистанционного электронного и электронного форматов. При этом регистрироваться на голосовании онлайн не нужно.

Председатель Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов, комментируя данное новшество, отметил, что вся работа, которая сейчас проводится в контексте совершенствования избирательной системы (в т.ч. и расширение практики электронного голосования), обеспечения ее прозрачности, создания условии, в которых каждый желающий может реализовать свое право, доказывает, что избирательный процесс в России становится более современным.

«Мы боремся за то, чтобы люди, которые приходят на выборы, доверяли бы результату этих выборов. Это и формирует нормальный диалог между гражданином и властью. Что касается самой практики электронного голосования, то я уже говорил, что это, безусловно, необходимый и эффективный инструмент цифровизации. Как и любой другой инструмента, он нацелен на упрощение и облегчение жизни избирателя», - поделился своим мнением спикер.

Но самое главное, по его словам, в том, что тот результат, который появится по итогам выборов – должен уважаться всеми, в том числе и теми, кто проиграет эти выборы. Это и есть доверие к институтам выборов и политической системе в целом, резюмировал Морозов.

Первый проректор, проректор по научной работе Казанского инновационного университета, депутат Госсовета РТ Игорь Бикеев, в свою очередь, добавил, что расширение практики электронного голосования – это результат научно-технического прогресса, который открывает все больше разнообразных возможностей для граждан России.

«Например, развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме сделало нашу жизнь комфортнее: нет необходимости идти или ехать куда-то, выстаивать очереди и т.д. Высвободившееся в результате время люди могут потратить на другие свои нужды, например, уделив дополнительное внимание общению с близкими», - делится парламентарий.

Он считает, что электронное голосование, безусловно, исключительно комфортно для граждан. Достаточно наличия средства связи, устойчивой работы сети Интернет и сравнительно несложных навыков для работы с ними – и ты быстро и без сколько-нибудь значительных усилий реализовал свое избирательное право, говорит Бикеев.

Кроме того, по его словам, электронное голосование несет и другие многочисленные выгоды. Оно способно уменьшить нагрузку на избирательные комиссии, дать возможность использовать меньше помещений, свести к минимуму риски террористических, техногенных и иных неприятных инцидентов на избирательных участках и, тем самым, снизить затраты и иные издержки.

«Однако думается, что при всех преимуществах электронного голосования нужно какое-то время обеспечивать в качестве альтернативы возможность и традиционного, «бумажного» его аналога. По крайней мере, до тех пор, пока подавляющее большинство избирателей примет его в качестве всеобщей формы волеизъявления, а условия его применения будут созданы для всех без исключения», - сказал в завершении депутат Госсовета Татарстана.

Член Общественной Палаты РТ, советник председателя ОГО ФСО «Динамо» Татарстана, доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова, комментируя новость о переходе, сказала, что избирательная система России, как и вся страна, не стоит на месте.

«Переход к электронному голосованию - это несомненно шаг в будущее, и я лично радуюсь этому тренду. Перспективный формат, который позволил сделать избирательную систему более современной и удобной. Я считаю, что формат голосования, предложенный на выборах в Мосгордуму, может стать отличным стартом для дальнейшего развития электронного голосования в стране. Важно только учитывать все возможные риски и обеспечивать равные условия для всех избирателей. И не забывать и о безопасности данных, о прозрачности процесса и возможностях для всех граждан участвовать в голосовании, независимо от их технической грамотности», - поделилась своим мнением Павлова.

Комментарий по этому поводу дали и председатель исполнительного комитета ТРО ООО «Ассоциация юристов России», председатель Комиссии Общественной палаты РТ по правовым вопросам и общественному контролю, представитель Общественной палаты РФ от РТ Тимур Какохо.

«Формат голосования, предложенный на выборах в Московскую городскую Думу, в полной мере отражает установившуюся в последние годы тенденцию к трансформации институтов государственного управления Российской Федерации в условиях цифровизации», - говорит он.

По его мнению, данная форма голосования представляется перспективной и имеет ряд преимуществ перед традиционными способами голосования, среди которых необходимо выделить следующие:

Ориентированность на создание универсальных и более удобных для избирателей условий для голосования. Так, данный формат позволяет категориям маломобильных граждан, гражданам пожилого возраста и имеющим тяжелые заболевания сделать волеизъявление из любого комфортного для них места пребывания;

Практика электронного голосования создает новые условия для наиболее полной реализации установленного статьей 32 Конституции РФ права граждан участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей, что благоприятным образом влияет на увеличение явки избирателей на выборах и привлечение молодежи к участию в избирательном процессе.

Развитие отечественной технологии дистанционного электронного голосования также способствует укреплению цифрового суверенитета страны. Современные цифровые технологии, применяемые для шифрования и учета отданных голосов, значительно снижают риск внешнего вмешательства в результаты выборов, что соответствует принципам достоверности и прозрачности избирательного процесса.

«Вместе с тем, для дальнейшего успешного расширения рассматриваемой формы голосования необходимо создать соответствующие материально-технические условия во всех регионах нашей страны, что требует привлечения для этих целей значительных интеллектуальных, трудовых и финансовых ресурсов. В связи с этим наиболее целесообразным видится поэтапное внедрение технологий дистанционного электронного голосования в качестве дополнительного способа волеизъявления», - продолжает эксперт.

Также Какохо добавил, что наиболее законодательно регламентированным и устоявшимся в качестве основной формы волеизъявления на выборах является тайное голосование избирателей на участках в помещении для голосования и в день голосования путем личной явки, заполнения бюллетеня в кабинке и опускания его в стационарный ящик для голосования. Таким образом, говорит он, дистанционное электронное голосование выступает дополнительной формой голосования, так как применяется наряду с основной, не исключает ее и призвана привлечь дополнительных участников голосования, которым удобней сделать свой выбор посредством сети Интернет.

Завкафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений Андрей Большаков оценивая ту же новость, подчеркнул, что Россия по части модернизации избирательного процесса не отстает от других стран мира, а где-то даже предлагает свои формы голосования.

«Модернизация российского избирательного процесса идет полным ходом. Российская Федерация в этом плане не отстает от других стран мира, а где-то предлагает свои собственные формы голосования, контроля за волеизъявлением избирателей и опережает целый ряд западных и незападных стран. В сентябре 2024 года мы увидим электронное голосование в Москве и ряде других населенных пунктов. Причем, традиционное голосование с помощью бумажных бюллетеней возможно только при отказе от электронных форм».

Он добавил, что электронное голосование - это наше будущее, оно намного удобнее, экономичнее, значительно уменьшает временные затраты людей. Через несколько лет, по его прогнозу, мы увидим и общенациональные кампании, которые заканчиваются электронным голосованием.

«К электронному голосованию подготовлены многие избиратели среднего и старшего возраста, для молодежи участие в электронных выборах, как правило, не представляет никакого затруднения. Электронное голосование во многом сокращает традиционный молодежный абсентеизм. За электронным голосованием - спасение демократии, которая во многом сегодня забюрократизирована и тормозится традиционными способами проведения избирательных кампаний», - поделился Большаков.