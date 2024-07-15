Эксперты из РТ о школе поисковиков: «В деле поиска навыки – не главное»

Эксперты из Татарстана высказали свое мнение о проекте «Поисковый фронт». Отметим, что итоги всероссийской поисковой школы подвели на острове Вертолетный Спасского района РТ.

Напомним, юбилейная 10-я всероссийская школа поисковика официально стартовала 10 июля. На мероприятие приехали представители поисковых объединений, входящие в Общероссийское общественное движение «Поисковое движение России», из 23 регионов нашей страны в возрасте от 18 лет до 65 лет. Всего в мероприятии принимает участие 200 поисковиков.

«Всероссийская школа поисковика "Поисковый фронт" проводится с помощью современных информационных технологий с целью повышения эффективности проводимых в Российской Федерации поисковых работ», — отмечает председатель совета молодежной организации «Объединение Отечество» РТ Александр Коноплев.

«Поисковый фронт» — первое в России постоянно действующее учебное заведение для поисковиков-активистов «Поискового движения России», в котором они могут освоить инновационные методы ведения поисковой работы. С 2015 года обучение прошли более 4 тыс. поисковиков из 34 регионов России.

«У нашего народа очень трепетное отношение к участникам Великой Отечественной войны. Сбор данных, поиск без вести пропавших, восстановление судеб фронтовиков продолжаются и сегодня. Поэтому Российское поисковое движение — самое мощное в мире, и оно народное», — сказал позже кандидат экономических наук, доцент Мунир Гафиятуллин.

Он отметил, что поисковики — это люди, которые круглый год, и в зной, и в стужу, приезжают на места сражений прошлого, чтобы отыскать и поднять из земли останки солдат, павших в годы Великой Отечественной войны. Они не получают зарплат, их профессии не учат в институтах, а дело их — трудное и подчас опасное. Но они все равно едут: и стар, и млад, независимо от рода занятий, материального статуса. Берут в руки щупы и лопаты, вооружаются картами и архивными документами и отправляются туда, где глубоко под землей или на дне озер лежат сотни, тысячи, десятки тысяч солдат. Безымянных, но не забытых. Этим людям очень важно, отдать предкам дань уважения, добавил спикер.

«В деле поиска навыки — не главное, должно быть огромное желание, чувство долга перед этими людьми и любовь к Родине. Я думаю, это основные качества, которыми должен обладать поисковик. А все остальное нарабатывается! В идеале настоящий полноценный поисковик должен отлично владеть щуплом, после этого — металлоискателем. Но в первую очередь он должен уметь работать головой, чтобы определить, где возможно залегание останков спустя продолжительное время. Ведь со временем грунт осыпается, овраги и траншеи исчезают. Это очень большая аналитическая работа и кропотливый труд», — говорит Гафиятуллин.

Он добавил, что в основе поискового движения — патриотическое воспитание молодежи. 90% поисков связаны с увековечением памяти о защитниках Родины, погибших в годы Великой Отечественной войны и по разным причинам не захороненных, это крайне важно для сохранения истории России. В завершении спикер привел цитату Александра Суворова, который однажды сказал: «Война не закончена, пока не похоронен последний солдат».

Председатель Комиссии по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Общественной палаты РТ, директор Республиканского Центра молодежных (студенческих) формирований по охране общественного порядка «Форпост» Тимур Камалетдинов, в свою очередь, сказал о такой школе следующее:

«Такие проекты, как школа поисковика "Поисковый Фронт", полезны и хороши не только тем, что дают возможность молодым ребятам, поисковикам из разных регионов познакомиться между собой, но и тем, что дают возможность получить знания от опытных мэтров поискового движения. Обучение самым полезным технологиям и новшествам. А также это хороший способ патриотического воспитания, приучения ребят к природе, походно-полевым условиям», — говорит он.

Высказала свое мнение и доктор педагогических наук, Заслуженный тренер России Ольга Павлова.

«Сегодня нам очень важно оценить всю сложность работы поискового движения в России. Поисковое движение — это масштабные общественные проекты, объединяющие десятки тысяч по всей России. Важно, что сегодня в поисковое движение вовлекается большое количество студентов и школьников», — говорит Заслуженный тренер России.

Она подчеркнула, что в основе различных форм поискового движения, «Вахт памяти», просветительских и патриотических проектов, лежит очень благородная, очень важная, высоконравственная цель — сохранить правду о Великой Отечественной войне, способствовать глубокому изучению истории России и, конечно, установить имена и судьбы солдат, офицеров, защищавших нашу Родину, её свободу и независимость. Многих людей пропавших без вести очень ждут поколения внуков и правнуков и очень важно возвратить солдата домой, отметила Павлова.

Она также напомнила, что в 2021 году депутатами 7 созыва был разработан Закон об уточнении полномочий органов государственной власти субъектов РФ по вопросу увековечения памяти погибших при защите Отечества. Региональным властям дано право взаимодействовать с Федеральными органами власти, органами местного самоуправления и объединениями по вопросам увековечивания памяти погибших при защите Отечества, принимать законы и иные нормативные правовые акты по вопросам увековечения памяти погибших при защите Отечества в пределах полномочий органов госвласти субъекта России и осуществлять контроль за их исполнением, а также финансировать соответствующие работы по увековечиванию памяти и помогать в работе поисковиков.

«Закон способствовал расширению возможностей регионов в реализации программы по увековечению памяти погибших при защите Отечества, в вопросах осуществления мероприятий по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, а также деятельности поисковых объединений на территории субъекта Российской Федерации», — пояснила Павлова.

Она отметила, что в этот раз всероссийская школа поисковика «Поисковый фронт» проходит в 10-й, юбилейный раз.

«Мы склоняем голову перед подвигами наших предков, которые защитили и отстояли наше Великое Отечество. Более 350 тысяч лучших сынов и дочерей Татарстана не вернулись к родным очагам с полей сражений. Почти каждый второй, ушедший на войну, погиб в общей сложности это 11,5% от всего населения республики. И то, что сегодня в Татарстане проходят такие крупные форумы и обучающие мероприятия говорит только о том, что работа поискового движения очень востребована. У населения есть огромное желание и запрос отдать дань уважения и памяти нашим героическим предкам», — сказала Павлова.

Депутат Казанской городской Думы, вице-президент тяжёлой атлетики РТ Марсель Шарапов также отметил, что поисковые движения в России очень значимы для сохранения исторической памяти, уважения к предкам и патриотического воспитания. Проведение всероссийской школы поисковика «Поисковый фронт» на острове Вертолетный в Татарстане свидетельствует о широком масштабе и важности данной инициативы, считает он.

«Участие представителей поисковых объединений из различных регионов России, а также использование современных информационных технологий для повышения эффективности поисковых работ являются значительным шагом в развитии этой области. Важно отметить, что "Поисковый фронт" стал первым постоянно действующим учебным заведением для поисковиков-активистов, что свидетельствует о стремлении к систематизации знаний и методов ведения поисковой работы», — говорит Шарапов.

Депутат подчеркнул, что подобные мероприятия не только способствуют нахождению и идентификации погибших воинов, но также играют важную роль в укреплении патриотических ценностей среди молодежи. Участие молодежи в таких событиях, по его мнению, способствует не только приобретению новых знаний и навыков, но и формированию у них уважения к истории своей страны и героическим деяниям их предков.

«Такие проекты являются важной частью общественной работы, способствуя объединению людей вокруг общих ценностей и целей, а также развитию активной гражданской позиции. Поддержка и развитие подобных инициатив имеют большое значение для сохранения и увековечивания исторической памяти», — завершил Шарапов.