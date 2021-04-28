Эксперты из РТ о Первомае: Забота о человеке труда неразрывно связана с политикой РФ

О том, почему для России 1 Мая — это праздник заботы о человеке труда, в то время как в западных страна профсоюзы используют этот день как трибуну для заявлений, порассуждали члены Экспертного клуба.

Завкафедрой конфликтологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ, член Общественной палаты РТ, доктор политических наук Андрей Большаков подчеркнул, что развитие России исторически отличается от Франции, Германии и тем более США. В этих странах профсоюзы — значимый субъект социальных изменений (в прошлом это борьба за сокращение рабочего дня, а сейчас борьба с корпорациями, поддержка собственных трудовых ресурсов).

«Сегодня профсоюзы — это значимая часть социальных движений, они во многом определяют социальное развитие ведущих западных государств. В России основным субъектом социальных изменений выступает государство», — отметил доктор политических наук, пояснив, что на сегодня российские профсоюзы не играют пока самостоятельной роли.

По словам Большакова, доминирующая роль государства в вопросах защиты человека труда отмечалась в нашей стране и во времена СССР. «В советское время праздник 1 Мая мало чем уступал по значимости празднику Победы в Великой Отечественной войне», — напомнил ученый.

Зампред Общественной палаты РТ, политолог Анастасия Исаева отметила, что во время СССР и в новейшей истории России 1 Мая стал государственным праздником.

«Социальный характер государства закреплен в Конституции РФ. Забота о человеке труда неразрывно связана с политикой государства. А экономические составляющие труда не могут быть осмыслены вне целостной политики государства в отношении его граждан», — сказала Исаева.

Доктор философских наук, профессор Олег Агапов отметил, что празднование 1 Мая в России — традиция, показывающая как включенность страны в международную социал-демократическую повестку дня, так и подтверждение линии социального государства. По его словам, в последние два десятилетия тема отстаивания социально-профессиональных прав потеряла политический контекст и стала решаться в законодательном формате.

«Полагаю, что в ближайшей перспективе Первомай будет восприниматься как социокультурное событие, утверждающее культуру труда, а также культуру медиации трудовых отношений», — резюмировал Агапов.