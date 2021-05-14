Эксперты из РТ: Необходимо просвещать молодежь и препятствовать фальсификации истории

Оглашая послание Федеральному собранию, Владимир Путин призвал реорганизовать работу общества «Знание», перезапустить ее в онлайн, тем самым трансформируя в высокотехнологичную просветительскую платформу. Работа в этом направлении уже началась. После ряда изменений организация сможет повысить грамотность жителей России, устранить цифровое неравенство, а также победить фальсификацию истории. Такое мнение выразили члены Экспертного клуба.



По мнению заместителя председателя Общественной палаты РТ, а также заместителя директора Дома Дружбы народов Татарстана Анастасии Исаевой, деятельности общества «Знание» будет основываться на работе лучших кадров республики. При этом главной целью организации станет просвещение жителей РТ и формирование высокой гражданской позиции.

«Людей нужно учить мыслить, чтобы за отдельными фактами они видели процессы, чтобы они могли осмысленно отвечать на те вызовы времени, которые сейчас объективно существуют, например, антироссийская пропаганда, которая поселилась на разных ресурсах в интернете. Нужно читать и знать, чувствовать, где правда, а где ложь», — сказала Исаева.

Полностью поддерживал инициативу Путина о реорганизации работы общества «Знание» кандидат экономических наук, доцент Мунир Гафиятуллин. Он считает, что организация поможет воспитать патриотизм в подрастающем поколении, популяризировать здоровый образ жизни, а также укрепить межнациональное единство и адаптировать пожилых людей к информационному миру.

Председатель РМОО «Молодежная Ассамблея народов Татарстана» Тимур Кадыров отметил, что работа, которая будет осуществляться в рамках организации как онлайн, так и в очном формате, поможет доносить до молодежи проверенные и основанные исключительно на фактах знания о стране и мировой истории.



«И это очень важная миссия, поскольку в нынешних реалиях повсеместно имеют место быть различные провокации и попытки фальсификации истории. А выступления успешных деятелей науки, культуры, искусства, спорта и бизнеса позволят не просто повысить престиж образования, но дадут возможность донести до молодёжи достоверные, правдивые знания», — подчеркнул Кадыров.



Председатель Молодежного правительства РТ Алла Абросимова считает, что общество «Знание» будет очень востребовано среди молодежи. Поскольку сейчас получение новой информации стало настоящим трендом среди подростков.



«Думаю, одной из основополагающих кросс-тем всей платформы должна стать „цифровая трансформация“. Мир меняется ежесекундно, а это явление расширяет пространство изучения для деятелей науки в разных сферах — от медицины до социологии», — сказала Абросимова.



Советник ректора КИУ по стратегическим инициативам Олег Агапов положительно оценивает уже начавшиеся изменения в организации. По его мнению, организация сможет приложить достаточно усилий для преодоления существующего в российском обществе «цифрового разрыва».



«Относительно, ключевых направлений — то полагаю, необходимо сосредоточиться на достижениях современной социально-гуманитарной науки, междисциплинарных подходах, а также выявлению сильных и слабых сторон цифровой трансформации», — подчеркнул эксперт.