Эксперты из РТ: Нельзя забывать о подвиге коллектива школы №175, защищавшего детей

Действия учителей и всего коллектива казанской гимназии №175 достойны самой высокой оценки, считает Президент России Владимир Путин. О том, что люди мирной профессии четко и слаженно действовали во время трагедии, произошедшей 11 мая, нельзя забывать. Также нужно провести серьезную работу для предотвращения подобных ситуаций в будущем, считают татарстанские эксперты.

По словам председателя Общественной палаты РТ Зили Валеевой, высокую оценку действиям коллектива школы №175 дают многие казанцы. Когда коллектив палаты пришел почтить память погибших, находившиеся у стихийного мемориала люди — взрослые и дети, молодые пары, дедушки и бабушки — спрашивали о состоянии педагогов, директора гимназии.

«Им хотелось убедить нас и весь остальной мир в том, что здесь особая ситуация и особенные люди, — заметила она. — Как бы не забыть о них, как бы правильно оценить действия коллектива школы, который защищал детей. Понятно ли, что педагоги — люди мирной профессии — в критической ситуации приняли верные меры, четко организовали эвакуацию учеников».

Данная ситуация вновь доказала, что учителя — «личности высокой нравственности, профессионалы с чувством ответственности, готовые ради защиты своих детей встать наперекор опасности». Поэтому эти люди заслуживают высоких наград.

Доцент кафедры политических наук КФУ Виктор Сидоров подчеркнул, что именно слаженные действия коллектива школы помогли избежать еще больших жертв. Чтобы такие трагедии не повторялись, необходимо ужесточить правила выдачи оружия, прежде всего повысить возрастной ценз и усилить анализ семейной, психологической ситуации человека.

«Все резко стали охотниками. Если и продавать оружие то только с лицензией от охотничьего клуба, рекомендации от взрослых, глубокий анализ семейной ситуации. Продавать оружие 18-летнему парню из неблагополучной семьи — мать-одиночка, нищета, отчуждение сверстников! Это преступная халатность, доверять такому тинейджеру нарезную винтовку», — заявил он.

Возрастную планку для желающих приобрести оружие следует поднять до 25 лет, так как прослеживается определенная закономерность: стрелку из Керчи — 18, из Казани — 19 лет.

«По работе я много общаюсь с учителями и директорами школ. И всегда говорила и не перестану никогда говорить, что это люди, на которых держится эта страна. <...> Это они остались стоять у досок в 90-е, мужественно освоили электронные дневник в нулевые, держат национальную оборону в дебатах с подростками сегодня. Это они на самом деле идут работать от имени государства к людям», — сказала председатель общественной организации «Казанский центр «Достижения молодых» Ляля Дмитриева.

Подвиг казанских педагогов неоценим: они успели дать распоряжения, стояли у дверей классов и несли ответственность за школьников.