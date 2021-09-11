Эксперты из РТ: Наблюдатели на выборах становятся надежным оружием по разоблачению фейков

Наблюдатели на выборах становятся надежным оружием по разоблачению фейков. Такое мнение выразили члены Экспертного клуба из Татарстана.

На этой неделе в Общественной палате Татарстана прошла встреча, на которой члены ОП РТ, а также эксперты Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», представители региональных отделений политических партий и общественных организаций обсудили технологии делигитимации выборов в России.

Член Российской ассоциации политических наук, кандидат политических наук Зоя Силаева отметила, что во время предвыборной кампании увеличиваются не просто потоки информации, направленные на борьбу за каждый голос избирателя, но и фейки, которые стремятся посеять сомнения в прозрачности и чистоте выборов у населения, а также привести к дальнейшей дестабилизации ситуации внутри страны.

При этом, отметила Силаева, механизмов, чтобы противостоять фейкам не так много. Самый главный из них — личная информационная гигиена, но с каждым днем немаловажным становится сообщество независимых наблюдателей.

«Значимую роль в борьбе с фейками играет также и сообщество независимых наблюдателей, которое в последнее время стремительно развивается. Наблюдатели — это те, кто может оказать реальное сопротивление дезинтеграционной волне, поднимаемой в разных социальных сетях и направленной на разную аудиторию. Наблюдатели владеют отдельными технологиями продвижения актуальной и достоверной информации среди разных категорий населения», — отметила кандидат политических наук.

Она посчитала, что хорошей идеей является и привлечение к избирательному процессу современных блогеров, которые могут говорить с аудиторией на ее языке.

Региональный координатор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» в РТ, кандидат юридических наук Рафаэль Фахрутдинов добавил, что в интернете публикуется много ложных сообщений, вводящих в заблуждение граждан.

«В этом плане наблюдатели, осуществляя фото- и видеосъемку на выборах, способны проводить верификацию (проверку) информации, тем самым отделяя зерна от плевел и разоблачая недействительные сообщения о нарушениях или провокации», — сказал Фахрутдинов.

Он подчеркнул, что сегодня наблюдатели из пассивного участника избирательного процесса становятся все более активными участниками, во многом обеспечивающими прозрачность и легитимность избирательного процесса.