Эксперты из РТ: Любовь к Родине — одна из ключевых основ российской государственности

Уровень консолидации российского общества в настоящее время очень высок. Касательно этой статистики есть много мнений, однако 80% граждан РФ сплотились вокруг действий и призывов Президента Владимира Путина. Об этом сказали члены Экспертного клуба из Татарстана.

«Думаю, что многие члены российского общества понимают, что мы давно ушли уже от темы поддержки СВО. Идет гибридная (прокси) война России и Запада. А Украина является той страной, которую Запад противопоставил России», — рассудил заведующий кафедрой конфликтологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Андрей Большаков.

Прокси-война отнимает гораздо больше сил, чем локальный конфликт. Одним из ресурсов России в подобном противостоянии и является консолидация народа, считает эксперт. Он подчеркнул, что большинство граждан понимают безусловный вред нацизма и национализма в любой форме его проявления.

Также одной из причин единения жителей страны является желание устранить ядерные и бактериологические угрозы, которые вплотную приблизились к границам России.

Другой эксперт — Мунир Гафиятуллин — отмечает, что подобная сплоченность граждан гарантирует, что Россия достойно ответит на самые сложные вызовы и угрозы, уверенно пройдет через все испытания.

«Любовь к своей Родине — одна из ключевых основ российской государственности и важнейшая ценность нашего общества, которая неизменно проявляется в решающие для страны моменты», — сказал он.

По мнению Гафиятуллина, консолидация общества и рост рейтинга Президента в тяжелых экономических условиях является подтверждением того, что россияне доверяют главе государства и понимают, что только мобилизация всех сил даст возможность ответить на внешние угрозы.

Советник ректора по стратегическим инициативам Олег Агапов отметил, что со спецоперацией на Украине у россиян произошла переоценка перспектив и переосмысление позиций «свой» — «чужой», «друг» — «враг».

«Возросший уровень — до 92% — патриотизма свидетельствует о том, что происходит обновление российского общества, есть запрос на солидарность и общую идентичность (сообщество общей судьбы), на защиту соотечественников и традиционных ценностей российской цивилизации, на справедливый миропорядок вне военно-политического разделения в духе „холодной войны“ 2.0», — посчитал Агапов.

Член Российской ассоциации политических наук Зоя Силаева отметила, что необходимость импортозамещения открыла для Татарстана новые возможности, которые республика готова использовать на 100%. Кроме того, важным для консолидации общества региона и поддержания его в столь непростых условиях, обусловленных попыткой реализации на международном уровне политики «отмены культуры», является социокультурный фактор.

«Культура нашей республики богата традициями и духовной самобытностью народов. Мы чтим историческую память народа, которая живет в нашем культурном наследии, сохранению которого уделяется особое значение», — заключила Силаева.