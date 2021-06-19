Эксперты из Татарстана: Крайне важно регулировать, кто становится владельцем оружия

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции одобрил поправку к законопроекту, которым вносятся изменения в закон об оружии. Речь идет о повышении возраста для приобретения оружия с 18 лет до 21 года. С инициативой выступил Госсовет Татарстана. Члены Экспертного клуба одобрили новацию, отметив, что такое решение позволит повысить общественную безопасность.

«Отдаленные регионы, в которых охота — это жизнь, думаю, аккуратно обойдут эти ограничения, а в городах, вполне возможно, меры спасут чьи-то жизни», — отметил руководитель исследовательского агентства «Ставим вопросы — предлагаем ответы» Антон Глухов.

Он выразил сомнение в целесообразности владения оружием в мегаполисе в 18 лет. По его словам, оружие уместно в небольших населенных пунктах или рядом с охотничьими угодьями, но такой потребности у жителей крупных городов нет.

Кандидат экономических наук, доцент Мунир Гафиятуллин посчитал, что нужно усилить контроль выдачи оружия.

«Крайне важно регулировать, кто конкретно становится владельцем оружия, особенно касается лиц, которые собираются получить оружие впервые», — подчеркнул эксперт.

Он предложил разработать институт поручительства — поручителем могут выступить семья, организация, где работает гражданин. По мнению Гафиятуллина, также нужно предусмотреть ответственность для медиков, выдающих заключения.

«Данные ограничения, надеюсь, не позволят зарегистрировать и тем более взять в руки оружие человеку с неустойчивой психикой», — сказал он.

Доктор философских наук, профессор Олег Агапов согласился с коллегами и выразил убежденность в том, что повышение возраста приобретения оружия до 21 года будет способствовать повышению общественной безопасности.