Эксперты из РТ: Единые учебники исключат разночтения в понимании истории

Общественники и публичные эксперты Татарстана увидели во введении единых учебников истории в средних классах по примеру старших способ исключить разночтения в восприятии исторического процесса и распространить правильное, с государственной точки зрения, его понимание. Некоторые усмотрели в этом даже элемент информационной войны со странами Запада. Своими мнениями аналитики поделились на площадке Экспертного клуба.

Член Общественной палаты РТ, советник председателя ОГО ФСО «Динамо» Республики Татарстан, доктор педагогических наук и заслуженный тренер России Ольга Павлова заметила, что от взгляда на прошлое, которого придерживается молодое поколение, зависит будущее страны. Поэтому она назвала решение о введении единых федеральных образовательных программ и учебников «вполне логичным и своевременным».

«Вспомните, сколько было споров и дискуссий вокруг школьных учебников истории! Разные авторы, разные трактовки, а порой и откровенные искажения фактов... Всё это приводило к тому, что выпускники школ получали фрагментарные и часто противоречивые знания о прошлом своей страны», — добавила она.

«Что меняется с введением единого учебника истории? Единая историческая платформа для всех школьников страны. Это позволит сформировать объективное и непредвзятое представление об исторических событиях, исключить разночтения и манипуляции», — выразила уверенность Павлова.

В связи с этим доктор педагогических наук упомянула «акцент на патриотическом воспитании, формировании уважения к истории и традициям своей страны», «современный подход к изложению материала» (включая интерактивные форматы) и расширение разделов, посвященных истории Азии, Африки и Ближнего Востока.

«Конечно, один лишь учебник, пусть даже самый современный и достоверный, не может решить всех проблем исторического образования. Важна роль учителя, его умение заинтересовать детей, донести до них важность изучения истории. Важна и поддержка самих педагогов», — констатировала специалист, вместе с тем еще раз назвав введение единого учебника «правильным шагом».

«Создание единых учебников истории для средних классов — это логичный этап формирования единого образовательного пространства, которое является одним из ключевых направлений развития системы образования страны», — отметила в свою очередь профессор кафедры общей и этнической социологии, заместитель директора по научной детальности Института социально-философских наук Казанского федерального университета Мария Ефлова.

«Идея введения единого стандарта для учеников 5–9-х классов позволит усилить вертикаль образовательного процесса, соответственно, будет сформирован правильный вектор исторического кругозора для школьников на весь период обучения», — подчеркнула она.

В связи с этим Ефлова также обратила внимание на то, что многие учащиеся после окончания 9-х классов поступают в колледжи, а не продолжают обучение в 10-х и 11-х классах для дальнейшего поступления в вузы. «Исходя из этого, Министерство просвещения РФ выбрало верную стратегию направить дополнительное внимание на тех, кто планирует получать среднее профессиональное образование после 9-го класса», — убеждена специалист.

«До недавнего времени в России существовало более 60 различных редакций учебников истории. В таких условиях проблематично оценить содержание данных образовательных ресурсов. Соответственно, создание единых учебников позволит воспитать в школьниках правильное понимание истории и объективное отношение к ключевым событиям прошлых лет», — подытожила свое понимание ситуации этносоциолог.

Заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений КФУ, член Общественной палаты РТ, доктор политических наук Андрей Большаков счел выход единых учебников «одним из элементов формирования у молодежи своего собственного мышления, основанного на традициях и опыте жизни в России». «Это часть реформы исторического и в целом гуманитарного образования в РФ», — уверен он.

При этом политолог поместил это событие в геополитический контекст, назвав противодействие странам Запада в информационной войне задачей гражданского общества. По его мнению, современная Россия «стала превращаться в суверенное государство со своей политической системой относительно недавно 15–17 лет назад». Соответственно, предположил он, «страна и ее гражданское общество находятся только в начале пути по формированию собственной идеологии и информационному противодействию влияния Запада».

Перечислив ряд имеющихся на его взгляд лакун, Большаков заявил, что «борьба за умы молодежи еще только начинается». «Ею должны заниматься школьные учителя, преподаватели вузов, СМИ (традиционные и новые). Необходимо усиливать пул специалистов по информационной войне в российском обществе. Вести планомерную воспитательную, просветительскую работу по формированию патриотизма у людей молодого поколения, среднего возраста. Необходимо пересматривать контент обучения, просвещения, развлечения через интернет, СМИ, учебные заведения. Для этого понадобится минимум 10–15 лет», — предложил он собственное видение оптимальной программы действий.

Председатель Комиссии по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Общественной палаты РТ, директор Республиканского центра молодежных (студенческих) формирований по охране общественного порядка «Форпост» Тимур Камалетдинов оказался самым лаконичным из комментаторов.

«Единые учебники истории наконец-то упорядочат преподавание истории нашей страны детям. У государства должна быть единая система отношения к историческим событиям. Невозможно позволять разным вражеским фондам выпускать учебники с подменой трактовки исторических событий, очерняя нашу историю», — изложил общественник свое кредо.