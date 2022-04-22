Эксперты из РТ: Денацификация Украины — фактор безопасности России в Европе

Опрос ВЦИОМ показывает, что одна из целей спецоперации на Украине, а именно денацификация, хорошо осознана российским обществом и понимается как прямая угроза дальнейшему развитию страны и российско-украинских отношений. Такое мнение выразили члены Экспертного клуба из Татарстана.

Согласно опросу, подавляющее большинство россиян (88%) считают, что на Украине действуют неонацистские организации и их существование представляет угрозу (76%) для России.

«Важно помнить, что неонацизм — это устойчивый тренд в общественном сознании европейских государств, который вовлекает в свои ряды сторонников праворадикальных взглядов. Поэтому России и ее союзникам предстоит еще большая работа по разворачиванию дипломатической деятельности, направленной на пресечение деятельности неонацистов в государствах, входящих в ООН», — посчитал доктор философских наук, профессор Олег Агапов.

Он также считает, что помимо трибунала над неонацистами «Азова», «Правового сектора», нужно провести денацификации институтов армии, полиции, суда, образования, СМИ, гражданского общества, а также политических и экономических институтов, связанных с поддержкой неонацизма.

Член Российской ассоциации политических наук, доцент кафедры религиоведения Института социально-философских наук КФУ Зоя Силаева отметила, что денацификация Украины — сложный и долгий процесс, при котором надо решить глубинные причины возникновения нацизма.

«Это сложный и долгий процесс, требующий от государства кропотливой, системной работы, выстраивать которую необходимо таким образом, чтобы ликвидировать корни нацизма, а не только борясь с его последствиями», — сказала Силаева.

Она призвала страны и мировое сообщество пресекать на корню любые проявления идей и ценностей нацизма.

Председатель Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов подчеркнул: нужно понимать, что нацистская идеология органически неприемлема для сознания россиян.

«Это наша политическая генетика. Поэтому любой нацистский след, любой запах нацистской идеологии воспринимается россиянами крайне негативно, — заметил он. — АнтиРоссия с нацистским привкусом создавалась именно на Украине».

По его словам, нацизм был выбран как главный идеологический инструмент давления и на массовое сознание граждан Украины, и для идеологического наступления на нашу страну. Морозов отметил, что денацификация Украины — фактор безопасности России в Европе и делается она на историческую перспективу.

Член Общественной палаты РТ, доктор политических наук Андрей Большаков сказал, что демилитаризация и денацификация Украины будет выполнена.

«Украина будет денацифицирована, преступники, которые обожают национал-социализм, фашизм, бандеровщину будут приданы международному суду, в котором будут участвовать крупнейшие страны мира», — уверен Большаков.

24 февраля Президент России в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Владимир Путин подчеркнул, что целью операции является «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.