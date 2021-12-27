Эксперты из РТ: 2021 год был одним из политически сложных для властей всех уровней

2021-й политический год выдался насыщенным, в первую очередь за счет выборов в Госдуму. О том, каким получился политический ландшафт страны по итогам года, порассуждали члены Экспертного клуба из Татарстана.

Председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева отметила, что роль «Единой России» в ходе подготовки к выборам осталась решающей и незыблемой, как и отношение избирателей к политике региональной и федеральной власти.

«Это отразилось в высокой явке избирателей и результатах голосования. Никто не смог приблизиться к кандидатам ведущей партии, хотя альтернативные программы оппонентов тоже прозвучали. Но критику властей не оставили без вниманиях, и все, что имеет под собой почву, приняли к сведению и реализации», — резюмировала она.

Кандидат политических наук Зоя Силаева отметила, что 2021-й был насыщен крупными политическими событиями как на федеральном, так и на региональном уровне.

«Особое место в этом огромном списке занимают выборы в Государственную Думу, которые проходили в новых политических и технологических условиях, осложнённых санитарно-эпидемиологической обстановкой, обусловленной распространением Covid-19. Однако в этих сложных условиях политические силы в стране смогли мобилизоваться и быстро адаптироваться к новым реалиям», — сказала эксперт.

Одним из главных событий она назвала появление новой партии «Новые Люди» в парламенте, отличилась и КПРФ, которая смогла оттянуть голоса за счет мобилизации вокруг себя протестно настроенного населения. Год также был одним из сложных для представителей власти всех уровней.

«Сложившаяся санитарно-эпидемиологическая обстановка потребовала от них непопулярных, но важных для сохранения здоровья граждан решений. Республика Татарстан сделала ставку на поступательное решение вопросов в разных областях, что позволило ей обеспечить стабильность в регионе и минимизировать негативные последствия для малого и среднего бизнеса и каждого жителя республики», — резюмировала Силаева.

Заведующий кафедрой конфликтологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Андрей Большаков посчитал, что выборы в Госдуму помогли создать плацдарм для выборов Президента 2024 года.

«Думаю, что эти выборы пройдут в обычном режиме. Государственная Дума серьезно обновилась, в ней появилась не только новая политическая сила, но и сам состав депутатов значительно изменился. Поэтому есть надежда на новые идеи и альтернативы при принятии политических решений», — сказал эксперт.

Что касается Татарстана, отметил Большаков, наиважнейшим трендом является систематическая реализация нацпроектов в сфере образования, здравоохранения.

«Особенно важной мне представляется строительство новой детской онкологической больницы в Казани. Это показывает, что, несмотря на постоянно возникающие волны ковида, Татарстан находит возможность улучшать другие важнейшие отрасли здравоохранения», — сказал эксперт.

Декан Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ Леонид Толчинский посчитал, что нужно с осторожностью говорить об изменении политического ландшафта по итогам 2021 года.

«Принципиально он, на мой взгляд, не сильно изменился. Результаты выборов в Госдуму РФ всего лишь подтвердили ранее действовавший мандат партии „Единая Россия“ на продолжение курса, закрепляющего законодательно внесенные годом раньше поправки в Конституцию страны», — сказал он.

Он назвал 2021-й подготовкой к каким-то более важным политическим событиям.

«Немного настораживает, что в стране действительно дискредитировала себя оппозиция, а конструктивных оппозиционных движений так и не просматривается. Это всегда проблема для устойчивого развития», — посчитал эксперт.

Не оставил без внимания Толчинский и ситуацию на международной арене.

«Такая ситуация, с одной стороны, играет свою роль на внутреннюю мобилизацию в обществе, но сверхтревогу надо как-то в народе снижать, долго в таком состоянии пребывать опасно. Пока выходит, что главное в плане снятия или (ой, как не хочется) суперобострения в международной политике тоже ляжет на плечи 2022 года», — пояснил эксперт.

Он отметил, что внешнеполитический и силовой блоки деятельности страны сейчас выверены и осознают, что и как будут делать при разных сценариях развития.

«Внутриполитический курс на усиление централизации в стране, в целом, находит понимание у населения, но такой карт-бланш оно дает явно под ожидания серьезных и решительных действий в области экономики и, главное, в социальной сфере», — посчитал Толчинский.