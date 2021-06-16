Эксперты из России отправятся в Турцию для оценки ситуации с Covid-19

Российские эксперты отправится в Турцию для оценки ситуации с коронавирусом в стране. Делегация решит, стоит ли возобновлять авиасообщение с Россией, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«В рамках ранее достигнутых договоренностей в Турецкую Республику для оценки ситуации направится группа российских экспертов. Визит запланирован в середине текущей недели. По итогам визита будут приняты решения о возможности возобновления авиасообщения и оказания туристских услуг», — говорится в сообщении.

В делегацию вошли специалисты Роспотребнадзора и его научно-исследовательских институтов, Ростуризма и учреждения Минздрава России.

Эксперты оценят ситуацию с распространением Covid-19 в Турции, проводимые противоэпидемические мероприятия и меры по охране здоровья туристов на популярных направлениях.

Напомним, что Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией, 31 мая в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что Россия продлевает приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня включительно из-за сложной эпидемической ситуации с коронавирусом в этих странах.