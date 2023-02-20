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Общество 20 февраля 2023 17:05

Эксперты из регионов России и других стран обсудят в Казани развитие исторических городов

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Представители 15 стран и 50 российских регионов съедутся в Казань на форум «Экономика строительства в историческом центре». Всего мероприятие объединит около 2 тыс. профильных участников и пройдет 15-16 марта в ИТ-парке им. Башира Рамеева, сообщают организаторы.

Политики, девелоперы и проектировщики обсудят экономическую активность на исторических территориях, ее ограничения и возможности, ознакомятся с успешными девелоперскими проектами последних лет, методиками проектирования и сохранения идентичности, которыми практикуются в регионах.

Основная задача — собрать и проанализировать лучшие практики и кейсы в этой сфере как в России, так и за рубежом. Также особое внимание планируют уделить стройматериалам, которые используются при работах на исторических территориях.

Организатором мероприятия выступает Правительство РТ при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

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