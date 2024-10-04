Эксперты из разных стран обсудили в Казани будущее и развитие дипломатии

В столице Татарстана по проекту «Казанские диалоги» состоялась открытая лекция на тему «Дипломатия новых сфер и устойчивое развитие. В чем секрет успешной дипломатии?». Эксперты из Индии, Азербайджана, России и ЮАР обсудили будущее и дальнейшее развитие международных отношений.

«Идея о проведении "Казанских диалогов" возникла после множественных запросов от молодежи и местных жителей, которые касались международной повестки. Многим кажется, что глобальные вопросы очно далеки, но на самом деле они влияют на каждого человека. В этом году Казань принимает саммит БРИКС. Он окажет большое влияние на международные отношения. Хочется, чтобы граждане понимали ценность этих событий, понимали, как они могут встроиться и стать частью этих событий», – пояснила председатель Академии молодежной дипломатии Дильбар Садыкова.

Встреча прошла в формате ответов на вопросы от молодых людей, пришедших на мероприятие. Они касались международного общения, будущего молодых дипломатов и глобальной международной повестки.

«Важен публичный формат этой встречи. Нужно учитывать общественное мнение перед тем, как выстраивать дальнейшие шаги развития. Уже видим, как мир динамично меняется, нам нужно адаптироваться к современным реалиям», – добавил заместитель генерального директора АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Ранко Тепавчевич.