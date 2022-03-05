Эксперты: «Истинная цель фейков — вызвать страх, посеять панику, играя на эмоциях людей»

В условиях политизации международной повестки фейки рождаются целенаправленно и используются как специализированный инструмент влияния на массовое подсознание людей. Создатели фейков рассчитывают подорвать доверие к официальной информации и структурам, ее озвучивающим. Такое мнение высказала член Российской ассоциации политических наук, доцент кафедры религиоведения КФУ Зоя Силаева, выступив на площадке Экспертного клуба.

«Фейки – это резонансная информация провокационного характера, передаваемая через механизм психологического заражения от человека к человеку через доверительные каналы, благодаря чему они быстро распространяются и обрастают дополнительными деталями, которые не соответствуют действительности. Все из нас хоть раз играли в игру “Глухой телефон” и на практике знакомы с механизмами искажения информации», – сказала Силаева.

По словам эксперта, большинство фейков создаются на основе предупреждения об угрозе важным потребностям человека, поэтому после получения негативной информации появляется естественная потребность предупредить об опасности близких. В итоге фейки начинают распространяться подобно заразному вирусу. Повышенная тревожность приводит к тому, что большинство перестает оценивать ситуацию объективно.

«Истинная цель фейков – вызвать страх, посеять панику, играя на доминирующих эмоциях людей, которые отключают критическое мышление. Неконтролируемое распространение недостоверной информации, фактоидов может создать реальную опасность жизни и здоровью людей, привести к массовым беспорядкам, создать угрозу национальной и региональной безопасности», – уверена Силаева.

Он отметила, что за последнюю неделю резко увеличилось количество фейков, которые, попав в информационные потоки, давят на психику людей.

Известный политтехнолог, генеральный директор агентства «Теория Дарвина» Владимир Кутилов считает, что фейковые новости могут являться элементом вражды между государствами. «Информационная война против России началась давно. Олимпийские игры, допинговые скандалы – это тоже части этой войны. Очевидно, что острая фаза информационной атаки, с которой сегодня столкнулась Россия, была хорошо проработана, подготовлена. Развернуть такую работу за считанные часы просто невозможно. Очевидно, Украина готовилась к этой инфоатаке давно и поэтому все силы – фабрики троллей, псевдоСМИ, системы автоматического обзвона – были так оперативно мобилизованы», – поделился мнением Кутилов.

В свою очередь доктор философских наук, профессор Олег Агапов назвал ложные информационные сообщения настоящей проблемой открытого цифрового общества.

«Если в обычных условиях мы сталкиваемся с экономическими фейками, связанными с недобросовестной конкуренцией, то в условиях обострения международной обстановки, фейки становятся оружием, направленным на дезинформацию, на сеяние паники и деморализацию. Чтобы не стать жертвой ложных новостей относительно ситуации вокруг специальной военной операции, следует, в первую очередь, ориентироваться на официальные источники: сайт Министерства обороны РФ, Аппарат Президента РФ, данные государственных телеканалов и социологических агентств – ВЦИОМ, ФОМ, ЦИРКОН. Чем дальше мы от официальных источников, тем больше вероятность получить недостоверную информацию, некачественный анализ. Важно с любой информацией работать, критически переосмысливать ее, выстраивать логически аргументированные причинно-следственные связи», – отметил Агапов.

Доцент кафедры политологии КФУ Виктор Сидоров считает, что в России необходимо усилить защиту от фейковой информации из-за рубежа. «В современном мире ведутся гибридные войны. Информация становится главным оружием. Она влияет на умы в тылу и настрой на фронте. Пока наши успехи на информационном фронте скромные. Нужно усилить работу. Борьба с фейками – это важный компонент информационного фронта. Хорошо, что мы это вовремя осознали», – сказал он.

После того, как Россия начала операцию по защите республик Донбасса, пользователи соцсетей столкнулись с огромным количеством фейковой информации. Как сообщают в российских ведомствах, включая Минобороны, за производство большей ее части ответственен 72-й центр информационно-психологических спецопераций Украины (ЦИПсО).

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.