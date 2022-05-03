Эксперты: Исключение РФ из международных спортивных состязаний — признание своей слабости

Международные спортивные федерации и организаторы крупных международных турниров массово не допускают до соревнований российских спортсменов. Своим видением ситуации поделились члены Экспертного клуба из Татарстана.

Член Российской ассоциации политических наук, кандидат политических наук Зоя Силаева подчеркнула, что спорт был и остается неотъемлемой частью политики. Она заметила, что спорт выполняет ряд важнейших для любого государства функций: спортивные достижения активизируют патриотические чувства граждан и сплачивают нацию.

«Спорт — это также и соревнования, на которых побеждает сильнейший, — заявила Силаева. — Исключение же России из большинства соревнований — это демонстрация страха сильных соперников и признание своей слабости, отсюда и все эти „подковерные игры“, которые мы наблюдали еще задолго до принятых впоследствии решений».

Высокий уровень российского спорта подтверждает и то, что большинство стран стремятся привлечь российских тренеров в свои команды, добавила Силаева.

По ее мнению, Россия справится с массовым отстранением от соревнований — она будет развивать альтернативные площадки, которые со временем будут привлекать все больше внимания.

Декан Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ, кандидат социологических наук Леонид Толчинский отметил, что притеснения России, граждан страны и русской культуры, которые можно наблюдать сегодня по всему миру, начинались именно со спорта.

«Откровенное издевательство над спортсменами, бесконечные допинговые обвинения, лишения страны флага, гимна, запрет даже намека на территориальную принадлежность атлетов, их тренеров. И ведь мало кто реагировал на это жестко», — подчеркнул Толчинский.

По его словам, это были целенаправленные гонения политического характера. Элите коллективного Запада давно не интересны реальные возможности РФ и ее достижения в спорте, они лишь пытаются «вымарать Россию из мирового контекста».

«По российскому спорту били целенаправленно и потому, что понимали — он один из очагов патриотизма и единения в стране, которую очень хочется разобщить изнутри», — заявил эксперт.

Он резюмировал, что в мировом спорте давно надо многое менять и обнулить. Он также подчеркнул, что России сегодня необходимо максимально поддержать своих атлетов, тренеров — носителей уникальных традиций и методик подготовки спортсменов и не дать им сломаться.

Руководитель исследовательского агентства «Ставим вопросы — предлагаем ответы» Антон Глухов озвучил две мысли касательно текущего отстранения российских атлетов от международных соревнований.

«Первая заключается в том, что для простых россиян это, без преувеличения, сильный удар. Мы это видим и из опросов, и из личного общения, в том числе с друзьями и близкими <...> Мысль вторая. Мы по сложившейся традиции считаем, что за всем, что происходит в мировой политике и экономике, стоит некое одно лицо, теневой кукловод, нажимающий на кнопки перераспределения различных благ между государствами. Считаю, что такой подход ошибочен как минимум в начале XXI века», — заявил Глухов.

В сегодняшних реалиях мощнейшим фактором являются инфоштормы в соцсетях, которые сложно контролировать. Необходимо этот аспект изучать, подчеркнул он.

Также Глухов назвал благом отсутствие российских спортсменов на соревнованиях в условиях текущей международной обстановки.

«Могу представить, как сложно было бы и проигрывать, и выигрывать в таких условиях девочкам-фигуристкам, футболистам, шахматистам, да и всем остальным. Все их матчи и партии неизбежно бы политизировались, превращались в сюжетах СМИ и блогеров всех точек зрения и мастей в иллюстрации к своим картинам понимания жизни», — отметил эксперт.

Кандидат экономических наук Мунир Гафиятуллин резюмировал, что сегодня российский спорт переживает очень непростые времена.

«Есть цель — выбить Россию из мирового спорта. Мы всегда считали, что „Спорт — вне политики“, но нужно признать, что в последние годы и даже десятилетия он всегда был инструментом политики, ее частью», — резюмировал он.

Решением ситуации может стать поиск новых площадок для выступлений российских спортсменов. По мнению Гафиятуллина, следует сделать чемпионаты и олимпиады с дружественными странами.