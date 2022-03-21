Эксперты: Информационную войну выиграет тот, кто сохранит критичность мышления

Развязанная против России информационная война с огромным количеством фейков имеет цель вывести общество из равновесия, побудить его к совершению спонтанных и необдуманных действий в интересах тех, кто эту войну развязал. Такое мнение выразила член Российской ассоциации политических наук, доцент кафедры религиоведения КФУ Зоя Силаева, выступив на площадке Экспертного клуба.

«Структурно информационная война представляет собой последовательные информационные вбросы стимулирующего характера, разделенные периодами информационной тишины и согласованные по времени, целям, задачам и объектам воздействия», – сказала Силаева.

По ее словам, вбросы, как правило, идут по значимым для объекта воздействия информационным каналам, выбор которых зависит от того, на кого они направлены. Такая структура необходима для эффективного воздействия на сознание человека, чтобы заставить его действовать в рамках того сценария, который был разработан противником. При этом благодаря целенаправленно сконструированным информационным потокам у человека создается впечатление-иллюзия, что он сам принимает решение, основываясь на том, что он сам якобы считает правильным, хотя это далеко не всегда соответствует реальности.

«Та сторона, которая развязывает информационную войну, стремится подчинить вторую сторону своей воле, заставив ее признать свое превосходство, принять новые навязанные ей ценности, нормы, стандарты, мировоззрение и идеологию. Разрешить этот конфликт сложно. Выиграет тот, кто выстоит, проявит большую стойкость, сохранит рациональность и критичность мышления, самобытность», – уверена эксперт.

С мнением Силаевой согласен политтехнолог, генеральный директор агентства «Теория Дарвина» Владимир Кутилов. «Информационная война против России не прекращается много лет, а сейчас находится в острой фазе. Важно понимать, что задача этой войны не в том, чтобы испортить нам настроение или имидж страны. Информационная атака приносит экономический и человеческий урон стране. Например, многие, кто решился на отъезд из России, сделали это под давлением той негативной информации, которая формируется противником», – отметил он.

По словам завкафедрой конфликтологии КФУ Андрея Большакова, в информационной войне России противостоят глобальные СМИ и социальные сети, которые реализуют исключительно прозападные интересы. Надежды на объективность «коллективного Запада» и его информационных структур давно прошли. Поэтому России надо защитить свое общество и свои государственные интересы.

«Закрытыми и заблокированными оказались некоторые российские СМИ, социальные сети с подрывным контентом, ужесточилось антифейковое законодательство. Многие события военной операции, санкционного давления на Россию стали по-другому освещаться и по-другому воспринимаются населением. Большая работа по антипропаганде и профилактике фейков проводится в различных организациях, прежде всего, в школах и вузах. Все это позволило переломить минорные и пораженческие настроения в российском обществе. Происходит единение российского народа со своим руководством. Это четко показывают социологические замеры. Активно работают правоохранительные органы, прокуратура, следственный комитет, спецслужбы. После их замечаний многие СМИ меняют свой контент», – поделился наблюдениями ученый.

24 февраля Президент России в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Путин подчеркнул, что целью операции является «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.