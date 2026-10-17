Эксперты-индологи: отношениям России и Индии не страшна внешняя конъюнктура

Россия и Индия будут развивать стратегическое партнерство вне зависимости от международной обстановки. Об этом на полях российско-индийского бизнес-форума «ТАЙМ» заявил глава второго департамента Азии МИД РФ Алексей Павловский. Подробнее об этом с комментарием индолога Лидии Кулик – в материале «Татар-информа».





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Индия нуждается в российских энергоносителях, Москва намерена оставаться надежным поставщиком

Отношения Москвы и Нью-Дели отличаются устойчивостью к изменениям международной конъюнктуры – такую оценку Алексей Павловский дал, комментируя ТАСС заявление главы МИД Индии о том, что двусторонние связи сохранятся независимо от ситуации на мировой арене.

По словам дипломата, обе страны понимают собственные национальные интересы, и именно это позволяет им продолжать укреплять особо привилегированное стратегическое партнерство даже в условиях внешнего давления. При этом устойчивость отношений проявляется не только на уровне политического диалога – важную роль играют и практические направления сотрудничества.

Одним из ключевых направлений такого взаимодействия остается энергетика. По словам Павловского, спрос со стороны Индии на российские энергоносители сохраняется, а их доля составляет более половины энергетического баланса страны. В МИД России считают, что это способствует укреплению энергетической безопасности Индии. Павловский также подчеркнул, что Москва намерена оставаться надежным поставщиком энергоресурсов.

«Если такой интерес существует, то за нами дело не станет», – сказал он, отвечая на вопрос о том, есть ли у индийских партнеров интерес к наращиванию объемов поставок.

Алексей Павловский Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казань – Мумбаи: перспективы прямого авиасообщения

Одним из возможных направлений укрепления связей между Татарстаном и Индией может стать запуск прямых авиарейсов из Казани в Мумбаи.

Как сообщил Павловский, конкретные параметры такого проекта должны обсуждать авиаперевозчики и профильные ведомства двух стран. При этом, подчеркнул он, такого рода проекта имеют полную политическую поддержку, потому что «всё, что способствует укреплению связей между Россией и Индией, полностью поддерживается Министерством иностранных дел».

Индийские студенты выбирают медицинские вузы Татарстана

Еще одно направление сотрудничества – образование.

«Приехав в Казань, я обнаружил, что большое количество индийских студентов обучаются в Татарстане и они предпочитают наши медицинские вузы как направление своей профессиональной подготовки», – отметил Павловский.

Еще одним проявлением развития связей в этой области может стать открытие частного аюрведического центра в Татарстане. Павловский предположил, что такое намерение бизнеса свидетельствует о наличии спроса на «индийскую медицинскую науку, основанную на древних знаниях».

В рамках второго бизнес-форума «ТАЙМ» впервые прошел Кубок дружбы по крикету Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Спорт и культура как ткань двусторонних отношений

Укреплению российско-индийских отношений способствуют и гуманитарные инициативы. В рамках второго бизнес-форума «ТАЙМ» впервые прошел Кубок дружбы по крикету.

Павловский назвал спортивную, культурную и народную дипломатию эффективными инструментами взаимодействия.

«Спортивная дипломатия, как и любые проявления народной дипломатии, культурной дипломатии, очень эффективна. Вообще форум, на котором мы с вами присутствуем, – это проявление такого рода дипломатии. Может быть, неофициальной, но совершенно необходимой. В дипломатическом лексиконе есть такой термин – ткань двусторонних отношений. Вот это то, на чем строятся политические, официальные отношения, диалог, вплоть до диалога наших лидеров», – заявил дипломат.

Что еще может сблизить Россию и Индию

Научный руководитель Лаборатории индийских исследований Школы управления СКОЛКОВО, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Лидия Кулик считает, что для дальнейшего развития российско-индийских отношений необходимо укреплять инфраструктуру взаимодействия, расширять контакты между людьми и регионами, а также упрощать торговые и инвестиционные связи.

На выставке «TIME: Россия – Индия. Взаимная эффективность». Казань, 2026 Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«О российско-индийских отношениях принято говорить, что они проверены временем, их отличает доверительный характер и взаимный учет интересов. Чтобы на этом прочном фундаменте сформировались новые направления сотрудничества, нужно развивать инфраструктуру (информационный обмен, контакты между людьми, логистику, прямые связи на уровне регионов), устранять барьеры для торговли, упрощать инвестиционное сотрудничество», – отметила эксперт в беседе с «Татар-информом».

Отдельное внимание она уделила образовательному сотрудничеству. По ее словам, абсолютное большинство индийских студентов, которые учатся в российских вузах, в том числе в Татарстане, получают образование на платных англоязычных программах по медицинским специальностям.

«Они успешно сдают квалификационные экзамены, когда возвращаются в Индию, и стремятся уехать работать в англоязычные страны», – рассказала Кулик.

При этом Россия, по ее мнению, может расширить набор специальностей, по которым в стране обучаются индийские студенты.

«Россия планирует увеличить количество индийских студентов в наших вузах более чем в два раза в ближайшие несколько лет» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Россия планирует увеличить количество индийских студентов в наших вузах более чем в два раза в ближайшие несколько лет. Нам необходимо развивать возможности для обучения индийских студентов и на других специальностях. Особенно перспективны энергетика, нефтегаз, инженерное дело, химия, биотехнологии, кибербезопасность, предпринимательство», – подчеркнула Кулик.

По мнению эксперта, необходимо также развивать обучение на русском языке, чтобы выпускники российских вузов могли становиться связующим звеном между двумя странами. Большую актуальность имеет не только высшее образование, но и профессионально-техническое обучение, считает Кулик.

«Для реализации этого потенциала требуется подключение бизнеса, компаний, заинтересованных в кадрах, а также расширение обучения русскому языку в Индии», – отметила она.

Еще одним важным условием развития связей эксперт назвала расширение прямого авиасообщения между регионами двух стран.