Эксперты iMARS прогнозируют рост туризма в Московской области на четверть

Исследовательское подразделение коммуникационной группы iMARS проанализировало итоги 2021 года и основные вызовы, стоящие перед гостинично-туристским комплексом Московской области в 2022 году.

В феврале Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уточнил цели развития туризма в России до 2035 года. Ожидается, что число турпоездок увеличится более чем в три раза, количество номеров в классифицированных отелях вырастет с 755 до 948 тыс., а средняя численность работников туриндустрии возрастет почти в три раза.

По информации Ростуризма, внутренний туризм восстанавливается рекордными темпами, среди наиболее популярных направлений — Московская область. Уже в 2021 году регион посетило более 14 млн туристов.

«Этому способствовало как ограничение возможности дальних турпоездок из-за коронавируса, так и динамично развивающаяся инфраструктура и транспортная доступность туристических объектов Подмосковья, — отметил руководитель аналитического направления iMARS Николай Ворожейкин. — Во многом это и результат эффективного продвижения различных туров по Подмосковью».

Фото предоставлено iMARS

В 2022 году планируется увеличить турпоток в Подмосковье до 16 млн туристов. На цели продвижения туризма Московская область в 2022 году направит около 500 млн рублей.

Многие гостиницы Подмосковья были построены еще во времена СССР и не отвечают требованиям современных туристов в плане качества. Власти Московской области планируют исправить ситуацию, приняв ряд решений по поддержке строительства и модернизации гостиниц.

Также власти региона делают ставку на отдаленные города Подмосковья. Сегодня туристы предпочитают посещать близлежащие к Москве исторические города, и лишь 25% бронирований осуществляются в городах дальнего Подмосковья, где не хватает гостиниц. Решение — в развитии гостинично-туристического комплекса в городах, находящихся на большом расстоянии от столицы, открытии частных музеев, ресторанов и кафе, выпуске нестандартных сувениров и организации интересных событий.

По словам эксперта iMARS, города дальнего Подмосковья, инфраструктура которых будет соответствовать высоким столичным стандартам, станут привлекательными как для жителей и гостей Москвы, так и для жителей соседних регионов. Дальнее Подмосковье — это потенциал для роста на 25% туризма в Московской области, то есть на 3,5 млн туристических поездок, отметил Ворожейкин.

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