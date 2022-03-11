Эксперты: «Мегастрой» и «Максидом» заменят ушедшие IKEA и OBI

Уход западных компаний с российского рынка открывает новые возможности для отечественного бизнеса, некоторые российские компании уже сейчас готовы занять нишу иностранных производителей. Такое мнение выразил управляющий партнер аудиторско-консалтинговой компании «Кроу Аудэкс» Айрат Гимадутдинов.

«Есть такие отрасли производства, где отечественные производства уже завтра готовы увеличить выпуск продукции и заместить ушедших конкурентов. Это, в частности, машиностроительное оборудование и не только. Все-таки иностранные компании раньше находились в какой-то степени в приоритетном положении благодаря своим лоббистским возможностям. А теперь они освободили эти ниши. Если говорить про такие компании, как Coca-Cola и KFC, то их уход вызывает скорее чувство облегчения, так как они продают нездоровую еду и напитки. У нас есть свои сети быстрого питания со здоровой едой на основе национальной кухни. Теперь их развитие, надеюсь, ускорится. IKEA и OBI заменят “Мегастрой” и “Максидом”», - сказал Гимадутдинов, выступив на площадке Экспертного клуба.

По его словам, для поддержки бизнеса государству необходимо сделать доступными кредитные ресурсы и ввести мораторий на проверки.

В свою очередь завкафедрой конфликтологии КФУ Андрей Большаков считает, что санкции против России ударят по обычным жителям Европы и Северной Америки повышением цен на бензин, продукты питания. Поэтому ЕС будет со временем пересматривать свое отношение к России. «Санкции всегда имеют другую сторону – возможности для развития собственной экономики. Например, Россия смогла значительно модернизировать свое сельское хозяйство после санкций 2014 года. Думаю, что и сейчас речь идет о новых возможностях для отечественного машиностроения, например, а ряд производств просто могут быть заменены российскими аналогами. Где-то нам помогут восточные бренды и фирмы, которые с удовольствием займут емкий российский рынок», – отметил Большаков.

По словам ученого, санкции могут позитивно повлиять на отечественную науку и образование при умелых управленческих решениях в этой сфере.

По мнению руководителя исследовательского агентства Антона Глухова, уход мировых компаний ударит прежде всего по среднему классу проевропейских россиян молодого и среднего возраста. То есть людей, меньше всего нацеленных на международную конфронтацию и изоляционизм страны. «Мне не ясно, в кого целились, но такое ощущение, что попали во внутренних союзников», – поделился мнением эксперт.

Как отметил Глухов, большинство людей быстро перекроют наиболее болезненные моменты, связанные с общественным питанием, мебелью, средствами гигиены, отдыхом, частично одеждой, некоторыми другими базовыми направлениями. А вот в области химии, фармакологии, машиностроения и прочей сложной наукоемкой продукции положение будет более сложным, хотя и вполне разрешимым.

Российский рынок из-за усиления санкционного давления покинуло около 230 западных компаний. В ответ на это Правительство России готовит беспрецедентные мероприятия по стимулированию производства и гарантиям потребительской безопасности. Ужесточение санкций, напомним, началось после признания Россией независимости ДНР и ЛНР и усилилось после начала специальной военной операции на Украине. О ее развертывании 24 февраля сообщил Президент РФ Владимир Путин.