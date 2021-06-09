Эксперты и жители Татарстана обсудят удобство избирателей на выборах

В Татарстане 11 июня федеральные эксперты и местные активисты обсудят новации, которые будут внедрены в избирательный процесс в этом году, и связанные с этим изменения в коммуникации с избирателями. Форум избирателей «Мой голос» начнется в 12 часов, тема заседания сформулирована следующим образом: «Выборы-2021: курс на удобство избирателя».

Организаторы мероприятия отмечают, что избирательная система за последние годы серьезно изменилась. По их мнению, все перемены направлены на то, чтобы сделать процедуру выборов максимально удобной избирателю. «Срок голосования увеличивается, чтобы все успели и смогли посетить избирательные участки, избиркомы заботятся о безопасности здоровья всех участников голосования, на входе выдают письменные ручки, если избиратель забыл свою», — приводят они соответствующие примеры.

Кроме того, большое внимание уделяется цифровой трансформации. «Избиркомы приходят в социальные сети, запускаются цифровые сервисы, направленные на удобство избирателя», — указывают инициаторы мероприятия.

Во время работы форума эксперты обсудят, как онлайн-коммуникации и цифровизация повлияют на избирательный процесс и насколько более удобным он станет для жителей.

Живая дискуссия будет транслироваться в официальном аккаунте Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан в Youtube: https://youtu.be/EyC-oqYwarQ. У зрителей будет возможность задать свой вопрос в прямом эфире.

Экспертами форума станут председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций, руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием и генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич, министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин, руководитель Центра развития компетенций АНО «Диалог» Андрей Цепелев и соучредитель Ассоциации интернет-технологов, член РАСО, модератор экспертного клуба «Волга» Владимир Кутилов. Модератором форума станет депутат Государственной Думы ФС РФ Олег Морозов.

Форум избирателей «Мой голос» — это постоянно действующая дискуссионная площадка для всех участников избирательного процесса: избирателей, членов избирательных комиссий, общественных организаций и лидеров общественного мнения. Во время сессий приглашенные эксперты вместе с жителями республики обсуждают развитие электоральных процессов.